Debatte: Wie Rotenburgs Lehrkräfte die hiesigen Grundschüler erleben

Rotenburg - „Deutschland verdummt“. So lautet der Buchtitel eines vor einigen Monaten erschienenen Sachbuchs von Michael Winterhoff. Der Bonner Kinder- und Jugendpsychiater hat mit seinen Veröffentlichungen längst die Million an verkauften Büchern überschritten. Das mag auch daran liegen, dass er sich gerne provokativ äußert. Auch sein letztes Werk hat es wieder in die Spitze der Bestsellerlisten geschafft. Es geht es um das heutige Bildungs- und Schulsystem. Nach Winterhoff „eine Katastrophe – für die Kinder, für die Eltern und die Lehrer“. Einigen seiner Thesen sind wir gezielt in der Kreisstadt nachgegangen: Winterhoff behauptet zum Beispiel, dass Kinder auch dann an die weiterführende Schule wechseln, „wenn sie die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen gar nicht beherrschen.“ Wir haben nachgefragt.

Catrin Cramme ist Leiterin der Kantor-Helmke-Schule. Seit 30 Jahren arbeitet sie als Grundschullehrerin. Sie hat etliche Schulerlasse und -reformen mitgemacht und überlebt. Konfrontiert mit einigen Thesen von Michael Winterhoff schüttelt sie energisch den Kopf. Natürlich würden die Viertklässler an ihrer Schule das gesamte kleine Einmaleins beherrschen, natürlich könnten sie lesen und schreiben. Das vor Jahren mal Gelehrte „Ich lerne lesen durch schreiben“ habe sich längst als Irrweg herausgestellt. Ihr Kollege Marc Puschmann, Rektor an der Schule am Grafel, sieht das ebenso. Dass Winterhoff zudem behauptet, die Lehrer heute hätten sich selbst zu „Lernbegleitern“ degradiert, die meinten, man müsse den Kindern „nur freie Bahn lassen, damit sie sich von ganz allein entwickeln“, bringt Cramme geradezu auf die Palme. An ihrer Schule verstünden sich Lehrer selbstverständlich als Vorbild und Anleiter. Manchmal sei es aber auch nötig, „Lernbegleiter“ zu sein, so Kollege Puschmann, der das Buch von Winterhoff kennt und „gar nicht schlecht“ findet. Schule, so Cramme, habe einen „Bildungs- und Erziehungsauftrag“. Der Erziehungsauftrag nähme inzwischen allerdings immer mehr Raum ein. Grundfertigkeiten des Sozialverhaltens (still sitzen und aufmerksam bleiben, auch andere reden lassen, sich einordnen) seien nicht mehr bei allen vorauszusetzen. Man merke, dass Eltern nicht mehr so viel Zeit für ihre Kinder hätten wie früher.

Es stimme sie auch bedenklich, dass immer mehr Kinder mit der digitalen Welt überfordert seien. Dass Kindergartenkinder bereits am Tablet-PC „rumwischten“, müsse gewiss nicht sein. Ebenso bedenklich sei aber auch, wenn Eltern permanent mit ihrem Smartphone beschäftigt seien, anstatt sich ganz den Kindern zu widmen. Regelmäßiges Vorlesen sei zum Beispiel unglaublich wichtig, aber immer seltener. Immerhin: Die Stadt Rotenburg sei eine der wenigen Städte die Sozialarbeiterstellen an den Grundschulen stelle – freiwillig. „Das ist heute unerlässlich und super!“, sind sich beide Grundschulleiter einig. Da würde Winterhoff ihnen sofort Recht geben. Denn nach seiner Meinung verfügten Kinder über immer weniger Frustrationstoleranz und meiden Anstrengung. Sie kreisten vornehmlich um sich selbst.

+ Iris Rehder, Schulleiterin Ratsgymnasium © Schwekendiek

„Kinder tragen oft keine Verantwortung mehr, weil ihnen nichts zugetraut wird“, meint Ulrike Hammer, Leiterin der Montessori-Schule in Rotenburg. Ähnlich wie ihre Kollegin Cramme sieht auch sie die wachsende Problematik im schwieriger werdenden Sozialverhalten. Aber in der Tat gäbe es auch Kinder, die beim Übergang in eine weiterführende Schule nicht flüssig lesen, schreiben oder rechnen können. Das sei bei Montessori nicht anders als an anderen Schulen. Gleichwohl brennt sie für diesen Schul- und Erziehungsansatz.

Wird da die Lehrerin nicht doch zu sehr zur reinen Lernbegleiterin, wie es Winterhoff bemängelt? Zu wenig Forderungen? Ulrike Hammer ist es wichtig, Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten zu beobachten und anzuleiten. Den Wert eines Kindes oder gar „einen Erziehungserfolg kann man nicht an den Noten ablesen.“ Das scheinen Eltern immer noch zu glauben. Dass es in Bayern inzwischen sogar einen Numerus clausus für Viertklässler gibt (wer auf das Gymnasium wechseln will, braucht hier einen Notendurchschnitt von 2,3) findet sie geradezu furchtbar. Und ebenso furchtbar findet sie, wenn den Verantwortlichen nach der jüngsten Pisa-Studie wieder nichts anderes einfalle, als „noch mehr Tests zu schreiben.“ Eltern und Schule hätten „mehr Fähigkeiten zu trainieren als Schreiben, Lesen und Rechnen.“ Hört sich gut an, aber Winterhoff verweist auf den Forschungsreisenden Alexander von Humboldt. Der hatte schon 1809 an seinen König geschrieben: „Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnung und des Charakters, die keinem fehlen darf.“ Zustimmung allenthalben – aber wie das erreichen?

Nach dem vorläufigen Befund an Rotenburger Grundschulen scheint man hier von der Winterhoffschen Krisenbeschreibung (zwischen 35 und 45 Prozent aller Grundschüler bleiben unter den Regelstandards bei den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen) einigermaßen weit entfernt zu sein. Zwar gibt es auch hier Schwächen bei Schülern und ebenso deutliche Defizite im Sozialverhalten, aber grundsätzlich sei die Situation auf dem Land noch weit besser als in Großstädten. So jedenfalls Iris Rehder, Leiterin des Ratsgymnasiums. Befragte Eltern von Grundschülern werden da allerdings etwas deutlicher: „Nee, durchweg gut rechnen, schreiben und lesen können die nicht!“ Und Lehrer aus den Nachbarkreisen, befragt nach den Fähigkeiten ihrer Schüler, sind da – vielleicht, weil weiter entfernt –auch etwas direkter: „Rechtschreibung ist bei Diktaten in der 5. und 6. Klasse ´ne Katastrophe“ – „Die Fehler werden gar nicht mehr gezählt“ oder „Die wollen sowieso am liebsten Influencer werden und denken, da braucht man das nicht!“ Trotzdem betont die Chefin des Ratsgymnasiums, was im Übrigen alle anderen Befragten auch festgestellt haben: „Wir haben überwiegend richtig tolle und auch viele schlaue Schüler.“ Na, bitte!

+ Moderne Lehrmittel sind auch in Rotenburger Grundschulen – hier am Grafel – längst eingeführt. © Schwekendiek

Nur etwas nachgebohrt, wird aber auch deutlich: Oftmals sind die Eltern das größere Problem. Zeit mit Kindern zu verbringen, sei nun mal durch nichts zu ersetzen. Und: Nicht jeder Viertklässler müsse aufs Gymnasium. Auch wenn sich niemand bayerische Verhältnisse mit Grundschul-NC wünscht, nur selten werden die Ratschläge von Unterrichtenden, was die Schulform angeht, berücksichtigt, sagen fast alle befragten Lehrer. Und dann quälen sich manche Schüler tagtäglich und werden schon aus lauter Frust zunehmend respektlos. Ulrike Hammer von der Montessorischule bezweifelt deshalb grundsätzlich, ob der Wechsel nach der 4. Klasse sinnvoll sei. Es gäbe europaweit schließlich genügend Beispiele, wo alle Schüler für neun oder zehn Jahre zusammenblieben.

Anne Grube ist Koordinatorin für die fünften Klassen an der IGS. Zusammen mit Schulleiter Sven Thiemer würde auch sie hinterfragen, ob nach der vierten Klasse der richtige Zeitpunkt für die Entscheidung zur weiterführenden Schule sei. Gleichzeitig aber stellen sie auch fest, dass gerade die IGS „die am meisten individualisierte Schulform“ sei. Da gäbe es in jedem Jahrgang entsprechende „Lerngruppen“ und „Kurse“ – je nach Lernvermögen. Dass, wie Winterhoff behauptet, ein Drittel der Fünftklässler die „Grundfertigkeiten“ nicht beherrsche, könnten sie nicht bestätigen. Allerdings seien die Unterschiede von Jahrgang zu Jahrgang mitunter eklatant. Zudem klaffe die „Leistungsschere“ immer weiter auseinander. Schnell würde deutlich, wer von zu Hause Förderung und „Leistungsunterstützung“ erhielte. Das sei mitunter ganz banal: „Regelmäßiges gemeinsames Lesen oder Vorlesen“. Offensichtlich sähen zu viele Eltern den Besuch eines Gymnasiums (den mittlerweile hierzulande fast 50 Prozent für ihre Kinder wählen) zu sehr als „Heilsversprechen“ – nach dem Motto: „Wir probieren das erst mal.“ Egal, was man ihnen geraten habe.

Winterhoffs Fazit, damit Deutschland nicht verdummt, dürfte bei allen Zustimmung finden: Neben dem Engagement der Eltern fordert er „Ganztagsangebote und Zehntausende gut ausgebildete Lehrer mit kleinen Gruppengrößen.“ Unsere Region ist sicherlich nicht klüger als der Rest Deutschlands. Sicherlich ist auf dem Land manches in der Erziehung auch noch einfacher als in den Ballungsgebieten. Trotzdem: Ein „Weiter so“ wird nicht reichen.

Viel zu viel freie Bahn

Dr. Michael Winterhoff (63) praktiziert in Bonn als Kinder- und Jugendpsychiater. Mit seinem Buch „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ (2009) ließ er erstmals aufhorchen. Seitdem meldet er sich regelmäßig als Autor von kritischen (Erfahrungs-)Berichten zur Erziehung in heutiger Zeit. In seinem letzten Werk „Deutschland verdummt“ geht es um das Bildungssystem. Da, so Winterhoff, den Kindern Entscheidendes ihrer Persönlichkeitsentwicklung genommen werde, Lehrer nur „Lernbegleiter“, aber keine Vorbilder mehr seien und, wie auch die Eltern, den Heranwachsenden viel zu viel freie Bahn ließen, komme es, wie es kommen müsse: Auch als Erwachsene bleiben sie „sozial verdummt und nicht herkömmlich arbeitsfähig“. Wer so draufhaut wie Winterhoff, wird natürlich auch heftig kritisiert. (msc)

Bildung

Mehr „Eltern-Zeit“

Ein Kommentar von Michael Schwekendiek

Da geht eine junge Mutter durch die Fußgängerzone. In der Karre vor ihr ein etwa zweijähriges Kind, das mal hier-, mal dorthin zeigt und munter drauflos plappert. Die Mutter spricht, allerdings nicht mit ihrem Kind, sondern mit ihrem Handy. Catrin Cramme von der Kantor-Helmke-Schule hat Recht: Die digitale Welt überfordert uns. Kinder haben zu wenig Aufmerksamkeit, permanent auf ihr Smartphone eintippende Erwachsene sieht man ja nicht nur in Rotenburgs Fußgängerzone.

Winterhoffs Thesen sind provokativ, häufig auch zu schwarz-weiß, aber es ist zu billig, nun die wachsenden Probleme von Schulkindern auf die Lehrer oder das Schulsystem an sich zu schieben. Die kleinen „Tyrannen“ (Winterhoff) werden im Elternhaus geprägt! Sie brauchen viel, viel Zeit, Aufmerksamkeit und Zuwendung!

Dass Grundschullehrer und Sozialpädagogen einen großen Teil ihrer Zeit darauf verwenden müssen, um erst einmal Grundformen des Zusammenlebens einzuüben, ist alarmierend. Vorlesen, gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Spiele – das bringt weit mehr und ist wichtiger, als dass Grundschüler ein Tablet oder Smartphone bedienen können.

Und noch eins: Gymnasium macht nicht automatisch glücklich! Etliche Kinder wären an anderen Schulen besser – in des Wortes mehrfacher Bedeutung. Und die IGS bietet viel! Den (leider nicht mehr verbindlichen) Empfehlungen der Schulen ist durchaus öfter zu trauen!