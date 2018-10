Es knistert im Gebälk: Großes Loch im Haushaltsentwurf

Rotenburg - Von Guido Menker. Es klafft (noch) ein großes Loch im Haushaltsentwurf der Stadt Rotenburg für 2019. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) hat diesen in der vergangenen Woche in den Stadtrat eingebracht. Angesichts des sich abzeichnenden Defizits schlägt er eine Arbeitsgruppe vor, zu der er für den kommenden Dienstag eingeladen hat. Also deutlich vor der nächsten Ratssitzung und vor allem vor den ersten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen.

Je zwei Mitglieder von SPD und CDU sowie jeweils ein Vertreter der Grünen sowie der Arbeitsgruppe von WIR und FDP sollen sich mit Weber sowie der Kämmerin Kristina Hollmann und gegebenenfalls weiteren Amtsleitern an einen Tisch setzen. „Selbstverständlich werde ich in der Arbeitsgruppe Vorschläge unterbreiten, wie die Ausgabenseite weiter reduziert und die Einnahmeseite verbessert werden kann“, sagt Weber.

Genau das hatte Heinz-Günter Bargfrede (CDU) in der Ratssitzung gefordert. Der Christdemokrat hatte von einer Bringschuld des Bürgermeisters gesprochen und einen Plan als Grundlage für ein solches interfraktionelles Treffen gefordert.

CDU-Fraktionschef Klaus Rinck pflichtet ihm bei: Grundsätzlich habe Heinz-Günter Bargfrede zutreffend darauf hingewiesen, dass es zunächst Sache von Bürgermeister und Verwaltung sei, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen beziehungsweise Einsparungsvorschläge zu machen. „Wenn das erfolgt, was abzuwarten bleibt, sollte die gewählte Vorgehensweise insgesamt – obwohl unkonventionell – in Ordnung sein“, so Rinck.

Sprachliches Abrüsten gefordert

Fraktionskollege Eike Holsten hatte als CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender eine weitere Bedingung für ein solches Krisengespräch genannt: „Sollte der Bürgermeister ernsthaft glauben, dass wir uns zur Konsolidierung des Haushaltes mit ihm an einen Tisch setzen, erwarten wir zuerst ein deutliches Abrüsten in seinem Sprachgebrauch uns gegenüber.“

„Mir ist es schleierhaft, was Herr Holsten mit verbaler Abrüstung meint. Wenn er damit meint, dass ich mein hochengagiertes Personal vor unqualifizierten Angriffen nicht mehr schützen möge, dann wird das nicht erfolgen“, erwidert Weber gegenüber der Kreiszeitung. Er werde weiterhin klar benennen, wenn es Grenzüberschreitungen in der politischen Auseinandersetzung gibt. „Diese ist hier vor der Ratssitzung wiederum in der Öffentlichkeit seitens der CDU-Fraktion erfolgt, was ich in der Vergangenheit schon öfter erlebt habe. Schade ist, dass die parteipolitisch motivierten ,Fassungslosigkeiten’ eine konstruktive Zusammenarbeit zugunsten Rotenburgs belasten“, ergänzt Weber.

Es knistert im Gebälk des Rotenburger Stadtrates. „Die Ratssitzung war energiegeladen, um es beschönigend auszudrücken“, erklärt die Sozialdemokratin Heike Behr. „Das Aggressionspotenzial hat mich irritiert.“ Sie spielt damit vor allem auf den Moment an, als CDU-Fraktionschef Klaus Rinck vom Rednerpult aus den Bürgermeister immer wieder mit der Frage konfrontierte, seit wann er von dem Defizit im Etatentwurf in Höhe von zurzeit 1,8 Millionen Euro wusste. „Er war sehr insistierend, das wirkte schon fast inquisitorisch“, findet Heike Behr.

„Für die letzte Ratssitzung kann ich bestätigen, dass der Ton – nach meiner Wahrnehmung ganz klar auf allen Seiten, den Bürgermeister ausdrücklich mit eingeschlossen – stellenweise recht scharf war“, sagt dazu Klaus Rinck. Für die davor liegenden Monate könne er diese Einschätzung, was die Fraktion CDU / Freie Wähler angeht, nicht teilen. „Wir haben uns um durchgehende Sachlichkeit bemüht, und dies ist uns meines Erachtens auch durchweg gelungen.

Hingegen habe ich zwei Mal gebeten, dass eine unangemessene Äußerung von Herrn Bürgermeister Weber – in einem Fall bezeichnete er unsere Ausführungen als ,Unfug‘ und ,Quatsch‘ – zu Protokoll genommen wird.“ Generell beanstande die Arbeitsgruppe von CDU und Freien Wählern, dass Weber allzu häufig einen belehrenden Ton anschlage. Dieses durchgängig zu beobachtende Verhalten Webers sei man inzwischen gewöhnt und ignoriere es meist. Wenn es aber allzu massiv auftrete, „sollte man uns auch das Recht zugestehen, das nicht unbeanstandet hinzunehmen“. Unterblieben solche Handlungen zukünftig, stünde einem sachlichen Miteinander nichts im Wege.

„Begründung nicht nachvollziebar“

Zu seinen Fragen im Rat an den Bürgermeister sagt Rinck: „Diese geschahen allein vor dem Hintergrund der Absetzung des Tagesordnungspunktes Oberstufe IGS. Sie hatten ja schon darüber berichtet, dass sich alle Mitglieder von CDU / Freie Wähler auf den von Herrn Weber Ende Juli bestimmten Termin – eben den 27. September – eingerichtet hatten.“ So habe Heinz-Günter Bargfrede einen Operationstermin genau wegen dieser Ratssitzung von September auf den 15. Oktober verschoben.

Der nächste Termin zur Ratssitzung ist der 18. Oktober. Rinck: „Ich hoffe, dass er dann teilnehmen kann. Aus meiner Sicht ist es zutiefst rücksichtslos von Herrn Weber, solche Terminfestlegungen dann drei Tage vor der Ratssitzung zurückzuziehen.“ Die Begründung, die Weber gab, war, dass ein Haushaltsdefizit vorliege und er dazu bis Oktober noch weitere Informationen geben wolle.

„Diese Begründung halte ich nicht für nachvollziehbar, weil das Defizit bereits Monate vorher bekannt war – wie meine Nachfragen auch bestätigten. War das Defizit aber schon Monate vorher bekannt, dann kann dies nicht der Grund gewesen sein, den Punkt drei Tage vorher von der Tagesordnung zu nehmen“, findet Rinck. Hätte man das Defizit als kritisch für die Oberstufenpläne angesehen, dann hätte man seiner Meinung nach schon im Juli statt des 27. September den 18. Oktober als Termin nennen können. „Und wir hätten uns dann darauf eingerichtet. Ich meine schon, dass es legitim oder zumindest verständlich ist, wenn ich dann auch in der Ratssitzung deutlich mache, dass wir so nicht widerspruchslos mit uns umgehen lassen.“

Innovation sei angebracht

So oder so: Bei einem derartigen Loch im Haushalt stellt sich die Frage, wie es sich stopfen lässt. „Ja, das ist ein großes Loch, wo zurzeit noch gemeinsame Innovation angebracht ist. Weniger ausgeben und mehr einnehmen sowie Verzicht auf nicht zwingend nötige Investitionen. Eine solche Annäherung muss gemeinsam erreicht werden“, findet Weber.

Was den Zeitpunkt der Bekanntgabe betrifft, weist der Bürgermeister noch einmal auf den Prozess hin, in dem ein solcher Entwurf entsteht: „Im Rahmen der Haushaltsplanentwicklung ist es völlig normal, dass man sich einem ausgeglichenen Haushalt schrittweise nähert. Ich möchte in der Arbeitsgruppe den Stadtrat mitnehmen, dass er den Prozess besser nachvollziehen kann und frühzeitig beteiligt ist.“

Wegen dieser äußerst angespannten finanziellen Situation hatte Weber die Entscheidung des Rates über den Antrag zur Einrichtung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) von der Tagesordnung der Ratssitzung vorgeschlagen. Der Verwaltungsausschuss hat entsprechend abgestimmt. Beobachter der Ratssitzung konnten den Eindruck gewinnen, dass die Themen Haushalt und IGS zumindest jetzt eng miteinander verknüpft sind.

Ganz so, als sei jetzt das passiert, was der Bürgermeister eigentlich mit der Absetzung des Themas IGS vermeiden wollte. Weber: „Die Verknüpfung wäre ohnehin unvermeidlich gewesen. So hat man aber die Möglichkeit, den Haushaltsplan zu studieren und festzustellen, welche Bereiche eigentlich die Kostentreiber sind.“ Er habe in seiner Haushaltsrede schon darauf hingewiesen, dass die IGS eben nicht der Kostentreiber ist, „was sonst vermutlich vorgeworfen worden wäre“.

Die im Raum stehende Einrichtung einer dritten Oberstufe in Rotenburg – neben dem Ratsgymnasium und den Berufsbildenden Schulen – würde allerdings im nächsten Jahr noch gar nicht haushaltswirksam. „Das stimmt“, sagt Heike Behr. Aber eben auf die kommenden Jahre bezogen eben doch. Deshalb sei es richtig, wenn sich die Mitglieder des Stadtrates mit der aktuellen Haushaltssituation gemeinsam befassen, um nun eben auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Der Entwurf

Der von Bürgermeister Andreas Weber (SPD) vorgelegte Haushaltsentwurf hat im Ergebnishaushalt ein Volumen von 43 673 100 Euro. Die Einnahmen belaufen sich dem Plan nach auf zurzeit 41 860 200 Euro. Unter dem Strich ergibt sich daraus derzeit ein Minus von 1,8 Millionen Euro. In einer interfraktionellen Sitzung will Weber am kommenden Dienstag erste Vorschläge machen, wie dieses Loch gestopft werden kann. Die Einladungen dazu sind verschickt.