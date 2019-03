Korruption und Erpressung im Gerichtssaal

Rotenburg – Volles Haus, begeistertes Publikum, Spitzenleistung der Amateurschauspieler und nicht enden wollender Applaus – mit diesen Wörtern lässt sich die Theatervorführung des Heinrich-von-Kleist-Stücks „Der zerbrochne Krug“ der Kir-Theatergruppe Rollentausch am Samstagabend in der Aula der Rotenburger Theodor-Heuss-Schule beschreiben.

Ein Erfolg, an dem der Regisseur Heribert Eiden sicherlich einen großen Anteil hat. Erstmalig gab es bei der Vorführung keine Pause. Zu recht, denn sie hätte die Dynamik aus dem Stück genommen. So war die Aufführung rund. „Bei der nicht sehr gelungenen Premiere am Freitagabend haben wir zwar auch viel Beifall erhalten, aber am Samstag war er wirklich verdient“, freute sich der Regisseur, dass die Akteure auf der Bühne aus den Fehlern schnell gelernt hatten und eine nahezu profihafte Leistung zeigten.

+ Marthe (Petra Vermehren) will den Täter erwischen. © Goldstein Überzeugend war Petra Vermehren als Marthe, die in ihrem Monolog über die Bedeutung des „zerscherbten“ Krugs, um bei Kleists Sprache zu bleiben, großen Szenenapplaus bekam. Der kriminelle Dorfrichter Adam (Jürgen Cassier) ahnte schon zu Beginn des Stücks: „Mir träumt’, es hätt ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richterstuhl mich, und ich, ich säße gleichwohl auf dem Richterstuhl dort“.

Sein Wohnzimmer wurde zum Gerichtssaal mit ihm als Richter. Als er die Parteien im Zimmer sah, fürchtete er, sie seien gekommen, um ihn anzuklagen. Überzeugend war Cassiers Mimik und Gestik bei der Verhandlung, bei der er versuchte, den Verdacht von sich auf Ruprecht, den Verlobten Eves, zu lenken.

Am Ende kam die Wahrheit raus. Lara von Spreckelsen lief bei ihrem Auftritt zu Höchstleistung auf. Das Publikum klebte an ihren Lippen, als sie als Eve beim Monolog erklärte, mit welchen Mitteln sich Adam Zutritt in ihr Zimmer verschafft hatte und zudringlich geworden war. Danach erkannte jeder, unter welcher psychischen Belastung das Mädchen stand. Adam flüchtet, und sein Schreiber übernimmt dessen Aufgaben.

Die nächste Vorstellung ist am Sonntag um 18 Uhr.

go