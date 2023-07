Kleine Lösungen für den Rotenburger Bahnhof während der Aufzug-Arbeiten

Von: Michael Krüger

An den Treppen, die die Gleise am Rotenburger Bahnhof verbinden, sollen Radschienen befestigt werden. © Michael Krüger

Radschienen, Umleitungen, Taxishuttle: Bahn bietet nach Protesten Alternativen für die Zeit des Aufzug-Umbaus. Los geht es am 21. August.

Rotenburg – Die Deutsche Bahn hat der Stadt Rotenburg für die geplanten langwierigen Erneuerungsarbeiten an den beiden Aufzügen am Bahnhof Hilfsmaßnahmen versprochen. Nach dem lautstarken Protest aus ganz unterschiedlichen Richtungen in der Kreisstadt sollen die Arbeiten nun am 21. August beginnen.

Bürgermeister Oestmann spricht von „kleinen Verbesserungen“, die jetzt zugesagt wurden. Anfang Juni hatte die Bahn in der Kreisstadt für Entsetzen gesorgt, als sehr kurzfristig angekündigt worden war, dass die beiden Fahrstühle ab dem 12. Juni gesperrt seien. Die bestehende Technik von 2007 werde ausgebaut, dann werden vor Ort neue Aufzüge montiert. Das erschien zunächst sinnvoll, da die alten Aufzüge sowieso oft ausfallen. Nur: Die Reparaturarbeiten sollen ein halbes Jahr dauern. Menschen, die die steilen Treppen nicht nutzen können, hätten dann keine Chance, in Rotenburg die Bahnsteige 4 und 5 zu erreichen – wo die allermeisten Nahverkehrszüge halten. Nach der Kritik hatte die Bahn die Arbeiten zunächst verschoben.

In einer Videokonferenz in dieser Woche hat die Bahn laut Oestmann nun drei konkrete Maßnahmen zugesagt:

An den Treppen zwischen den Gleisen sollen Fahrradschienen montiert werden. Diese sollen dauerhaft bleiben, sodass zum Beispiel Reisende mit schweren E-Bikes auch bei normalen Ausfällen der Fahrstühle die Gleise einfacher erreichen können.

Die Bahn bemüht sich, möglichst viele Nahverkehrszüge Richtung Bremen auf das barrierefrei erreichbare Gleis 6 umzuleiten, was aber angesichts der dichten Taktung auf der Strecke schwierig wird.

Für Rollstuhlfahrer bietet ein Taxiunternehmen im Auftrag der Bahn einen kostenlosen Shuttle zum Bahnhof Sottrum an, wo es Fahrstühle gibt.

Details zu den Maßnahmen will die Bahn rund 14 Tage vor Beginn der Baumaßnahmen bekannt geben. An der Bauzeit von einem halben Jahr lasse sich aber nichts ändern, heißt es. Das liege an der komplexen Aufgabe, die beiden Fahrstühle komplett auszutauschen. Viele Gewerke müsste aufeinander abgestimmt werden und Technik geprüft werden.

Auf die Umfrage der Stadt, wer konkret für was Bedarf hat während der Umbauzeit, gab es laut Bürgermeister Oestmann zwar zahlreiche Anregungen und Fragen, aber keine konkreten Angaben. Rollstuhlfahrer beispielsweise, die zu festen Zeiten mit dem Zug Richtung Hamburg oder Bremen pendeln, hätten sich gar nicht gemeldet.