Kleinkind erkrankt an Coronavirus

+ Erstmals ist im Landkreis jetzt ein Kleinkind an Covid-19 erkrankt. Foto: imago images / Deutzmann

Rotenburg – Erstmals ist im Landkreis Rotenburg ein Kleinkind am Coronavirus erkrankt. Das Gesundheitsamt hat am Mittwochnachmittag bestätigt, dass ein 22 Monate altes Kind aus der Samtgemeinde Fintel betroffen ist. Das Kind sei bis zum 13. März in einer Kita betreut worden, die seitdem geschlossen ist. Das Gesundheitsamt prüft nun, ob Kontaktpersonen angesteckt wurden und wird den Angaben nach für diese Personen dann eine häusliche Isolation oder die Betreuung in einem Krankenhaus anordnen.