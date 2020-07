Landkreis verlängert Vertrag mit der Therapiehilfe

Rotenburg – Suchtkranke standen in den vergangenen Wochen vor großen Herausforderungen. Durch die Pandemie sind die Menschen Zuhause isoliert gewesen. Einsamkeit ist ein großes Problem, denn es fördert Süchte, wissen Thomas Hempel, Geschäftsführer der Therapiehilfe, und Birgit Flemming, Leiterin der Rotenburger Suchtberatungsstelle. „Es ist daher extrem wichtig, sehr deutlich zu machen, dass die Angebote offen gehalten werden“, sagt Hempel während eines Pressegesprächs im Kreishaus. Nun ist der Vertrag für die vier Suchtberatungsstellen in Rotenburg, Bremervörde, Zeven und Visselhövede für weitere zwei Jahre verlängert worden, teilt Dezernentin Heike von Ostrowski mit.

Das biete Kontinuität, ein wichtiger Faktor in der Beratungsarbeit. Seit drei Jahren ist die Therapiehilfe im Landkreis in dessen Auftrag angesiedelt, finanziert mit jährlich maximal 156.000 Euro. Sie hatte die Suchtberatung übernommen, nachdem der Verein für Sozialmedizin (VSM) sich aufgelöst hatte. „Sie haben schnell wieder Strukturen geschaffen“, erinnert sich Gesundheitsamtsleiterin Carmen Menzel an die Anfänge. Von Ostrowski lobt die Zusammenarbeit und dass sich die Therapiehilfe etabliert habe. 2019 hatten 514 Menschen das Angebot angenommen, in diesem Jahr sind es bisher 350 – davon 182 Menschen wegen einer Alkoholsucht. Tendenz nach oben. „In Zeiten der Pandemie hat sich die Therapiehilfe auf die Bedingungen eingestellt und wir können ein gutes Angebot vorhalten“, so von Ostrowski. Gruppenangebote und die offenen Sprechstunden mussten zwar abgesagt werden, sind nun seit Juni aber wieder möglich. Die Therapiehilfe habe dennoch flexibel auf die veränderten Bedingungen reagiert und überlegt, wie sie ihre Angebote erhalten könne – die Lösung: Videoschaltungen und Anrufe. „Es ist spannend, welche Lösungen gefunden werden“, erklärt Menzel.

Diese könnten zukunftsweisend sein und gerade in ländlichen Landkreisen eine Möglichkeit, um zum Beispiel die besser zu erreichen, die ihren Führerschein abgeben mussten. „Das Video ersetzt nicht die face-to-face-Beratung, aber es ist eine Möglichkeit“, sagt Hempel. Und es biete die Chance, eine andere Klientel zu erreichen – die, die nicht vorbeikommen, sei es etwa aus Scham. „Ein Telefonat bekommt niemand mit, da konnten wir Ängste abbauen.“

Dabei gibt es zwei Richtungen, die sich während der Corona-Krise herauskristallisiert haben: Es gibt diejenigen, die ihre innere Stärke entdecken, ihren Stress reduzieren. Und es gibt die, die mit der Einsamkeit nicht klar kommen, mehr Ängste entwickeln. Ängste sind einer der Faktoren, die in eine Sucht führen können. Letztere sind vielfältig, allen voran ist bundesweit und auch in Rotenburg die Alkoholsucht. Die Fachleute vermuten eine hohe Dunkelziffer. Diese Sucht sei oft mit Scham verbunden, der Furcht vor sozialen Konsequenzen. Aber auch Medikamente und Glücksspiel sowie Drogen können in den Abgrund reißen. Ein Grund für den Weg in die Sucht kann ein Arbeitsplatzverlust sein oder psychische Erkrankungen wie Depressionen. Oft ist es Mischkonsum, und er nehme zu, „das gilt auch für die, die deutlich über 50 Jahren sind“, merkt Flemming an. Zwar seien es in Rotenburg 2019 71 Prozent Männer gewesen und 28 Prozent Frauen, die sich Hilfe geholt hatten, Flemmings Erfahrung ist jedoch, dass sich Frauen deutlich schneller Hilfe holen. „Sie kommen früher und sind bereiter für eine Langzeitentwöhnung.“ 100 Menschen im Landkreis sind im vergangenen Jahr in eine Langzeittherapie gegangen. „Wir wollen Stärken suchen, nicht den moralischen Zeigefinger heben“, so Flemming.

Die meisten Suchterkrankten kämen auf Anraten ihrer Angehörigen – diese spielen eine wichtige Rolle. Und: „Sie haben meist zuerst den Leidensdruck“, weiß Flemming. In den Beratungsstellen bekommen sie Informationen, wie sie mit der Situation umgehen können. Dabei würden nicht nur Partner kommen, auch Kinder, die sich um ihre Eltern sorgen, Freunde oder Arbeitgeber.

Oft stelle sich die Sucht erst nach langer Zeit heraus, dabei sei es wichtig, die Menschen früh zu erreichen. Daran werde gearbeitet. „Suchterkrankung ist ein hochkomplexes Geschehen“, sagt Hempel. Dabei unterstützt die Therapiehilfe, begleitet und zeigt, wo sie weitere Hilfen bekommen. Sie bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf. „Viele denken, sie haben es unter Kontrolle – haben sie aber nicht“, macht Flemming deutlich.

Wichtig sei dabei ein gutes Netzwerk, die Verknüpfung mit Selbsthilfegruppen und dem Arbeitskreis Sucht. Es sei ein lebenslanger Prozess, so Flemming. Und manchmal seien die Vorstellungen falsch, ergänzt ihr Kollege. Genießen sei wichtig, die Menschen sollen in der Lage sein, ein gesundes Leben zu leben und an der Gesellschaft teilhaben zu können. Nicht immer sei das Ziel völlige Abstinenz. Das sei früher die Auffassung gewesen, heute gelte das nicht mehr. „Auch kleine Erfolge sind ein Schritt zu mehr Gesundheit“, sagt Menzel. Jeder müsse Verantwortung übernehmen, sein Leben verändern wollen. „Und es gab auch schon Leute, die danach wieder bewusst genießen konnten“, berichtet Hempel über diejenigen, die dann ihre Grenze zum Beispiel mit Alkohol kennen.

Die Therapiehilfe im Landkreis Rotenburg

Vier Suchtberatungsstellen gibt es im Landkreis Rotenburg: in der Wümmestadt, Bremervörde, Zeven und Visselhövede. Sie bieten Unterstützung, individuelle Hilfe, psychosoziale Begleitung Substituierter, ambulante Nachsorge und Vermittlung in Selbsthilfe. Seit Juni sind offene Sprechstunden sowie Gruppenangebote wieder möglich. Informationen dazu gibt es unter der Nummer 04261/ 9628041 während der Öffnungszeiten. Beratungstermine gibt es nach Vereinbarung. Offene Sprechstunden sind: montags von 14 bis 17 Uhr in Zeven (City Passage, Poststraße 12), dienstags von 14 bis 17 Uhr in Rotenburg (Große Straße 28-30), mittwochs von 14 bis 17 Uhr in Bremervörde (Bahnhofsstraße 15) und mittwochs von 15 bis 17 Uhr in Visselhövede (Bahnhofstraße 31). Die Therapiehilfe hält Angebote für Gehörgeschädigte vor, bietet betreutes Wohnen und betreibt die Fachklinik „Come in“ in Hamburg, die ein Therapieaangebot für 12- bis 18-jährige Konsumenten von Alkohol, Cannabis, Crack, XTC, Heroin und Koks vorhält.