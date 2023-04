Kita-System auch in Rotenburg „am Abgrund“

Von: Michael Krüger

Die Worte sind deutlich. „Das System steht am Abgrund“, sagt Matthias Richter als Vorstand des Rotenburger Diakonissen-Mutterhauses. Der Träger von drei Kitas und der größten Erzieherschule in der Region sieht allergrößte Probleme für Krippen und Kindergärten kommen. Was jetzt schon schwierig ist, werde sich zuspitzen. Es fehlt an Fachkräften. Auch die Stadt fordert ein politisches Umlenken.

Rotenburg – In Rotenburg wird man das Problem nicht allein lösen können, das wissen beide. Dennoch müsse man von hier aus Signale senden. Und zwar lautstarke. „Kitas in Not!“ – so ist die Podiumsdiskussion betitelt, die auf Initiative des Rotenburger Diakonissen-Mutterhauses mit der Stadt und dem Kita-Verband Rotenburg-Verden kommende Woche Mittwoch deutliche Botschaften an die Entscheidungsträger in der Politik in Hannover und Berlin vermitteln soll. Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter und Bürgermeister Torsten Oestmann sind sich einig, dass es so nicht weitergehen kann: Eltern sind verärgert bis verzweifelt, weil eine verlässliche Betreuung nicht gewährleistet ist, Erzieherinnen und Erzieher sind überlastet, die Verwaltung ist weitgehend machtlos. „Es muss sich am System was ändern“, betont Richter. Denn, und die fehlen leider oft in der Aufzählung: Es gehe doch um das Wohl der Kinder, die vernünftig erzogen werden wollen in Krippe und Kindergarten.

Hoher Krankenstand

Aber es fehlen Fachkräfte. Schon jetzt, auch wenn die meisten Stellen im Stadtgebiet besetzt sind, weil die wenigen verfügbaren Vertretungskräfte die hohen Krankenstände nicht auffangen können. Immer mehr Eltern schicken wegen eigener beruflicher Verpflichtungen ihre Kinder auch mal krank in die Kita, sagt Richter. Das führe zu Ausfällen in der Belegschaft. Sonderöffnungszeiten gibt es in Rotenburg aktuell keine mehr. Nur das Notwendigste kann noch gewährleistet werden. Acht Kitas mit 390 Plätzen betreibt die Stadt selbst, elf Einrichtungen mit 601 Plätzen gibt es aktuell von freien Trägern. 340 Plätze bieten allein die drei Kitas des Diakonissen-Mutterhauses an. Rund 50 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, bei der Stadt 72. Bis zum Jahr 2027, so die Prognose, werde sich das Personalproblem bei erhöhten Anforderungen und Wünschen der Gesellschaft „dramatisch“ zuspitzen, sagt Richter: Der Fachkräftemangel werde voll durchschlagen, weil auf die, die in Rente gehen, nicht mehr genug junge Kollegen folgen.

Die Podiumsdiskussion Ein „lautes Zeichen an die Politik“ soll die Podiumsdiskussion am kommenden Mittwoch, 19. April, ab 18.30 Uhr im Buhrfeindsaal in Rotenburg sein. Unter dem Motto „Kitas in Not!“ wollen die Stadt, das Diakonissen-Mutterhaus und der Kita-Verband Rotenburg-Verden auf die schwierige Lage in der Kinderbetreuung aufmerksam machen und die Landes- und Bundespolitik zum Handeln auffordern. Teilnehmer der Debatte sind unter anderem Vertreter von Einrichtungen, Verbänden und Verwaltung sowie Landtagsabgeordnete. Ein Stuhl wird aber wohl leider leer bleiben, hat Bürgermeister Torsten Oestmann bereits angekündigt: Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) habe keine Zeit, und jemand anderes aus dem Ministerium werde auch nicht erscheinen. Eltern haben für 18 Uhr vor dem Buhrfeindsaal bereits eine Protestaktion angekündigt.

Doch was kann man tun? „Der Beruf ist attraktiv, die Ausbildung nicht“, bringt es Bürgermeister Oestmann auf den Punkt. Gar nicht mal schlecht bezahlt im Endeffekt, sei der Weg bis hin zur Anerkennung als Erzieherin „zum Heulen“, wie Richter formuliert. Zwei Jahre dauere die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten, zwei weitere die zur Erzieherin. Zwar gebe es Möglichkeiten, Bafög zu erhalten oder zu verkürzen, aber: Grundsätzlich gebe es in diesen Jahren keine Vergütung. Zudem seien die Anerkennungsmöglichkeiten ausländischer Abschlüsse und die Möglichkeiten für Quereinsteiger viel zu restriktiv. Genau da müsse die Politik ansetzen: Hürden abbauen und finanzielle Anreize schaffen. Richter spricht von „vielen kleinen Bausteinen“, die dem bundesweiten Problem des Erziehermangels begegnen müssten. Kleine Lösungen, wie sie Rotenburg angedacht hatte, Stipendien oder Darlehen für Erzieher zu vergeben und sie so an sich zu binden, verlören sich im „tarifrechtlichen Dschungel“, so Oestmann. Im Klartext: Sie sind nicht erlaubt für öffentliche Stellen.

„Watschn“ vom Ministerium

Für Richter muss das bestehende Ausbildungssystem verbessert werden. Die kommunalen Forderungen nach einer dreijährigen dualen Ausbildung sieht er dagegen nicht als zielführend an. Die Kompetenzen zur Ausbildung wie beispielsweise in Handwerk-Meisterbetreiben gebe es in der Kita-Praxis schlichtweg nicht. Dieses System würde die Qualität der Erzieherausbildung deutlich verschlechtern. Ein Irrweg sei es auch, die Erzieherausbildung zu akademisieren. Dann, sagt er, gebe es bald kaum noch Nachwuchs in diesem Bereich.

„Beim Grundproblem sind wir uns einig“, betont Bürgermeister Oestmann. „Es muss sich rechnen, und die Lücken im Zugang zum System müssen geschlossen werden“, so seine Kernforderung. Er erwartet zur Podiumsdiskussion auch Amtskollegen aus den anderen Kreiskommunen. Mit denen hatte sich Oestmann im September ans Kultusministerium in Hannover gewandt und um mehr Unterstützung gebeten. Die Antwort des Ministeriums, in der vor allem darauf verwiesen wurde, dass Träger und Kommunen und nicht das Land verantwortlich seien, ausreichend Fachkräfte zu rekrutieren, bezeichnet Oestmann als „Watschn“: „Unsere Not wird verkannt.“