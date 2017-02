Erst schweigen, dann motzen

Klasse! Der Stadtrat einigt sich und macht den Weg in Richtung HVV-Beitritt frei. Alle sind dafür, aber nicht alle äußern sich.

Bis auf die AfD melden sich die Fraktionen zu Wort, ordnen die Kostenbeteiligung der Stadt ein, positionieren sich und grenzen sich von den anderen ab. So geht Kommunalpolitik. Schön, wenn so etwas wie am Donnerstag möglich ist.

+ Guido Menker

Und was macht die AfD? Sie meldet sich erst später via Facebook zu Wort, schreibt, dass ihr Ratsmitglied für den HVV-Beitritt gestimmt hat und sich die „Prognose der Presse“ nicht bewahrheitet habe. Der AfD sei gesagt: Das war keine Prognose, sondern der Stand der Dinge am Mittwoch, der vielleicht bei dem einen oder anderen im Rat für ein Umdenken gesorgt hat. Erst schweigen und dann motzen: Die AfD bestätigt wieder einmal ihr schlechtes Image!