Kino-Spaß im Schwimmbad

Bereits seit vielen Jahren gehören besondere Aktionen für Kinder und Jugendliche im Rotenburger Erlebnisbad Ronolulu fest zum jährlichen Programmangebot. Badleiterin Irena Rait legt darauf auch weiterhin viel Wert.

Rotenburg - Von Guido Menker. Die Freizeit-Konkurrenz ist mittlerweile groß. Das bekommt auch das Rotenburger Erlebnisbad Ronolulu zu spüren. „Heute ist es nicht mehr so normal wie früher, einen Teil der Freizeit im Schwimmbad zu verbringen“, sagt Hans-Jürgen Boschen von den Rotenburger Stadtwerken. „Man muss sie schon ein wenig locken“, fügt Irena Rait hinzu. Boschen drückt es so aus: „Wir versuchen, uns zu positionieren, und wollen den Rotenburgern natürlich etwas bieten und für Rotenburg auch weiterhin attraktiv bleiben.“

Und so lässt die Leiterin des Bades am 3. März eine Aktion wieder aufleben, die es im Ronolulu bereits vor sieben Jahren einmal gegeben hatte: „Aqua Movie“. Eingebunden in eine Wasser-Party mit Spielen, Wettbewerben und jeder Menge Musik bekommen die Besucher einen Wunsch-Film zu sehen - zuvor gibt es eine lautstarke Abstimmung über die Auswahl des Streifens. Die Leinwand wird am Lehrschwimmbecken stehen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene können es sich auf Badeinseln gemütlich machen.

Vom Team Ronolulu werden in diesen fünf Stunden zehn Kollegen mit von der Partie sein. Vor allem auch, um für die Sicherheit zu sorgen. „Während des kompletten Films werden zwei Taucher unter Wasser bleiben und aufpassen, dass nichts passiert“, erklärt Irena Rait. Das sei eine Auflage, die mit der Buchung dieser Party verbunden ist. Das Angebot hat das Ronolulu in Lage eingekauft.

Das Unternehmen H2O-Fun-Events übernimmt die gesamte Ausrichtung der Party. Ganz wichtig für alle, die dabei sein möchten: Besucher zahlen nur den üblichen Eintrittspreis. Kinder und Jugendliche von vier bis 18 Jahren müssen drei Euro an der Kasse bereit halten, Erwachsene sind mit 5,50 Euro dabei. Der Spaß beginnt um 13 Uhr. Gegen 16 Uhr startet dann der Film, der je nach Auswahl anderthalb bis zwei Stunden läuft. Danach ist Feierabend.

Veranstaltungen vor allem für das jüngere Publikum sind im Ronolulu nichts Ungewöhnliches. Ob zur Faschingszeit, zu Ostern, Pfingsten oder Nikolaus, ob in den Sommerferien oder auch zu Halloween - die Partys haben mehr oder weniger feste Termine im Kalender. „Die Stimmung ist immer toll“, freut sich Irena Rait schon jetzt auf den Sonntag, an dem ein Film im Erlebnisbad zu sehen sein wird. „Wir wollen uns als Ort darstellen, wo man Spaß haben kann“, lautet die Devise der jungen Chefin.

An Attraktivität hat das Ronolulu in den vergangenen Jahren aber nicht wirklich verloren. Das bestätigen die Zahlen für das vergangene Jahr. Angesichts des langen und vor allem heißen Sommers schnellten die Gästezahlen wieder deutlich nach oben. „Wir haben wieder ein gutes Ergebnis erzielt“, freut sich Boschen bei einem Blick auf die Statistik. Mehr als 250 000 Badegäste passierten im vergangenen Jahr den Eingang - deutlich mehr als im Jahr zuvor mit einem weitaus schlechteren Wetter (231 000). Allerdings war 2017 lange Zeit die Sauna wegen einer Sanierung nicht in Betrieb. Sie konnte erst Mitte April 2018 wiedereröffnet werden, unterstreicht Rait.

Als Nächstes ist die Lüftung an der Reihe

Im mittlerweile 26 Jahre alten Erlebnisbad Ronolulu – ein Betrieb der Stadtwerke Rotenburg – besteht ein ständiger Sanierungsbedarf. Irgendwas ist immer. Oftmals geht es um Dinge, die die Besucher gar nicht mitbekommen. In diesem Jahr ist die Lüftung an der Reihe. „Die muss überprüft, saniert und vielleicht sogar erneuert werden“, sagt Hans-Joachim Boschen von den Stadtwerken.

Er plant dafür Kosten im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich ein. Doch neben der Pflicht, denkt Badleiterin Irena Rait auch an die Kür. Eine Idee: „Wir würden gerne eine Kletterwand für die Besucher anbieten.“ Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen.