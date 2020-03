Kirche feiert zuhause Gottesdienst

Alexa Wilke und Simon Schumacher gestalten Andacht

+ Die Bänke in der Stadtkirche bleiben leer. Stattdessen gestalten Pastorin Alexa Wilke und Kantor Simon Schumacher eine Videoandacht. Foto: Menker

Rotenburg – Ruhig bleibt es an diesem und den folgenden Sonntagen in der Rotenburger Stadtkirche. Anders als üblich, wird dort nicht der gemeinschaftliche Gottesdienst gefeiert. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, die das öffentliche Leben einschränken, gehen auch die Rotenburger Kirchen neue Wege. Das teilen Pastorin Alexa Wilke und Kantor Simon Schumacher mit. Sie machen erneut auf ihre Videoandacht aufmerksam, die sie am vergangenen Sonntag erstmals angeboten haben. Thematisch gehe es dieses Mal um den Psalm des Sonntags „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ und die bekannte, gleichnamige Vertonung von Felix Mendelssohn Bartholdy.