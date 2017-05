Zweiter Abschnitt des Baugebiets an der Brockeler Straße könnte größer werden

Klarheit dank Gutachten

+ Im Baugebiet „Brockeler Straße“ in Rotenburg sind Geschossbauten entstanden. Das hatte die Verwaltung auch für einen möglichen zweiten Bauabschnitt dort vorgesehen. Die CDU wünscht sich Alternativvorschläge. - Archivfoto: Menker

Rotenburg - Wo kann Rotenburg Bauplätze schaffen? Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass die Antwort auf diese Frage nicht leicht zu finden ist, insbesondere weil Rotenburg an Moore grenzt. Im Auge hat die städtische Verwaltung derzeit einen zweiten Bauabschnitt an der Brockeler Straße. Um zu klären, ob in Richtung des Schießstandes sogar ein 7,4 Hektar großes Gebiet entstehen könnte, hat der Ausschuss für Planung und Hochbau in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, Verhandlungen mit Grundeigentümern aufzunehmen. Außerdem sollen ein Schallgutachten sowie ein Teilgutachten zu Moorlinsen in Auftrag gegeben werden.