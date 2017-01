Klares Ja zum freien W-Lan

Freies W-Lan in der Innenstadt wird es bald geben. Zunächst will sich die Stadt allerdings noch weitere Anbieter-Angebote beschaffen, um abschließend entscheiden zu können. Das Angebot sei ein Mittel, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, heißt es. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Wer gerne in der Rotenburger Innenstadt unterwegs ist und es mag, parallel dazu mobil im Internet zu surfen, kann sich freuen: Schon bald soll es zwischen den beiden Marktplätzen freies W-Lan geben. Das ist zumindest die Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr. Offen bleibt zunächst, wann der Startschuss fällt und mit welchem Anbieter die Stadt zusammenarbeitet.

Bevor eine Entscheidung darüber getroffen wird, welcher Anbieter den Zuschlag erhält, wird sich die Stadt entsprechende Angebote einholen. Von der EWE liegt bereits eines vor: Demnach wären Hardware-Investitionen in Höhe von rund 1500 Euro fällig, hinzu kämen in der Folge etwa 5000 Euro pro Jahr für die Verbindungskosten. Diese Zahlen will der Ausschuss jetzt erst einmal im Haushalt verankert wissen. Eine kostenneutrale Variante per Freifunk empfiehlt Bürgermeister Andreas Weber (SPD) nicht: „Wenn wir eine lückenlose Versorgung in der Innenstadt anbieten wollen, können wir uns nicht auf die Freifunker verlassen.“

Dennoch ist sich der Ausschuss einig: Die Freifunker, die schon bald in Rotenburg durchstarten wollen, sollten nicht als Konkurrenten betrachtet werden. Vielmehr böten sie eine Ergänzung in der Fläche, also über die Große Straße hinaus. Eike Holsten (CDU) hat schon angekündigt, am ersten Treffen der Initiatoren am 2. Februar teilnehmen zu wollen, um dann anschließend in die Ratssitzung zu gehen, die für den selben Abend angesetzt ist.

Wenn es um die digitale Zukunft der Innenstadt geht, haben Politik und Verwaltung aber noch mehr im Blick: So packte Frank Westermann von der CDU den Vorschlag auf den Tisch, sich doch einmal mit dem sogenannten „City-Monitor“ zu befassen, wie es ihn bereits in Bremervörde gebe. Dieser biete per Touch-Screen Besuchern der Innenstadt die Möglichkeit, sich auf unkomplizierte Art und Weise über sämtliche Angebote in der Stadt zu informieren.

Mittel hat der Ausschuss dafür auf Anraten des Bürgermeisters noch nicht in den Haushalt aufgenommen. Sein Vorschlag: „Die digitale Technik für die Innenstadt sollte Thema in einer weiteren Sitzung dieses Ausschusses sein.“ Letztendlich ginge es darum, die Innenstadt so gut wie möglich mit entsprechenden Angeboten zu versorgen, um dadurch die Aufenthaltsqualität zu verbessern und den Rotenburgern sowie ihren Gäste mehr Service als bisher zu bieten. Weitere Gespräche über das freie W-Lan-Angebot sowie über weitere digitale Ideen sollen es noch im ersten Halbjahr geben.

Unabhängig davon hat der Ausschuss einstimmig die für seinen Bereich wichtigen Punkte im Haushaltsentwurf empfohlen. Dazu gehört aber noch nicht der Antrag von Klaus Rinck (CDU), für Investitionen in der Innenstadt – vor allem für eine Instandsetzung der nicht senioren- und behindertengerechten Pflasterung – 100.000 Euro im Haushalt der Stadt bereitzustellen. Diese Idee kommt auf die Liste, über die die Kommunalpolitiker zu einem späteren Zeit im Finanzausschuss noch einmal beraten.