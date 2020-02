Kooperation mit IGS Zeven

Rotenburg – Die beiden Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Rotenburg und Zeven planen eine Kooperation. Das haben der Rotenburger IGS-Leiter Sven Thiemer und sein Zevener Kollege Markus Feldmann am Donnerstagvormittag in einem Gespräch mit der Presse bekannt gegeben. Der Rotenburger IGS-Schulvorstand habe dem Vorhaben bereits zugestimmt, der der IGS Zeven werde im März darüber abstimmen – Feldmann geht auch dort von grünem Licht aus. Thiemer wollte noch am Donnerstag Bürgermeister Andreas Weber (SPD) über den Plan informieren. Die Stadt Rotenburg ist Trägerin der IGS.

Hintergrund dieser Vereinbarung ist der zwei Mal gescheiterte Versuch, einen Antrag auf Einrichtung einer Oberstufe an der IGS in Rotenburg zu stellen. Beide Male hat sich der Stadtrat nach zuvor umfassenden Diskussionen dagegen ausgesprochen. Vor diesem Hintergrund kündigt Sven Thiemer an, dass es vorerst keinen weiteren Versuch in diese Richtung geben wird. „Ein solcher Antrag ergibt unter den jetzigen Bedingungen keinen Sinn – die Gräben würden nur noch tiefer. Das wollen wir vermeiden“, sagte der IGS-Chef. Daher habe man sich entschieden, eine „gelingende Kooperation“ mit der IGS in Zeven anzustreben – „zum Wohle unserer Schüler“.

Die Samtgemeinde Zeven hat im vergangenen Jahr einen Antrag auf Einrichtung einer Oberstufe an der IGS eingereicht. Feldmann ist zuversichtlich, dass dieser und auch parallel dazu der Antrag auf einen Modellversuch mit Blick auf eine Kooperation mit den BBS in Zeven genehmigt werden. Ziel sei es, beide Oberstufen – die der BBS sowie die der IGS – in Form von „zwei Oberstufen unter einem Dach“ zu realisieren. Einerseits gehe es um berufsvorbereitende Kooperationen für die IGS-Jahrgänge neun und zehn, darüber hinaus darum, mit Blick auf die Oberstufen beide Schulen „so eng wie möglich miteinander zu verzahnen“, erklärte Feldmann. Rotenburger IGS-Schülern mit dem erweiterten Sekundar-I-Abschluss will man künftig die Möglichkeit bieten, schulformgleich in die Oberstufe in Zeven einzusteigen. An der Auswahl der IGS Zeven für eine solche Kooperation seien die Elternvertreter im Schulvorstand „maßgeblich beteiligt“ gewesen, so Thiemer. Und das, obwohl Zeven ja nicht gleich nebenan liegt, sich also die Frage stelle, wie sie die Oberstufe dort erreichen könnten. Feldmann: „Wir erwarten von der Kreispolitik, dass sie darauf entsprechend reagiert – bis hin zu einem Direktbus.“

Sollte es mit dem Modellversuch in Zeven klappen, gehe es laut Feldmann in Zeven um fünf, nehme man den Bereich Naturwissenschaften noch dazu, sogar um sechs zur Auswahl stehende Oberstufen-Profile. Dazu kämen Grundkurse mit einheitlichem Curriculum – wie zum Beispiel Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Politik, Sport, Religion und die zweiten Fremdsprachen. Gemeinsamer Unterricht für Schüler beider Schulen also. Auch Lehrer beider Schulen unterrichten im Oberstufenbereich – eine Möglichkeit, die künftig auch Kollegen aus Rotenburg eröffnet werden könne.

Die Kooperation zwischen der IGS Zeven und der in Rotenburg umfasst in der Sekundarstufe I „alles, was sich abdecken lässt“, so Thiemer. Von der gemeinsamen Lehrer-Fortbildung bis hin zum gemeinsamen Schüleraustausch, Sprachkonzepten und musikalisch-künstlerischen Projekten. Das alles, um den Rotenburger Schülern eine verlässliche IGS-Laufbahn bis zum Abitur zu ermöglichen.

Eingeladen hatte die IGS Rotenburg auch Vertreter der IGS Oyten zu einem Informationsaustausch – doch letztendlich sei die Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit der Schule in Zeven gefallen. Diese befindet sich übrigens erst im fünften Jahr, eine Oberstufe dort würde somit erst zum Schuljahr 2021/2022 starten können.