Klingbeil positioniert sich

Jedes Jahr während der Sommerpause des Parlaments in Berlin geht Lars Klingbeil (SPD) auf Tour durch seinen Wahlkreis. Der Bundestagsabgeordnete will die Zeit nutzen, um den Menschen in der Region zuzuhören und Anregungen mit nach Berlin zu nehmen, sagt er. Am Mittwochabend war er im Rotenburger Rathaus zu Gast. In der Diskussionsrunde ging es aber nicht nur um lokale Themen.

VON FARINA WITTE

Rotenburg – Klingbeils Terminplan ist durchgetaktet. Den ganzen Tag über war er im Altkreis unterwegs, erst in Sottrum und dann in Jeersdorf, hat Unternehmen und Vereine besucht und Hausbesuche gemacht. So sind viele der Gäste im Rotenburger Rathaus, die an dem Abend der Einladung zu „Klingbeil im Gespräch“ gefolgt sind, bereits vor dem Politiker da. Es sind viele Parteigenossen aus Rotenburg, aber auch aus dem gesamten Kreisgebiet, dabei.

Als Klingbeil ankommt, wird er schon vor dem Ratssaal abgefangen. Thorsten Finner überreicht Klingbeil vorab ein Geschenk, eine CD aus dem Kaufhaus Karo, auf der Musik von Klingbeils ehemaliger Band zu hören ist, erzählt er später bei der Begrüßung. Der Abgeordnete nimmt sich Zeit, begrüßt bekannte Gesichter, während sich der Saal weiter füllt. Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) holt kurzerhand noch weitere Stühle dazu. Viele Menschen, Bürger und Lokalpolitiker, haben Fragen an Klingbeil. Der stellt aber bereits zu Beginn klar: Er ist gegen eine höhere Besteuerung von Fleisch und auch gegen eine Mehrbelastung von Pendlern.

Auch werde er sich nicht dazu äußern, ob er für den SPD-Vorsitz kandidiert. Dies sei ohnehin etwas, das die Menschen nicht interessiere. Wenn er in den Orten unterwegs ist, sich mit Bürgern unterhält und an Haustüren klingelt, stelle ihm niemand diese Frage. Überhaupt, meint er, interessiere die Menschen nicht, wie es der SPD geht. „Die wollen wissen: kümmert sich jemand um die Straße, wie geht es mit dem Klimaschutz weiter, wie ist das mit Fracking, gibt es Krieg? Das interessiert die Menschen, darüber muss die SPD reden“, sagt Klingbeil. Seine Partei sieht er nicht in der Opposition. „Politik machst du, um Dinge zu verändern, und nicht, um dich wohlzufühlen, auch nicht, damit die Menschen dich gern haben.“ Und Veränderungen seien aus der Oppositionsrolle nicht möglich.

Für diese inhaltlichen Fragen interessieren sich auch die Anwesenden im Ratssaal. Sie wollen hören, wie sich Klinbeil beim Thema Rente positioniert und welche Lösungen er bei der Frage des Fachrkäftemangels sieht.

Doch obwohl Klingbeil bei seiner Tour der Ideen vor allem die Stimmung im Wahlkreis aufnehmen und Anregungen für seine Politik mitnehmen möchte, geht es nicht nur um regionale Belange. Oft sprechen die Fragensteller auch internationale Politik und Klimafragen an. So wird er zu seiner Einstellung zu den Spannungen am persischen Golf und dem Schutz von Seewegen befragt. „Wollen wir wirklich in die Eskalation von Trump mit einsteigen?“ Das sei eine Frage, die ihn umtreibe. Er plädiert dafür, diplomatisch alle Optionen auszuschöpfen.

Auch zum Ende des INF-Abrüstungsvertrags und der möglichen atomaren Aufrüstung der USA, Russlands und Chinas hat Klingbeil, der einige Jahre Mitglied im Verteidigungsausschuss war und nun stellvertretendes Mitglied ist, eine Meinung. Europa könne diplomatisch Druck aufbauen. „Europa kann voran gehen. Man darf seine Rolle nicht unterschätzen“, findet er. „Je stärker Europa ist und je mehr Europa gemeinsam gegen den Trend der atomaren Aufrüstung setzt, desto besser ist es.“ Allerdings gebe es derzeit keine Geschlossenheit. „Es ist leider nicht geschlossener geworden in den letzten Jahren, sondern wackeliger“, erläutert er seine Einschätzung zur Situation in der EU.

Es ist eine Fülle von Themen, mit denen der Politiker aus Munster konfrontiert wird. Nicht jedes Mal hat er direkt eine Antwort parat, gibt zu, wenn er sich noch keine Meinung gebildet hat oder verspricht: „Ich nehme das mit nach Berlin.“ Nach mehr als anderthalb Stunden schließt er die Fragerunde. Sein Tag ist noch nicht vorbei, erklärt er. „Ich habe gleich noch eine Telefonkonferenz.“