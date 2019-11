Mit Konzept essen

Projekt „Gesunde Schule“: Stadtschule widmet sich der Ernährungserziehung

+ Claudia Brandt erarbeitet mit den Schülern, warum eine ausgewogene Ernährung wichtig ist. Foto: Witte

Rotenburg – Wer morgens vor der Schule nicht frühstückt, hat nicht genügend Energie für den Tag. Aber auch die folgenden Mahlzeiten sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit. Das erklärt Ernährungsberaterin Claudia Brandt den Kindern in der Stadtschule anhand einer kleinen Geschichte. Brandt möchte sich in zwei Unterrichtsstunden verstärkt der Mittagsmahlzeit mit den Schülern der E3, E6, 3D und 4C widmen und am Ende auch mit ihnen Rezepte für den Mensa-Plan und vielleicht für ein gemeinsames Kochbuch sammeln. Unter dem Projekttitel „Gesunde Schule: Ernährung und Bewegung“ kommt Brandt nun regelmäßig an die Rotenburger Grundschule, um die Lehrkräfte und Schüler bei der Umsetzung der Projektidee zu helfen.