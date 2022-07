Waffenserin Susanne Pollak liegt in der Türkei im künstlichen Koma

Von: Antje Holsten-Körner

Die nächsten Schritte planen André Pollak (v.l.), Vanessa Filipovic, Edith Witt und Svenja Sothmann. © Holsten-Körner

Eine entspannte Urlaubsreise in die Türkei endet für die Waffenserin Susanne Pollak auf der Intensivstation: Am Strand erleidet sie eine Hirnblutung. Jetzt braucht die Familie Hilfe.

Waffensen/Bötersen – Seit ihrem 18. Lebensjahr ist Susanne Pollak mit Leib und Seele Altenpflegerin. Seit 2005 mit ihrem Umzug nach Bötersen in der Seniorenwohnanlage Hemphöfen. „Für Susanne steht der Mensch im Mittelpunkt. Für sie ist wichtig, dass die Bewohner möglichst viel erleben. Bei Bedarf Dienste von Kollegen zu übernehmen, war für sie selbstverständlich“, sagt Holger Pollak, der bis 2016 mit der heute 53-Jährigen verheiratet war. Mit der Trennung erfolgte der Umzug nach Waffensen. Mehrfach war sie bereits mit ihrer besten Freundin Svenja Sothmann an der türkischen Riviera. Doch der jüngste Trip veränderte alles: Seit dem 26. Juni liegt Susanne Pollak nach einer Hirnblutung in Antalya im Koma und ringt um ihr Leben.

„Wir kamen gegen 13 Uhr aus dem Wasser und haben uns auf die Liegen am Strand gelegt“, erzählt Sothmann. Nur einen Augenblick später hörte die 34-Jährige, wie ihre Freundin ein Schnarchgeräusch von sich gab. Daher stupste sie sie an. „Aber Susanne reagierte nicht“, so Sothmann. Sofort rief sie Hilfe, die schnell eintraf. Mit dem Krankenwagen ging es in eine nahegelegene Privatklinik in Side. „Als ich eintraf, war schon eine Computertomografie vorgenommen worden, sodass die Ärzte wussten, dass es sich um eine Hirnblutung handelt“, berichtet Sothmann.

Susanne Pollak genießt die Urlaubsreise - doch sie findet ein dramatisches, unerwartetes Ende. © Privat

Da in Side nicht die Möglichkeit für eine Operation bestand, wurde Susanne Pollak, die ins künstliche Koma versetzt worden war, nach Antalya verlegt. Noch am Abend erfolgte die Operation, für die die Schädeldecke geöffnet werden musste. „Am nächsten Tag konnten wir mit dem Arzt telefonieren, der gut Deutsch spricht“, sagt Holger Pollak, der von der Heimat aus aktiv wurde. „Leider konnte man uns wenig Hoffnung machen, dass alles gut wird.“ Im Gegenteil: Nach Aussage der Ärzte besteht besonders in den ersten 14 Tagen nach der OP akute Lebensgefahr. Damit das Gehirn sofort zugänglich sei, würde frühestens nach Ablauf dieser Zeit das Schädelstück wieder eingesetzt.

Obwohl sie nicht helfen konnte, dominierte Sothmanns schlechtes Gewissen, als sie am 28.6. den gebuchten Rückflug antreten musste. Schon da war klar, dass sie so schnell wie möglich zurückreisen will. Zusammen mit Holger Pollak, Susannes Kindern André und Jan, Andrés Lebensgefährtin Vanessa Filipovic sowie Susannes Mutter Edith Witt plante Sothmann eine kurzfristige Reise vom 3. bis 6. Juli. Am nächsten Morgen hatten sie erstmals die Gelegenheit, jeweils für wenige Minuten Susanne Pollak zu besuchen. „Es ist erschreckend, das eigene Kind so liegen zu sehen“, sagt Witt. André Pollak ergänzt: „Man ist so hilflos.“

Spendenaktion „Susanne soll leben“ Für Susanne Pollak ist der Urlaub in der Türkei auch finanziell ein Fiasko, denn sie reiste ohne Auslandskrankenversicherung. Daher werden von der eigenen Krankenkasse nur die in der Türkei üblichen Kosten in gesetzlichen Krankenhäusern übernommen, Susanne Pollak wurde aber in eine Privatklinik eingeliefert. „Bis zum zehnten Tag sind rund 23.000 Euro an Kosten entstanden“, weiß Holger Pollak. Jeder weitere Tag auf der Intensivstation schlägt mit 2.000 Euro zu Buche zuzüglich Kosten für weitere Operationen. Damit die Rechnungen bezahlt werden können, hat Vanessa Filipovic über Paypal eine Spendenaktion unter dem Motto „Susanne soll leben“ gestartet. Bislang kamen bereits knapp 13.000 Euro zusammen. Wer dazu beitragen möchte: https://www.paypal.com/pools/c/8L3q0QWACR oder über Paypal direkt an vanessa.filipovic@web.de.

Der Arzt, mit dem Holger Pollak telefoniert hatte, informierte die Familie laufend über den aktuellen Zustand. Während die Familie mit der ärztlichen Versorgung zufrieden ist, sieht es bei Kontakten mit Behörden ganz anders aus. „Der Amtsschimmel wiehert auch in der Türkei“, meint Holger Pollak sarkastisch. So hatte er nach der Einlieferung telefonisch Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Nach Ankunft in Antalya wäre ein persönlicher Kontakt nur mit vorherigem Termin möglich gewesen. E-Mails wurden nicht zeitnah beantwortet. „Dabei war bekannt, wie dringend alles ist. Telefonisch wurde immer wieder betont, dass keine Kosten übernommen würden“, berichtet Holger Pollak. Dabei ging es der Familie vorrangig um die Prüfung der vom Krankenhaus in türkischer Sprache vorgelegten Verträge. „Uns wurde von der Vertretung gesagt, dass es ein seriöses Krankenhaus sei und wir beruhigt unterschreiben können“, so Pollak weiter. Gut, dass sie sich nicht mit dieser Aussage zufriedengaben: „Hätte André unterschrieben, wäre er für alle Kosten aufgekommen. Und das sind bis zum zehnten Tag bereits 23.000 Euro.“

Denn Susanne Pollak war ohne Auslandskrankenversicherung gereist. Auch in Deutschland gab es vom Amtsgericht keine Unterstützung. „Uns wurde gesagt, dass wir in der Türkei die vorläufige Vormundschaft beantragen müssten“, berichtet André Pollak. Seit ihrer Rückkehr beratschlagen sie nun, wie weiter verfahren werden soll. „Uns ist wichtig, dass Susanne so schnell wie möglich nach Deutschland verlegt werden kann“, wünscht sich Sothmann, die ihre Freundin bei der Arbeit in Hemphöfen kennengelernt hat. Im vergangenen Jahr wechselte Sothmann zu den Rotenburger Werken, ab 1. Juli hätten sie dort wieder zusammengearbeitet. Der Rücktransport ist zwar über einen alten Schutzbrief finanziell gewährleistet, doch die Transportfähigkeit noch lange nicht. Daher ist die Familie derzeit nur in Gedanken bei Susanne Pollak.