Der komplette Erlös bleibt vor Ort

Rotenburg – Zum 20. Mal steht in diesem Jahr parallel zum Rotenburger Kartoffelmarkt das Entenrennen der beiden Rotary-Clubs Rotenburg und Rotenburg Wümmeland auf dem Programm. Die Organisatoren nehmen das zum Anlass, einerseits deutlich mehr Preise auszuloben und andererseits den kompletten Erlös daraus vor Ort für soziale Kinder- und Jugendprojekte zu spenden. Damit nicht genug: Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen, Initiativen und Vereine können sich bewerben, um den Zuschlag zu erhalten. „Wir suchen nach besonderen, regionalen Projekten aus dem Altkreis“, berichten Stefanie Siegmund, Enno Christian Wohlberg und Bernd Borgas in einem Gespräch mit der Kreiszeitung von den Planungen für das Entenrennen am 29. September.

Um die Hemmschwelle für Bewerbungen und Vorschläge so niedrig wie möglich zu halten, reicht es, sich mit einer E-Mail relativ formlos an die Rotarier zu wenden. Daraus sollte allerdings hervorgehen, um welche Art von Projekt es sich handelt, für das um eine Unterstützung gebeten wird. „Es sollte schon nachhaltig sein“, so Enno Christian Wohlberg.

Damit aber überhaupt das Geld zusammenkommt, ist es wichtig, dass die nummerierten Plastikenten, die am 29. September um 15 Uhr per Bagger in die Wümme gekippt werden, auch gekauft werden. Am Preis hat sich nichts geändert: Fünf Euro kostet ein Los. „Wir hoffen, diesmal die Marke von 6 000 Enten zu knacken“, sagt Bernd Borgas. Ausgehend von den bisherigen Zahlen dürften mindestens 25 000 Euro mit dem Entenrennen eingespielt werden, die an mehrere Projekte gehen sollen. „Vielleicht stocken wir die Summe aber auch noch auf“, so Stefanie Siegmund.

Vom 19. Mai an sind die Lose erhältlich. Der Vorverkaufsstart steigt beim Spargelfest auf Schlohs Spargelhof in Hellwege. Danach können die Lose dann an zehn verschiedenen Stellen in Rotenburg, Scheeßel und Visselhövede erworben werden. Zu haben sind sie unter anderem auch im Pressehaus der Mediengruppe Kreiszeitung an der Großen Straße in Rotenburg sowie im Info-Büro der Stadt. Statt 120 gibt es in diesem Jahr 160 Gewinne. Der Sieger erhält einen Reisegutschein im Wert von 2 000 Euro, der Zweite 500 Euro in bar, der dritte Sieger darf sich über einen 42-Zoll-LED-Fernseher freuen. Alle Preise und die Siegernummern veröffentlichen die Rotarier nach dem Rennen an ihrem Stand auf dem Kartoffelmarkt sowie im Internet.

Vorschläge und Bewerbungen für die Projektförderung sind per Mail an info@rotenburger-entenrennen zu schicken.