Rotenburg - Von Guido Menker. Wie hoch darf‘s denn sein? Um diese Frage dreht es sich bei einem Bauvorhaben an der Großen Straße in Rotenburg, genau gegenüber der Post. Die Stadt plädiert für eine eher traditionelle, zweigeschossige Bebauung mit Sattel- oder Walmdach, die Investorin Jette Grewe möchte an der Stelle, an der einst das Carthago zu finden war, dreigeschossig bauen - mit einem zurückspringendem Staffelgeschoss samt Flachdach. Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Für eine dreigeschossige Bebauung müsste eine Änderung des Bebauungsplanes her - ein Antrag liegt aber noch nicht vor. Dennoch: Diese Frage hat Symbolcharakter. Denn an ihr haben sich bereits Diskussionen festgemacht, die für die weitere Entwicklung in der Rotenburger Innenstadt von größter Bedeutung sind.

Nicht nur auf dem Grundstück des ehemaligen Carthagos wird eine Baustelle eingerichtet. In den kommenden Jahren können laut Bürgermeister Andreas Weber (SPD) verschiedene Bausubstanzen in Rotenburg nicht mehr saniert, sondern müssen gänzlich erneuert werden - wie es beim abgerissenen Bistro nun der Fall war. Es tut sich was in der Kreisstadt. An der Goethestraße entsteht der Goethepark, an der Glockengießerstraße wird schon bald ein neues Pflegeheim eröffnet, in naher Zukunft steht ein Umbau des Postgebäudes auf dem Arbeitsplan. Es gibt also viel zu tun für Planer und Architekten, für Bauunternehmer und auch für die Mitarbeiter in der städtischen Bauverwaltung.

Vor diesem Hintergrund wünscht sich Norbert Behrens, Architekt und Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft Nord (PGN) einen Architekten-Workshop unter der Leitung der Stadt, „um die Entwicklung in Rotenburg voranzutreiben“. Behrens: „Die Kompetenz ist vorhanden, wird haben in Rotenburg die höchste Architekten-Dichte Niedersachsens.“ Die Kreisstadt habe die Freiheit, jetzt verschiedene Meinungen zur weiteren Entwicklung zu hören. Die Frage sei jetzt, wie man das Thema weiter verfolgt - mitmachen müssten dabei ganz viele.

In einem Punkt sind sich Behrens und Weber einig: Der vorgeschlagene Architekten-Workshop soll schon bald stattfinden. „Wir beraten im Verwaltungsausschuss bereits darüber“, so Weber auf Anfrage der Kreiszeitung. „Diese Idee verfolgen wir schon seit längerer Zeit.“ Aber: Weber setzt auf eine fachkompetente Moderation dieses Treffens von außen. Ihm schwebe beispielsweise ein Vertreter der Bundesstiftung Baukultur vor. Dabei stehe man ein wenig unter Zeitdruck, denn bestensfalls sollten in zwei bis drei Monaten Ergebnisse auf dem Tisch liegen, mit denen sich dann die Politik befassen kann. Behrens unterstreicht allerdings: „Wir brauchen keinen externen Moderator, wir können das allein.“ Er war es, der vor einiger Zeit einen „Masterplan“ für die Stadt Rotenburg gefordert hatte. Diesen Begriff wählt er noch einmal, um zu unterstreichen, von welcher Bedeutung ein Austausch von Stadt und Architekten ist.

Dabei wird es dann wohl auch um Einschätzungen gehen, die die vorhandenen Bebauungspläne betreffen. Wie fix sind diese Pläne? Die Meinungen gehen auch in dieser Frage ein wenig auseinander. Während Weber betont, dass die Stadt keine Gestaltungssatzung erlasse und damit gut fahre, wie das Beispiel Pressehaus-Neubau gezeigt habe, wo ein für die Stadt sinnvoller Konsens erzielt worden sei, erklärt Behrens: „Abstimmung - klar, das ist gut. Aber der B-Plan ist da, und der hat Rechtskraft.“ Weber wiederum greift ebenfalls gerne den Begriff „Masterplan“ auf, aber nicht, „um mehr Bauvolumen in der Innenstadt zu schaffen“. Das gehöre seiner Ansicht nach in die zweite Reihe.

So viel steht fest: Das Gesicht Rotenburgs wird sich in den kommenden Jahren weiter verändern. Und dabei wird es nicht nur darum gehen zu klären, wie hoch es denn letztendlich werden darf. Auch die grundsätzliche Gestaltung wirft spannende Fragen auf. Der Ratsvorsitzende Hartmut Leefers (CDU) hat da bereits eine klare Meinung: „Ich bin eher für das Kleinteilige. Wir reden doch über Rotenburg und nicht über eine Großstadt.“