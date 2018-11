Kleiner Koloss am Kunstturm

Rotenburg - Von Joris Ujen. Mehr als zweieinhalb Meter hoch, fast zwei Tonnen schwer und 14 000 Euro wert: „Balance“ nennt sich die Skulptur des Künstlers Hawoli, die nun neben dem Kunstturm in Rotenburg steht. Möglich gemacht hat dies kein Unbekannter im Kunstverein der Wümmestadt: Dr. Dieter Bierbaum, vor fast genau 30 Jahren Gründungsvorsitzender des Vereins. Um den Koloss auch sicher aufzustellen, hatte der Bauhof der Stadt am Dienstag geholfen, wofür sich der amtierende Vorsitzende Peter Mokrus äußerst dankbar zeigte während der Präsentation des Kolosses.

Der Aufbau sei nicht ganz einfach gewesen und habe mehrere Stunden in Anspruch genommen. Unter anderem sei dabei ein Gabelstapler zum Einsatz gekommen, berichtete Mokrus. Nun steht es da, ein Kunstwerk das zum einen aus natürlichem Material besteht – Eitzing-Granit aus einem bayerischen Steinbruch, den Hawoli in Eigenregie abtrennte und die Bohrspuren bewusst noch zu erkennen sind – und zum anderen aus artifiziellem Material, Stahl, erklärte Bierbaum. Der Gründungsvorsitzende hält viel von Hawoli: „Er gehört ohne Zweifel zu den bedeutendsten Künstlern unserer Zeit.“

Doch wer ist Hawoli eigentlich? Auf jeden Fall kein Unbekannter in der Kunstszene. Angefangen als freischaffender Maler im Jahr 1962, stellte der Künstler, der mit bürgerlichen Namen Hans-Wolfgang Lingemann heißt, seit Beginn der 1970er-Jahre auch größere Plastiken her. Seine bevorzugten Materialen sind Naturstein und Stahl. Ausstellungen unter anderem in Hamburg, Bremen und im Ruhrgebiet zeigen, dass Hawoli ein anerkannter und begehrter Künstler ist.

Seine Skulptur „Balance“, die 1995 entstand, stellte der 83-jährige Neuenkirchener bereits in Soltau, Lüneburg, seinem Geburtsort Bleckede und vielen weiteren Standorten aus. In Rotenburg, neben dem Kunstturm, hat sie nun einen Platz für die Ewigkeit gefunden und wird fortan das Stadtbild mitprägen. Ganz zur Freude von Bürgermeister Andreas Weber (SPD), der ebenfalls bei der Präsentation zugegen war. Dem Rotenburger Kunstverein gratulierte er zunächst für sein 30-jähriges Bestehen und empfindet ihn als einen „riesen Glücksfall“ für die Stadt. „Wie hat der Künstler das geschafft?“, fragte er erstaunt in die Runde. „Solch ein Teil kann einen schon schwer verletzen, da muss man die Balance halten“, fand der Verwaltungschef eine Überleitung zum Titel der Skulptur.

Die Namensgebung, erklärte Hawoli, beschreibe das Zusammenspiel beider Elemente, Stahl und Granit. Ein Werk, das sich kunstinteressierte Bürger nun jederzeit anschauen können – Bierbaum als Spender sei Dank.