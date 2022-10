Kommandeur Gero Hahn: „Wir müssen kaltstartfähig sein“

Von: Ann-Christin Beims

Die aktuelle Kriegslage beobachten Oberstleutnant Gero Hahn und sein Bataillon ganz genau. © Beims

Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft: Das bescheinigt der Rotenburger Kommandeur Gero Hahn seiner Truppe angesichts des Krieges in der Ukraine. Wir haben mit ihm über den aktuellen Truppenalltag gesprochen.

Rotenburg – Die sich dynamisch verändernde Lage in der Ukraine sorgt für Beunruhigung auf vielen Seiten. Auch die Bundeswehr beobachtet das Geschehen genau. Für sie tun sich viele Fragen auf, wie Kommandeur Gero Hahn vom Jägerbataillon 91 der Von-Düring-Kaserne weiß. Wie viele der Rotenburger Soldaten derzeit im Einsatz sind, darf er nicht verraten. Dafür aber im Interview einiges anderes aus dem aktuellen Alltag der Truppe.

Wie verändert sich angesichts der aktuellen Lage die Stimmung innerhalb Ihrer Truppe?

Ich glaube, dass junge Menschen, und von denen haben wir sehr viele im Bataillon, über ihren Beruf noch einmal neu nachgedacht haben. Sie reflektieren intensiv, was sie erleben. Was Krieg in einer neuen Dimension in Europa, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, bedeutet. Das Erstaunliche ist, dass die jungen Männer und Frauen dadurch ihre Haltung und ihren Willen zur Einsatzbereitschaft und zum Dienen nicht ändern. Im Gegenteil, es herrscht ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft in unserem Verband, der im Moment zum Beispiel mit einem großen Beitrag in der Slowakei zur Sicherheit des Bündnisses beiträgt. Die Männer und Frauen leisten dort ganz hervorragenden Dienst. Gerade im Angesicht dieser Bedrohung.

Also ist das Thema im Alltag sehr präsent?

Natürlich. Uns interessiert das nicht nur politisch, sondern auch Fragen wie: Wie wird dort gekämpft? Welche Taktiken kommen zur Anwendung? Worauf müssten wir uns einstellen, wenn wir in so einen Konflikt geraten? Was müssen wir ausbilden? Was ist bereits passend, was muss angepasst werden? Das ist ein täglich präsentes, intensives Thema.

Ist das Interesse am Reservistendienst, die Bereitschaft ob der geänderten Sicherheitslage im Zuge des Ukraine-Krieges, hier angestiegen?

Das gestiegene Interesse spüren wir. Wir haben zum Glück einige sehr engagierte Reservisten. Wir würden uns wünschen, dass die Rotenburger Reservistinnen und Reservisten noch stärker die Verbindung zur aktiven Truppe finden. Viele haben in der Vergangenheit nicht unbedingt in der Jägertruppe Dienst geleistet. Das Bataillon ist ja relativ jung. Da wäre es schön, wenn noch mehr den Weg in die aktive Reserve finden, um uns in der Auftragserfüllung zu unterstützen. Das ist übrigens auch als Seiteneinstieg gut möglich.

Stichwort Fachkräftemangel in dem Zusammenhang, spüren Sie diesen hier auch?

Nein. Die allgemeine Diskussion um Personal und Material betrifft uns weniger. Aber ehrlicherweise hat dieses Bataillon das Glück, dass wir eine sehr gute Personal- und auch Materiallage haben.

Wie stehen Sie dazu, die Aussetzung der Wehrpflicht wieder aufzuheben? Macht eine Zwangsverpflichtung Sinn?

Aus der Personallage des Jägerbataillons heraus habe ich da keinen Bedarf, der Verband ist personell so gut wie voll besetzt. Wir freuen uns über die freiwillig Wehrdienstleistenden, die mit sechs bis 23 Monaten relativ kurz eintreten. Mindestens jeder Vierte verpflichtet sich weiter. Viele von ihnen wollen explizit am Standort Rotenburg bleiben.

Wie hat sich die Freiwilligkeit zu einem Dienst an der Waffe entwickelt? Sie haben ja gesagt, dass Sie den Fachkräftemangel hier nicht merken, also hat sich nicht viel verändert?

Man spürt, dass es andere Soldaten geworden sind, weil es ausschließlich Freiwillige sind. Bei der Wehrpflicht gab es immer wieder junge Soldaten, die eher kritisch und mit großen Fragen eingetreten sind. Heute entscheiden sie sich ganz bewusst für den Dienst. Das zeigt sich aus meiner Sicht auch in der Motivation. Gerade in der Grundausbildung: Das war in der Wehrpflicht sicher oft ein kritischer Abschnitt, wo sich viele Soldaten zurechtfinden mussten. Das ist immer noch ein großer Schritt für junge Menschen, aber die große Mehrheit kommt nun mit dem Wunsch, zu dienen und möglichst lange zu bleiben.

Musste sich die Bundeswehr mehr öffnen, um sich attraktiver zu machen?

Personalwerbung ist ein großes Thema, gerade wenn es um die Fachkräfte geht. Auch wenn sich das hier für das Jägerbataillon nicht so deutlich auswirkt. Ich glaube, wer sich einer solchen Sache verpflichtet und bei der Infanterie – einer mental und körperlich fordernden Tätigkeit –, kann am Ende nur bei uns landen. Das macht die Bundeswehr einzigartig: das Dienen für Recht und Freiheit, in letzter Konsequenz mit der Waffe in der Hand, im Kreise von Kameraden. Das ist ein attraktives Alleinstellungsmerkmal, das kein anderer Arbeitgeber bieten kann.

Könnte sich das aktuell ändern; werden potenzielle Soldaten zögern oder wird das Interesse größer, sich im Notfall verteidigen zu können?

Beides ist richtig. Neben vielen Grauzonen wird es beide Entscheidungen geben. Diejenigen, die ausschließlich auf der Suche nach einem sicheren Arbeitgeber sind, werden sich vielleicht den Schritt in die Bundeswehr nochmal überlegen. Weil ihnen klar wird, es ist kein Beruf wie jeder andere und nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz. Das ist er auch, aber es bedeutet eben am Ende auch, im Zweifel mit dem Leben dafür einstehen zu müssen. Ich glaube aber, dass es im Gegenzug viele junge Menschen geben wird, die das Land in dem sie leben, die Gesellschaft, in der sie aufwachsen durften, schützen wollen. Gerade diese Hochmotivierten sind bei uns genau richtig. Das sind die, die wir brauchen.

Was macht die Kriegslage mit Ihnen persönlich? Macht sie Ihnen Sorgen oder gelingt es Ihnen, einen professionellen Blick darauf zu werfen?

Natürlich war vor allem die Anfangsphase von großer Besorgnis geprägt, auch für mich. Niemand konnte absehen, wie sich der Konflikt entwickelt. Ich habe auf der einen Seite einen professionellen, fachlichen Blick auf diesen Krieg. Mit Interesse an allen Fakten, um uns weiterzubilden. Zum anderen ist der Konflikt eine Erhöhung des Antriebs, dass das, was wir hier machen, mit Sorgfalt und Professionalität erfolgen muss. Wenn man die Ausmaße des Krieges zwischen zwei nahezu gleichwertigen Streitkräften, jede mit ihren eigenen Stärken und Schwächen, erlebt, sieht man, bei allem was wir in Auslandseinsätzen erlebt haben: Das ist noch einmal eine andere Dimension. Es rückt näher ran und ist nicht zu Ende, wenn man nach Hause geflogen wird, wie aus Afghanistan oder Mali. Wir müssen unsere Männer und Frauen professionell vorbereiten und für den Fall der Fälle bestmöglich ausgebildet sein. Das erfordert auch jetzt hier im Frieden private Opfer, weil das nicht in einer Zeit von 7 bis 16 Uhr zu leisten ist.

Sie sagen selber, dazu gehört eine gewisse Ausbildung. Es sollen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr fließen. Haben Sie schon einen Wunschzettel eingereicht?

(lacht) Das hat zum Glück der Inspekteur des Heeres übernommen. Natürlich gibt es aufgrund der raschen, technischen Entwicklung immer wünschenswerte Verbesserungen. Aber die Materiallage für diesen Verband ist wirklich gut. Ich hätte einen recht kurzen Wunschzettel.

Also wird Rotenburg ganz konkret profitieren?

Absolut. Material für die persönliche Ausrüstung zum Beispiel ist bereits angekommen und wird noch weiter ankommen. Und auch Großgeräte.

Man hört jedoch oft, dass die Ausrüstung nicht immer die Beste ist?

Die Infanterie trägt die Hauptlast des abgesessenen Kampfes und hat aus dem Grund ein wenig Vorrang in der Ausrüstung. Auch da sind wir besser aufgestellt als manch andere.

Wir produzieren Waffen für die Ukraine, sind überhaupt eines der Länder mit den größten Rüstungsexporten. Wieso funktioniert die Ausrüstung der eigenen Streitkräfte dann so schlecht?

Ich glaube, dass in diesem Zusammenhang große Fortschritte erzielt wurden. Insbesondere im Bereich der Infanterie. Jetzt kommt es darauf an, dass es zur Vollausstattung führt, diese Ausrüstung allen zur Verfügung steht und wir kaltstartfähig werden. Da sind wir auf dem richtigen Weg.

Da ist sicher auch Digitalisierung ein großes Thema?

Auch da ist die Entwicklung unheimlich schnell. Da ist mit Sicherheit nicht alles verfügbar, was wir uns wünschen würden. Aber wenn ich auf meine 21 Jahre in der Bundeswehr zurückblicke, haben wir erhebliche Modernisierungen und Veränderungen hinter uns gebracht. Insbesondere aber im Bereich der Funkgeräte, das ist kein Geheimnis, müssen wir noch einen großen Schritt Richtung Digitalisierung machen.

Gerade jetzt merkt man, wie wichtig es ist, gut ausgestattet zu sein.

Genau. Das Ziel muss sein, dass wir kaltstartfähig sind. Dass auch dieser Verband mit der Ausrüstung und dem Personal binnen kürzester Zeit verfügbar an der Nato-Ostgrenze ist. Da sind wir in Rotenburg sicherlich schon jetzt gut aufgestellt, aber das kann noch weiter verbessert werden.

Heißt das, die Zukunft des Standortes ist gesichert?

Eine Verkleinerung der Bundeswehr steht derzeit nicht zur Debatte. Und das Jägerbataillon 91 ist im Zielbild des Heeres klar ein Teil. Wir werden einer anderen Brigade unterstellt. Nicht mehr der Panzerlehrbrigade 9 in Munster, sondern der Panzerlehrbrigade 21 in Augustdorf. Durch die veränderten Binnenstrukturen wird es aber keine Standortschließungen oder Auflösungen von Verbänden geben.

Viele Menschen haben Sorge, dass sich der Krieg auf uns ausweiten könnte. Was sagen Sie denen?

Als Mensch, als Familienvater, teile ich diese Sorgen. Es wäre vermessen, wenn ich meinen würde, ich könnte einschätzen, wie der Konflikt weiter verläuft. Das hat sich in den letzten Monaten so überraschend und wechselhaft entwickelt, dass wir nur versuchen können, jeder an seinem Platz, Zivilgesellschaft als auch Bundeswehr, auch auf den schlimmsten Fall bestmöglich vorbereitet zu sein.