Im Mai kommen die Schafe: Großeinsatz zum Schutz der Unterstedter Sanddüne

Unterstedt – Auf einem etwa vier Hektar großen Gelände nahe der Rotenburger Ortschaft Unterstedt sind in diesen Tagen mehrere große Maschinen im Einsatz – inmitten der wertvollen Sanddüne. Sarina Pils aus Bothel ist immer wieder vor Ort, um die Arbeiten im Auge zu behalten. Im Namen der Ökologischen Nabu-Station Oste-Region ist sie für die Bauüberwachung zuständig. „Die Binnendüne liegt auf einer Fläche des Landes“, sagt Sarina Pils. Es handele sich um einen wertvollen Lebensraum. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) spricht gar von einem Lebensraum, der von niedersachsenweiter Bedeutung sei. Das Problem: Einige Bereiche sind mittlerweile durch starke Verbuschung und Ausbreitung invasiver, also nicht-heimischer, Arten gefährdet. Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Integrierten LIFE-Projekts „Atlantische Sandlandschaften“ soll das Gebiet nun durch Gehölz- und Bodenarbeiten optimiert werden, teilt der NLWKN mit.

Ein vor etwa 40 bis 50 Jahren angepflanzter Kiefernforst, aber auch Birken und Pappeln sind zu entnehmen, um die Lebensbedingungen für die in einer Binnendüne eigentlich bedeutenden Arten zu verbessern. Allein das Laub sowie der Schattenwurf sorgten für eine Behinderung, so Sarina Pils. „Die seltenen und wertvollen Arten werden überwuchert – dadurch verlieren sie ihren Lebensraum“, erklärt die Fachfrau. Auch die Traubenkirsche trage zu den Problemen bei. Typisch für eine Binnendüne wie die in Unterstedt seien beispielsweise Silbergras, die Sandheide, aber auch die Sandnelke sowie mehrere Flechtenarten. Die Kiefern, aber auch Birken und Pappeln kommen weg, ebenso die Traubenkirsche. Sarina Pils hat im Vorfeld dieser Maßnahmen das Projekt ausschreibungsreif gemacht und achtet in diesen Tagen darauf, dass durch den Einsatz der großen Maschinen so wenige Schäden wie möglich angerichtet werden. „Die Pflanzen sind sehr empfindlich, da muss man sehr vorsichtig sein.“

Bereits seit Donnerstag laufen die Arbeiten, mit denen der NLWKN die Binnendüne in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rotenburg, der Stadt Rotenburg und der Ökologischen Nabu-Station Oste-Region aufwertet und dauerhaft zu sichern versucht. Zunächst ist es darum gegangen, die Bäume und Büsche zu entnehmen. „In Teilbereichen soll auch Oberboden abgeschoben werden, um stark wuchernde Brombeerbestände zurückzudrängen und das vorhandene Samenpotenzial der konkurrenzschwachen Arten zu fördern.“ Durch die geplanten Maßnahmen profitieren nicht nur die gefährdeten Pflanzenarten der Sanddüne, sondern auch zahlreiche seltene Tierarten wie zum Beispiel Zauneidechsen, Wildbienen und andere Insekten oder hoch gefährdete Spinnenarten.

+ Auch Buschwerk muss entnommen werden. © Menker

Doch damit nicht genug: In diesem sowie im kommenden Jahr ist eine Hüte-Beweidung mit Schafen und Ziegen vorgesehen, kündigt Sarina Pils an. Die Ausschreibung dafür laufe bereits. Zwei Mal im Jahr – im Mai sowie im September – sollen die Tiere voraussichtlich jeweils für ein bis zwei Wochen über die Flächen geschickt werden, um das, was den schützenswerten Arten zu schaffen macht, kurz zu halten. Hierfür wird im Rahmen des Projekts ein wolfsicherer Nachtpferch auf der angrenzenden stadteigenen Fläche errichtet. Ob man nach 2021 an der Beweidung festhält, stehe noch nicht fest. Um die Binnendüne allerdings dauerhaft zu sichern, sei es erforderlich, sie auch weiterhin im Blick zu behalten. „Man wird sie nicht komplett sich selbst überlassen können“, ist sich die Expertin vom Nabu sicher.

+ Zurzeit ist der Häcksler im Einsatz. © Menker

Das Life-Projekt „Atlantische Sandlandschaften“

Die Unterstedter Binnendüne ist Bestandteil des FFH-Gebiets „Wümmeniederung“. Zum Erhalt der biologischen Vielfalt wird dort zurzeit ein von der Europäischen Union gefördertes LIFE-Projekt in die Tat umgesetzt. Der Titel: „Atlantische Sandlandschaften“. Federführend sind die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. LIFE steht für „L’Instrument Financier pour l’Environnement“ und ist ein EU-Finanzinstrument zur Förderung von Umweltmaßnahmen in der gesamten EU und in ausgewählten Kandidaten-, Beitritts- und Nachbarländern. Für die zehnjährige Laufzeit des Projekts (2016 bis 2026) steht beiden Ländern insgesamt ein Budget von 16,875 Millionen Euro zur Verfügung. 60 Prozent der Mittel werden von der Europäischen Union gestellt, jeweils 20 Prozent von den beiden Bundesländern. Die Gesamtverantwortung für das Vorhaben liegt in Nordrhein-Westfalen beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV), teilt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit, bei dem die operative Umsetzung der konkreten Einzelmaßnahmen in Niedersachsen liegt. In Unterstedt mit im Boot sind darüber hinaus der Landkreis, die Stadt sowie die Ökologische Nabu-Station Oste-Region. Weitere Infos gibt’s im Internet unter www.sandlandschaften.de.