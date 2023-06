„Eine neue Struktur ist wichtig“: Kinderklinik-Chefarzt über Notaufnahmen am Limit

Rotenburg – Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern sind oft am Limit. Viele Menschen drängen sich in die Ambulanzen, weil sie nicht auf einen Termin in einer Arztpraxis warten wollen. Dabei handelt es sich oft nur um Bagatell- und nicht um ernsthafte Notfälle. Der Vorschlag, eine (Straf-)Gebühr zu erheben zur Abschreckung für Menschen, die Notaufnahmen als erweiterte Arztpraxis aufsuchen, scheidet die Geister. Wie steht Christof Kluthe, Chefarzt der Kinderklinik am Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikum, zu dem Thema? Wir haben uns mit dem 49-Jährigen unterhalten.

Herr Dr. Kluthe, die Notaufnahmen vieler Krankenhäuser sind chronisch überlastet. Wie ist die Situation am Diako, insbesondere in der Kinder-Notfallambulanz?

Dort herrscht auch Überlastung. Dabei gehören viele Patienten, das muss man wirklich sagen, gar nicht ins Krankenhaus. Sie stellen sich mit Beschwerden vor, mit denen man auch zu niedergelassenen Kinderärzten gehen könnte, was sie zum Teil aber nicht tun, beziehungsweise sie kommen außerhalb der Sprechstundenzeiten. Aber auch die niedergelassenen Kollegen, wir haben viel miteinander gesprochen, waren in den letzten Wochen und Monaten alle sehr überlastet und am Limit. Wegen der vielen kranken Kinder – erst RSV, dann Influenza und in diesem Jahr auch ungewöhnlich viel Scharlach und Mandelentzündungen – waren Praxen und Kliniken übervoll. Hinzu kommt, dass im Landkreis ein Kassensitz nicht besetzt ist: In Zeven gibt es momentan keinen Kinderarzt, Dr. Leisterer dort ist in Rente gegangen, er hat keinen Nachfolger finden können. Wir hier am Diako besprechen uns regelmäßig mit den niedergelassenen Kollegen, wie wir die Situation gemeinsam irgendwie verbessern können. Aber Zeven gehört auch noch zu einem anderen KV-Bezirk, das macht es komplizierter.

Gibt es da schon konkrete Ansätze?

Was wir uns wünschen, ist, dass wir gemeinsam mit den niedergelassenen Kollegen hier im Krankenhaus die ambulante und Notfall-Versorgung organisieren können – so wie es der Bundesgesundheitsminister mit seinen kinderintegrierten Notfallzentren gerade ein bisschen plant. Ob sich eine solche gemeinsame Struktur entwickeln lässt, bleibt abzuwarten. Man muss sehen, was die Gesetzesvorlagen nachher hergeben. Worum wir uns am Diako schon jetzt bemühen: die Versorgung mit aufrechtzuerhalten, indem wir Mittwoch- und Freitagnachmittags, wenn die Kinderarztpraxen geschlossen haben, ein Angebot über eine KV-Sprechstunde machen. Mittlerweile haben auch wir am Klinikum eine Kollegin, die dafür eine kleine Zulassung hat. Aber wie gesagt: Das alles ist doch noch verbesserungswürdig.

Wie ist ein Notfall im medizinischen Sinne zu definieren?

Wenn Vitalparameter gefährdet sind oder Zeichen einer schweren Infektion vorliegen. Zum Beispiel können hohes Fieber und Husten auf eine Lungenentzündung mit mangelndem Sauerstoffgehalt im Blut hinweisen.

Andersherum gefragt: Wann ist ein Notfall definitiv keiner?

Wenn ich sehe, der Patient hat zwar Fieber, das ist aber gut senkbar und ihm geht es gut. Und ich weiß: Es ist eine harmlose Viruserkrankung und nicht etwa eine Hirnhautentzündung. Ich muss mich festlegen: Was ist die Ursache, warum hat der Patient das Problem? Manche Dinge müssen dann eben dringend behandelt werden, manche nicht. Bei Säuglingen sind wir noch viel vorsichtiger, weil die klinischen Zeichen unsicherer sind. Im Zweifel überwachen wir die Kinder dann im Krankenhaus.

Welchen Teil tragen denn solche Patienten dazu bei, die eigentlich gar keine Notfälle sind?

Einen nicht unerheblichen. Viele kommen selbst abends um 20 Uhr noch mit Dingen in unsere Notfallambulanz, die man sich auch einen Tag später noch hätte ansehen können – etwa mit Bauchschmerzen. Oft spielt hier eine elterliche Unsicherheit mit hinein, manchmal aber auch Bequemlichkeit, weil es gerade von der Zeit her passt. Auf der anderen Seite sind wir froh: Ein Kind mit Fieber, wenn Eltern sich Sorgen machen, soll sich vorstellen, damit wir einmal prüfen: Muss das Kind ins Krankenhaus oder nicht? Das ist ja auch die Hauptaufgabe dieser Notfallambulanz, hier die richtige Entscheidung zu treffen.

Ist die Anzahl von Bagatellfällen über die Jahre hinweg gestiegen?

Nein, das glaube ich nicht. In den 20 Jahren, in denen ich das überblicken kann, ist es auch wirklich nur ein Teil, der dabei ist. Aber durch den Personalmangel fällt es nun besonders auf. Die letzten Monate haben die Mitarbeiter sehr erschöpft, viele waren selber krank. Die Ausbildung zur klassischen Kinderkrankenschwester wurde abgeschafft, jetzt haben wir große Probleme, genügend Schwestern zu finden. Neben dem stationären Geschäft organisieren wir das ambulante mit dem gleichen Personal, haben aber nicht mehr Leute dafür. Das führt dann für die Patienten zu längeren Wartezeiten. Wenn viele kranke Kinder auf der Station sind, gehen die in der Regel natürlich auch vor. Wir machen – wie alle anderen Notfallaufnahmen auch – eine Triage. Ist jemand also sehr krank, wird der auch sofort gesehen. Das ist bei den Kollegen im Erwachsenenbereich vom Ablauf her genau das Gleiche.

Der Kassenärztechef Andreas Gassen hat zur Entlastung eine Notaufnahme-Gebühr gefordert. Diesem Vorstoß hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber schon eine Absage erteilt. Wie stehen Sie dazu, dass manche Patienten künftig zahlen?

Ich fände das überhaupt nicht gut. Wer ein gesundheitliches Problem hat, der muss auch ins Krankenhaus kommen können, ohne dass es für ihn womöglich etwas kostet. Es wird das Problem der Überlastung auch nicht lösen. Wir müssen stattdessen die Strukturen so organisieren, dass die Menschen ärztlich und pflegerisch gesehen werden.

Aber in vielen anderen Ländern sind solche Gebühren schon üblich. Dort bewegt man sich in einem Rahmen zwischen 20 und 50 Euro.

Ich hätte Sorge, dass dann Eltern aus Angst vor Sanktionen nicht kommen, wenn es notwendig wäre, etwa wenn ihr Kind hohes Fieber und vielleicht eine Hirnhautentzündung hat und sofort ein Antibiotikum benötigt. Da brauchen wir halt ein niedrigschwelliges Angebot.

Halten wir fest: Der bessere Lösungsansatz wären kinderintegrierte Notfallzentren – also das, was der Bundesgesundheitsminister der Regierungskommission vorschlägt.

Aus meiner Sicht ja. Es muss eine Struktur geschaffen werden, bei der wir mit den niedergelassenen Kollegen im Krankenhausbereich gemeinsam die ambulante Versorgung besser organisieren können. In dem Papier steht es schon drin, wir müssen es nur umsetzen. Dafür braucht es Geld – und Personal.

Andersherum muss es für niedergelassene Kinderärzte aber dann doch auch eine Entlastung an anderer Stelle geben.

Natürlich. Da muss man sich neue Wege überlegen, was gar nicht so leicht ist, weil beide Systeme derzeit noch relativ hermetisch nebeneinander arbeiten. Ich bin gespannt, was die Kommission letztendlich vorschlägt – und wie wir das dann hier in der Fläche umsetzen können.