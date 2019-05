„Kitamusica“-Zertifikat für Kindergarten

Kiga Bischofstraße erhält Urkunde vom Chorverband Niedersachsen-Bremen

+ Vor der Verleihung durften die Kinder eine musikalische Kostprobe abgeben. Foto: Goldstein

Rotenburg – Die Mädchen und Jungen im Kindergarten an der Rotenburger Bischofstraße waren am Dienstagmittag ganz besonders aufgeregt: Sie und die Erzieherinnen Susanne Slomma-Kahlenberg sowie Steffi Voß haben vor den Augen und Ohren des Vorsitzenden des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen, Manfred Burmester, bewiesen, dass sie über ein großes Repertoire an altersgerechten Kinderliedern verfügen.