Klimaschutz und Krimis

Biologe Axel Roschen über sichtbare Erfolge und Niederlagen

+ Axel Roschen inmitten der Natur, wo sich der Diplom-Biologe am liebsten aufhält. Foto: Schmidt

Brillit - Von Thomas Schmidt. Drei Jahrzehnte lang hat Axel Roschen den Naturschutz und die Umweltbildungsarbeit im Landkreis wesentlich mitgestaltet. Als langjähriger Leiter des Bremervörder Umweltbildungszentrums Nabu-Umweltpyramide und als ausgewiesener Experte für Moore und Fledermäuse ist der Rat des Biologen weit über die Region hinaus gefragt. Jetzt ist der in Brillit lebende Naturschützer in den Ruhestand gegangen. Im Interview spricht Roschen über sichtbare Erfolge und bedauernswerte Niederlagen im Kampf für eine intakte Natur, über seine Kritik an Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft – und seine Pläne als Autor von Krimis.