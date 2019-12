Kommt der Rücktritt vom Rücktritt?

Bürgermeister Andreas Weber entscheidet noch vor Weihnachten

+ Bleibt Bürgermeister Andreas Weber nun doch im Amt? Er denkt zumindest darüber nach. Foto: Menker

Rotenburg – Steigt Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) Anfang des kommenden Jahres vorzeitig aus, oder verkündet er bereits am Donnerstagabend im Rotenburger Stadtrat seinen Rücktritt vom Rücktritt? „Nein“, sagt Weber auf Anfrage der Kreiszeitung, „aber ich treffe eine Entscheidung noch vor Weihnachten und werde sie am Montag bekannt geben.“ Dabei befasse er sich mit der Frage, ob er seine Ankündigung aufrecht erhalten oder ob es eben doch noch Aussicht auf eine Zusammenarbeit gibt. Er sei nach wie vor tief betroffen von der Entscheidung des Stadtrates Ende November, der den Antrag auf eine Oberstufe für die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Rotenburg zum zweiten Mal nach 2018 abgelehnt hatte.