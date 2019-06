Ja zur kleinen Lösung

Wächst jetzt erstmal Gras über das Thema Pavillon am Bullensee? Eine Lösung für das Problem scheint auf jeden Fall in Sicht zu sein, wenn der Kreisausschuss nun ebenfalls zustimmt. Foto: menker

VÓN ANN-CHRISTIN BEIMS

Rotenburg – Die Zukunft des Bullensee-Pavillons scheint (vorerst) besiegelt. Mehrheitlich hat sich der Ausschuss für Hoch- und Tiefbau des Landkreises Rotenburg am Freitag für einen Um- und Rückbau des landkreiseigenen Pavillons am Bullensee entschieden, nächster Stopp ist für das Thema dann der Kreisausschuss. Einstimmig war die Entscheidung indes nicht, Ulrich Thiart (Grüne) ist mit der sogenannten „kleinen Lösung“ nicht einverstanden – und hat dies mit seinem „Nein“ bei der Abstimmung deutlich gemacht.

Eine Schwierigkeit bei den vorherigen Planungen über den Verein „Lotte am Bullensee“ sei gewesen, dass nicht nur eine Vergrößerung, sondern eine weitergehende Nutzung angedacht war. „Das geht über das bisher Genehmigte hinaus“, erklärte Verwaltungsmitarbeiter Torsten Lühring. So seien unter anderem Hochzeitsfeiern angedacht gewesen. Damit waren viele neue Fragen aufgekommen: Stellplätze, Zuwegung, Barrierefreiheit oder Beleuchtung. „Das waren kaum lösbare Problematiken, deswegen schlagen wir heute einen anderen Weg vor“, meinte Lühring.

Dieser umfasst zwei Varianten. Die kleine Lösung sieht vor, den Pavillon um- und dabei teilweise zurückzubauen. Dabei sollen moderne WC-Anlagen sowie wettergeschützte Unterstell- und Sitzmöglichkeiten entstehen. Zusätzlich errichtet der Landkreis eine Andockstation mit Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung, mit einem Stellplatz für eine mobile Versorgung, beispielsweise für einen Imbiss- oder Verkaufswagen. Außerdem soll auf Anregung der WFB-Fraktion eine Außendusche installiert werden. Laut Torsten Lühring sollte es kein Problem sein, eine Kaltwasserdusche für die Badegäste unterzubringen. Diese Lösung wird mit etwa 207 000 Euro veranschlagt, laut Verwaltung biete sie Unabhängigkeit von einem Pächter, die Vermeidung von Leerstand sowie minimale technische Ausstattung und dadurch geringe Instandhaltungskosten. Außerdem befinde sich diese Lösung innerhalb des Budgets. Die große Lösung würde mit 321 000 Euro zu Buche schlagen, in dieser wäre ein Kiosk mit Küchenausstattung enthalten. „Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für dieses Areal, aber wir schlagen vor, uns zu beschränken“, erklärte Lühring. Es solle keine Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Gastronomiebetrieben entstehen. Gäste könnten sich dort mit Essen und Trinken versorgen, aber „sehr zurückhaltend“. Für Thiart ist die kleine Lösung nicht zufriedenstellend. Durch den Moorerlebnispfad des Nabu und das Café des Hartmannshofes gebe es wieder mehr Betrieb am Bullensee. Auch der Ausbau des Badestrandes durch die Gemeinde Kirchwalsede fördere das. „Schade, dass so ein toller Platz nicht aufgewertet wird. Die kleine Lösung ist mir zu wenig, mit allen Zweifeln.“ In den Augen der Verwaltung bleibt das Risiko eines Leerstandes bei der größeren Lösung – durch schlechtes Wetter oder Nicht-Verpachtung. Auch verringere sich die Einbruchsgefahr bei einer zurückgebauten Lösung.

Reinhard Lindenberg (WFB) wies nochmals auf die „fast ewige Forderung“ seiner Fraktion hin, den Pavillon zu sanieren: „Viele Jahre hat es keine Unterhaltungsarbeiten gegeben.“ Gastronomie sei unter der Führung des Landkreises kein Ziel gewesen, sondern die Aufenthaltsqualität der Besucher zu verbessern. Seine Fraktion halte die kleine Lösung für zweckmäßig und mindestens erforderlich. „Ein lachendes Auge sehen Sie bei mir nicht“, schob er hinterher.

Lange sei diskutiert worden, warf auch Elke Twesten (CDU) ein. Man werde die Entwicklung am See genau im Auge behalten. „Die Unterhaltungskosten der großen Lösung sprengen den Rahmen und dabei sind Entwicklungen zu bedenken, die wir nicht vorhersehen können.“ Parteikollege Hans-Joachim Jaap stellte heraus, dass der Unterschied in den Varianten lediglich in einer mobilen oder einer fest installierten Versorgungsstation läge. „An guten Tagen ist es sicher nicht schwer, einen Betreiber zu finden.“

Jürgen Borngräber (SPD) erinnerte nochmals an die Mehrheit in der vergangenen Wahlperiode für das große Modell. „Ich war skeptisch, da einen Betreiber zu finden“, erinnerte er. Die letztliche Auflösung des Vereins habe ihn darin bestärkt; die kleine Lösung unterstütze er.

Mit der Empfehlung des Fachausschusses geht das Thema nun am Donnerstag, 13. Juni, in den Kreisausschuss, wo endgültig über die weitere Vorgehensweise entschieden werden soll.