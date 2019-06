Demenz tritt mehr in den Mittelpunkt: Ein komplexes Thema

Thema auf Gesundheitskonferenz

+ © Buschmann Sie versuchen, im Landkreis etwas in Sachen Pflege zu bewegen (v.l.): Heike Schwabe vom Rotenburger Demenznetz, Gabriele Mertens-Zündorf (BAGSO), Dezernatsleiterin Heike von Ostrowski, Gesundheitsamtsleiterin Carmen Menzel, Landrat Hermann Luttmann und Jessica Heitmann vom Pflege- und Seniorenstützpunkt Niedersachsen. © Buschmann

Bremervörde – Alte Menschen mit einer Demenzerkrankung spielen in der Pflege eine immer größere Rolle. Doch Netzwerke für Angehörige, Pflegende und selbst Pflegeeinrichtungen sind erst im Aufbau. Das zu ändern haben sich all jene vorgenommen, die in irgendeiner Form in diesem Bereich tätig sind. Einen größeren Anschub erhoffen sie sich von der Gesundheitskonferenz des Landkreises Rotenburg. Im Mittelpunkt der dritten Ausgabe stand am Mittwoch in Bremervörde das Thema Pflege mit all seinen Facetten.