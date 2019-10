„Kinderaugen sehen mehr“

Junge Künstler zeigen Bilder im Kantor-Helmke-Haus

+ Emilie Mehler und Rieke Schade gehören zu den jungen Künstlern, deren Werke im Kantor-Helmke-Haus zu sehen sind. Foto: Witte

Rotenburg - Von Farina Witte. Aufgeregt gehen die Kinder an den Stellwänden im Auditorium des Kantor-Helmke-Hauses vorbei, im Schlepptau ihrer Eltern. Sie wollen zeigen, was sie zu der Ausstellung beigetragen haben. Am Montagabend hat Volkshochschulleiter Michael Burgwald die Kinder-Kunst-Ausstellung eröffnet. 26 Kinder, die in der Kunstschule von Larissa Scheermann lernen und sich ausprobieren, wirken mit. Zusätzlich zeigen aber auch erwachsene Schüler von Scheermann, was sie im vergangenen Jahr geschaffen haben. Bis zum 15. November sind die Werke im Kantor-Helmke-Haus zu sehen. Vielleicht auch ein paar Tage länger. Das, sagt Burgwald, hängt davon ab, wann der Weihnachtsbaum aufgestellt wird.