Klassentreffen zum Haare schütteln

Iron Priest lässt es zum 15. Geburtstag im Haus am Luhner Forst krachen

+ Viel Haare und eine kraftvolle Stimme: Timo Behrens wechselt während des Auftritts mehrfach vom Schlagzeug ans Mikrofon und zurück. Foto: Krüger

Rotenburg – Mit 15 ist man zwar noch nicht volljährig, diese Herren dürfen mit ihren mehr als 500 Gästen trotzdem ausgelassen feiern: Die Coverband Iron Priest hat am Samstagabend im Rotenburger Haus am Luhner Forst ihr Jubiläum mit einer amtlichen Konzertparty zelebriert. Gut zweieinhalb Stunden krachende Gitarrenmusik legten die sechs Musiker auf die Bühne, dann übernahm Kult-DJ Frank Hinz, um das Partyvolk bis tief in die Nacht zu führen.