Fachgespräch beim Dosenwerfen: Koppelung von Rowdinale und Tag der Vereine ein Gewinn

Von: Ulla Heyne

Die Mischung aus Leistungsschau örtlicher Handwerksunternehmen und Aktivitäten für die ganze Familie durch kreative Vereinsangebote geht auf. © Heyne

Die Handwerkermesse Rowdinale zieht mit einem Tag der Vereine die Menschen in die Rotenburger Innenstadt. Eine Verbindung, die klappt.

Rotenburg – Mit dem Dachdecker Nägel einschlagen oder mit der DLRG Knoten üben, während die Eltern Fachgespräche über Gartenbegrünung, den neuen Kamin oder die Dämmung des Hauses führen; ein Platz voller Handwerker und örtlicher Unternehmen, eine Fußgängerzone in Rotenburg voller Vereine – das Kalkül, die diesjährige Leistungsschau lokaler Anbieter, die Rowdinale, erstmals durch die Koppelung mit einem Tag der Vereine attraktiver zu machen, ist am Wochenende aufgegangen.

Fachpublikum am Samstag

War auch in diesem Jahr der Samstag auf dem neuen Pferdemarkt eher denjenigen vorbehalten, die gezielt das Fachgespräch mit dem Handwerker ihres Vertrauens suchten und handfeste Informationen vor Unterhaltung stellten, tummelten sich am Sonntag vor allem Familien zwischen den Ständen der mehr als 30 Rowdinale-Teilnehmer und 23 Vereine. „Eine echte Win-Win-Situation“, befand Mitorganisator Heinz Gehnke, dem der Zuschauerschwund gerade am Sonntag im Vorjahr nicht entgangen war. Nun machten gerade die findigen Aktivitäten der Vereine den Gang durch die Große Straße bis zum Wasser zum Vergnügen: Der örtliche Fotoclub setzte „Fiffi“ und „Waldi“ ins rechte Bild, beim örtlichen Kanuclub konnte man im Boot „trockenpaddeln“, die Segelkameradschaft Wümme hatte als Hingucker gar einen „Optimisten“ angekarrt. Stimmung machte der 1. TSC Rotenburg, bei dem sich zu „Sex Bomb“ eine Handvoll Pärchen eine flotte Sohle aufs Kopfsteinpflaster legte. Der Aufwand schien sich zu lohnen: „Wir sind schon von einigen Interessenten angesprochen worden“, erzählt Stephanie Tillner, Mitglied des circa 70 Tänzer starken Vereins, „darunter auffallend viele junge Paare.“

Vereine wie der TuS Rotenburg legen sich mächtig ins Zeug, um ihre Sparten schlagkräftig darzustellen. © Ulla Heyne

Für Aufsehen sorgten auch die sportlichen Demonstrationen der Karateka und später der Turner des TuS Rotenburg. „Viele fragen nach Kursen für ihre Kinder“, erzählte Susanne Kröger, seit 16 Jahren dem Kampfsport verschrieben. Die Kinderkurse bis zum Alter von zehn Jahren seien längst ausgebucht, für Jugendliche und Erwachsene starte demnächst ein neuer Anfängerkurs. „Eine tolle Initiative, hier ist mehr los bei den Gesundheitstagen“, freute sich Heide Bahrs, „das Interesse ist größer.“ Das sah auch der Landtagsabgeordnete Eike Holsten (CDU) so, der mit seinen Kindern unterwegs war: „Eine tolle Aktion der Vereine, sich gemeinsam zu präsentieren und etwas gegen den Mitgliederrückgang zu tun – ich freue mich über jeden, der sich hier ehrenamtlich einsetzt!“

Dosenwerfen für die Ukraine-Hilfe: Da machen Landtagsabgeordneter Eike Holsten und seine Familie gerne mit. © Ulla Heyne

Doch nicht nur Sport- und andere Gruppierungen wie der Chor „Tonart“, der Fahrradclub ADFC, ein Automobilclub oder die „Landsmannschaft der Deutschen aus Russland“ nutzten die Möglichkeit, neue Mitglieder zu werben. Auch zahlreiche Selbsthilfegruppen und ehrenamtliche Organisationen wie der BUND, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) oder Schlaganfall-Selbsthilfegruppe des CISS warben um neue Mitstreiter oder sammelten Gelder für ihre Projekte, wie die Ukrainehilfe mit Dosenwerfen für den guten Zweck. Reger Andrang herrschte auch am Stand der Igelhilfe: „Soll ich auch im Sommer füttern?“ Diese und andere Fragen wurden von Jacky Funck und ihren Mitstreiterinnen geduldig und kompetent beantwortet.

Fragen vor allem zu Energiethemen

Auch an den Ständen der Handwerker waren Informationen Trumpf: „Viele kommen mit konkreten Fragen, vom Innenausbau bis zum Gartenhaus“, berichtete Lennard Schindowski, der dem Vater beim Standdienst des elterlichen Bedachungsunternehmens unterstützte. Regen Andrang verzeichnete vor allem mit Energie befassten Gewerke: „Die Fragen gehen von der Heizung bis zur Neubauförderung“, berichtete Energieberater Marco Fehling, „aber auch Wärmepumpen sind stark gefragt.“ Auch wenn die Verunsicherung nicht mehr ganz so groß sei wie im Vorjahr, konnte auch er wie viele andere Anbieter die ein oder andere konkrete Terminabsprache in seinen Büchern verbuchen.