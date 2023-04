Klemens Pütz ist Deutschlands einziger Pinguinforscher

Von: Wieland Bonath

Pinguinforscher Dr. Klemens Pütz in seinem Büro: Das Eiland Hummock soll wieder ein Naturparadies werden. © Bonath

Klemens Pütz hat etwas, was in Deutschland nicht allzu sehr verbreitet ist: Expertise in Sachen Pinguine. Ein Gespräch mit dem Forscher über seine Projekte.

Bremervörde-Spreckens – „Man kann mich als Biologen, Ornithologen, Meereszoologen oder Ähnliches bezeichnen, aber ,Pinguinologe’ bringt auf den Punkt, was ich mache“, beschreibt sich Klemens Pütz mit einem Lachen. Dabei fällt der Wissenschaftler mit Wohnsitz im Bremervörder Ortsteil Spreckens aus dem Rahmen. Pütz gilt als einziger Forscher Deutschlands, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Pinguinen, jenen drolligen frackgekleideten Vögeln mit Charly-Chaplin-Gang, beschäftigt.

Vor Überfischung, Klimawandel und Meeresverschmutzung: Klemens Pütz will „seine“ Pinguine schützen

Und die haben einiges an Vielfalt zu bieten: 18 Arten gehören zu der Familie der flugunfähigen Seevögel – vom Kaiserpinguin über den Kronenpinguin bis hin zum Zwergpinguin. Die meisten von ihnen leben in der eisigen Antarktiskälte und der gemäßigten subantarktischen Klimazone – wo sie heute teilweise noch komplett neu entdeckt werden.

Was dazu kommt: Die Mehrzahl dieser Tiere ist stark gefährdet. Zu den Ursachen gehört Menschengemachtes, wie Überfischung, klimatische Veränderungen und Meeresverschmutzung. Pütz hat sich daher auf die Fahne geschrieben, „seine“ Pinguine vor einer weiteren Dezimierung, so gut er kann, zu schützen.

Denn der 62-jährige Biologe sieht die Probleme, auf die die Menschen zusteuern. Doch aufgeben – das komme für ihn nicht in Frage, dafür mache ihm alles zu viel Spaß, betont er.

Zwischen dem Kreis Rotenburg und der Antarktis: Stiftung für Forschung und Tierschutz

Klemens Pütz, geboren in Bonn, promovierte an der Christian-Albrechts-Universität Kiel über die Ernährungs- ökologie von Kaiser- und Königspinguinen. Nach seiner Arbeit in der Pinguin-Forschungsgruppe der Uni Kiel und am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven war er auf den Falklandinseln als Fischerei-Inspektor und wissenschaftlicher Berater von Falklands Conservation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich um den Schutz der Umwelt auf den Inseln im Südatlantik bemüht, tätig.

In der Antarktis: der lange Zug der Kaiserpinguine vom Brutplatz zum Meer. © Privat

Gleichzeitig gründete Pütz den Antartic Research Trust (ART), dessen wissenschaftlicher Direktor er noch heute ist. Der rast-, ruhelose und neugierige Biologe siedelte vor 19 Jahren mit Frau und Tochter in den Kreis Rotenburg über. Zugleich zieht es ihn immer wieder hinaus in die weite Welt. Er untersuchte unter anderem an der Vogelwarte der Rügen vorgelagerten Insel Hiddensee die Steuerung des Vogelzugs am Beispiel der Heringsmöwe.

Restauration einer ganzen Insel: Pütz‘ Projekt mit dem Eiland Hummock im Südatlantik

Just ist er wieder von einer seiner zahlreichen wissenschaftlichen Reisen zurückgekehrt, die ihn seit etlichen Jahren immer wieder unter anderem zu Projekten auf den Falklandinseln und Feuerland führen. Eine circa 15. 000 Kilometer lange Flugreise – mit dem ehrgeizigen Ziel, der Erde einen kleinen Teil ihrer Ursprünglichkeit zurückzugeben.

Der Anlass: Seine Stiftung Antarctic Research Trust hat von einem falkländischen Farmer die 300 Hektar große Insel Hummock gekauft, um dem von Erosion stark geschädigte Eiland so weit wie möglich sein ursprüngliches Gesicht zurückzugeben. Eine sehr umfangreiche und anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgabe, der sich die Stiftungsmitglieder gewidmet haben und die noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird.

Flora und Fauna bekommen wieder den Platz in der Natur, den sie zum Leben benötigen.

Unter anderem hat ein schweizerisches Team einen 15-Minuten-Film über die ersten Erfolge des Projekts gedreht. „Flora und Fauna bekommen wieder den Platz in der Natur, den sie zum Leben benötigen“, berichtet Pütz. Dazu gehören auch Magellanpinguine und Eulen. Das angestrebte Naturparadies erhält seine strahlenden Blüten zurück. Das für die kleine Insel typische Tussockgras, das ein Alter von mehreren hundert Jahren erreicht, wird von bezahlten Freiwilligen wieder angepflanzt.

Spendenaufruf mit Naturreservaten: Große Erfolge mit Klimaschutzprojekten

Vier weitere Inseln, nämlich Rum Island, Brandy Island, Whisky Island und Sea Lion Easterly, mit einer Gesamtfläche von 135 Hektar hatte die Stiftung 2004 gekauft, um sie zu Naturreservaten zu machen. Naturschützer können sich einbringen, indem sie den Kauf und die laufenden Kosten zum Beispiel für Naturschutz, den Kampf gegen das immer dramatischere, für Meerestiere oft tödliche Problem mit Plastik und Mikroplastik unterstützen.

„Das Geld geht eins zu eins in die Anpflanzungen und Projekte. Man weiß also ganz genau, was mit dem Geld gemacht wird“, versichert Pütz. „Der Erfolg wird von uns jährlich dokumentiert. In nur vier Jahren haben wir, in Kohlenwasserstoffeinheiten gemessen, das Äquivalent von 100.000 Bäumen gepflanzt.“

Wer mehr über die Arbeit der Stiftung erfahren möchte, findet weitere Informationen unter der Adresse www.antarctic-research.de.

„Unverfrorene Freunde“: Süße Seevögel bleiben des Pinguinsforschers liebstes Forschungsobjekt

Den Pinguinen und den unerforschten Lebensumständen dieser einzigartigen flugunfähigen Seevögel gehört nach wie vor Pütz’ besonderes Interesse. Das spiegelt sich auch in dem Buch „Unverfrorene Freunde – Mein Leben unter Pinguinen“ wider, das der Biologe zusammen mit der Reporterin und Autorin Dunja Batarilo geschrieben und 2018 veröffentlicht hatte.

Doch die Meister der Anpassung sind großen Gefahren ausgesetzt: Klimaerwärmung, Ölverschmutzung und Überfischung der Ozeane wirken sich unmittelbar auf ihr Leben aus.

Im Vorwort heißt es unter anderem: „Sie sind hochindividuelle Wesen und kaum jemals allein anzutreffen. Sie führen ein modernes Familienleben, wobei Pinguinväter ein halbes Jahr Elternzeit nehmen. Sie leben unter extremen Bedingungen und halten Rekorde im Tieftauchen und Weitschwimmen. Doch die Meister der Anpassung sind großen Gefahren ausgesetzt: Klimaerwärmung, Ölverschmutzung und Überfischung der Ozeane wirken sich unmittelbar auf ihr Leben aus.“

Um auf die prekäre Situation der sympathischen Frackträger hinzuweisen, wird seit 2008, immer am 28. April, der internationale Weltpinguintag begangen.