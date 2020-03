Corona-Fall in Lauenbrücker Kita: 15 Kinder negativ getestet

Mit Plakaten wie diesen weist der Landkreis auf Verhaltensregeln in Zeiten des Coronavirus hin.

Rotenburg – Nach der Erkrankung eines 22 Monate alten Kindes hat das Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen aus der Kita in Lauenbrück ausfindig gemacht und zum Coronavirus überprüft.

Nach Angaben von Gesundheitsamtsleiterin Carmen Menzel seien von 68 Kindern saisonal bedingt 15 mit Atemwegssymptomen auffällig gewesen. Eine Kinderärztin habe diese auf das Coronavirus getestet – allesamt negativ. Allerdings seien viele der Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden. Kreisweit sind von dieser behördlich angeordneten, häuslichen Isolation mit Stand am Donnerstagnachmittag 130 Menschen betroffen.

Die Zahl der mit dem neuartigen Virus Infizierten beziffert die Kreisverwaltung aktuell auf 22. Anders als in den Vortagen gemeldet, seien nicht alle Kommunen betroffen. Keine Fälle gibt es der korrigierten Mitteilung zufolge in Bothel, Gnarrenburg, Selsingen und Geestequelle. Zwei der neu gemeldeten Fälle seien Rückkehrer aus Skiurlauben, eine neu erkrankte Person habe sich hier angesteckt. Im Rotenburger Diakonieklinikum wird derzeit ein Infizierter behandelt, einer zudem weiterhin in der Uniklinik Hannover.

Corona im Landkreis Rotenburg: Bis zu 25 Abstriche täglich im Testzentrum Zeven

Im regionalen Testzentrum in Zeven werden den Angaben nach täglich 20 bis 25 Abstriche genommen. Untersucht würden dort zur Entlastung der Praxen aber nur Personen, die vom Hausarzt mit einer Überweisung dorthin geschickt werden. Landrat Hermann Luttmann (CDU) kritisiert, dass entgegen der ausgewiesenen Verfahrensweise immer noch Menschen auf eigene Faust ohne Termin beim Testzentrum erscheinen. Das sei wegen der hohen Ansteckungsgefahr gefährlich. Mitunter sei das den Menschen schwer zu vermitteln. Sie verhielten sich „renitent“, was die Arbeit der Mediziner vor Ort zusätzlich erschwere. Gesundheitsamtsleiterin Carmen Menzel appelliert an den Menschen, Abstand zu halten, um die Verbreitung des Virus zu bremsen: „Wenn sich vor dem Testzentrum Ansammlungen bilden, ist das sehr kontraproduktiv.“

Schon gesehen? Alle aktuellen Infos zum Coronavirus in Niedersachsen gibt es in unserem News-Ticker nachzulesen.

Coronavirus: Landkreis Rotenburg schaltet Bürgertelefon frei

Ab Freitag schaltet der Landkreis ein Bürgertelefon für Fragen rund um das Coronavirus frei. Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr werden dort Fragen vor allem zu wirtschaftlichen Folgen der Epidemie, zur Arbeit der Behörden oder zum Umgang mit dem Virus beantwortet. Die Kreisverwaltung bittet darum, beim Verdacht einer Infizierung weiterhin den Hausarzt zu kontaktieren oder die 112 in Notfällen. Die Nummer des Bürgertelefons: 04261 / 983983.

Seit Dienstag sind wegen des Coronavirus alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt. Für öffentliche und private Versammlungen im kleineren Kreis gibt es strenge Auflagen. Im Altkreis sind ab Freitag – soweit der Redaktion bislang mitgeteilt – neben allen politischen Terminen, VHS-Aktionen auch diese Veranstaltungen von Absagen betroffen:

Freitag, 20. März

. Gemeindetreff in Kirchwalsede.;

. Kreissporttag in Heeslingen;

. Jahreshauptversammlung Ahauser Jagdgenossenschaft;

. Versammlung Jagdgenossenschaft Rosebruch in Hemslingen;

. Vortrag „Seelische Trümmer – Geboren in den 50er- und 60er- Jahren“ in Sottrum;

. Premiere der Theater-AG des Gymnasiums Sottrum, ebenfalls die Vorstellungen am 22. und 25.03.;

. Vorstellung des Theaters „Top Dogs“ (auch nicht am 21. März) in Rotenburg.

. Whiskey-Tasting im Scheeßeler Hof;

. Jahreshauptversammlung der Rheuma-Liga, AG Rotenburg;

. Gemeindetreff Kirchwalsede;

. Versammlung der Jagdgenossenschaft in Wittkopsbostel.

Samstag, 21. März

. 50 Jahre Damenabteilung im Schützenverein Wittkopsbostel;

. Konzert Pee Dee River in Visselhövede;

. Plattdeutsches Theater in Fintel im Gasthof Röhrs (auch nicht am 22. und 25. März);

. Kleiderbörse MGH Waffensen;

. Mitgliederversammlung Deutscher Hausfrauenbund Bothel;

. Flohmarkt Beekeschule Scheeßel;

. Benefizkonzert Wildes Blech im Rotenburger Buhrfeindsaal (neuer Termin: 5. September);

. Geburtstagskonzert mit „Wooden Music“ in Scheeßel;

. „Tag der älteren Generation“ in Waffensen;

. VdK-Frühstück in Rotenburg;

. Männerfrühstück im Auferstehungs-Gemeindezentrum Rotenburg;

. .Plattdeutsches Theater in Fintel (auch nicht am 22. und 25. März);

. Jahreshauptversammlung des DRK Brockel-Bothel.

Sonntag, 22. März

. 22.03.: Gartenbesichtigung des Tourow Looks Eversen;

. 22.03.: Motettenkonzert „Via Crucis“, Kirche Sottrum;

. 22.03.: Märchennachmittag für Erwachsene im Heimathaus Visselhövede;

. 22.03.: „Salz der Erde Tag“ in der Oberschule Visselhövede;

. 22.03.: Flohmarkt „Rund ums Kind“ in Ahausen.

Montag, 23. März

. 23.03.: Jahreshauptversammlung Scheeßel;

. 23.03.: Bürgersprechstunde des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie in Bothel;

. 23.03.: Konzert Village Singers Visselhövede;

. 23.03.: Mitgliederversammlung der Behinderten-Sportgemeinschaft;

. 23.03.: Mitgliederversammlung PSG Rotenburg;

. 23.03.: Ausflug des DRK Ortsvereins Lauenbrück in den Zoo Hannover;

. 23.03.: Pokalschießen in Eversen (auch nicht am 25. und 27. März);

. 23.03.: Mitgliederversammlung des Bürgerbusses Scheeßel;

. 23.03.: Jahreshauptversammlung der Bürger für Umwelt in Visselhövede;

. 23.03.: Jahreshauptversammlung SV Fortuna Rotenburg.

Später

. 24.03.: Kommunikationstreff Rotenburger Wirtschaftsforum;

. 24.03.: Sprechstunde Landrat Hermann Luttmann;

. 24.03.: Seniorennachmittag der Gemeinde Bothel;

. 24.03.: Kreißsaalführungen im Rotenburger Diakonieklinikum (auch nicht am 14. und 28. April);

. 24.03.: Gesundheitsshow der Landfrauen mit Patric Heizmann in Stemmen (verschoben auf den 4. November);

. 24.03.: Lesung in der Rotenburger Cohn-Scheune;

. 24.03.: Mitgliederversammlung des Fördervereins Scheeßeler Mühle;

. 24.03.: Jahreshauptversammlung Gewerbeverein Visselhövede;

. 24.03.: Sprechstunde des Landrats in Bremervörde;

. 24.03.: Spieleturnier des Aktivkreises Scheeßel;

. 25.03.: Jahreshauptversammlung des Kneipp-Vereins Rotenburg;

. 25.03.: Mitgliederversammlung des Forst-IG Rotenburg;

. 25.03.: Singen der Visselhöveder Landfrauen;

. 25.03.: Präventionsrat Visselhövede;

. 26.03.: Mitgliederversammlung der Verkehrswacht Rotenburg;

. 26.03.: Mitgliederversammlung FDP Rotenburg;

. 26.03.: Vortrag „Alternative Antriebe“ Autohaus Holst in Scheeßel;

. 26.03.: Kino im Heimathaus, Sottrum

. 26.03.: Mitgliederversammlung Jagdgenossenschaft Eversen;

. 26.03.: Frühstück der Auferstehungs-Kirchengemeinde Rotenburg;

. 26./27.03.: Aktionstage Gesundheit Rotenburg;

. 27.03.: Benefizkonzert des Polizeiorchesters in Rotenburg;

. 27.03.: Vortrag Klimawandel Ortsverband der Grünen in Visselhövede;

. 28.03.: Mitgliederversammlung des Kneipp-Vereins Visselhövede;

. 28.03.: Flohmarkt Beekeschule, Scheeßel

. 28.03.: Konzert von Shotgun im Scheeßeler Hof;

. 28.03.: Mitgliederversammlung DRK Rotenburg;

. 28.03.: Kleiderbörse Unterstedt;

. 28.03.: Scheeßel räumt auf;

. 28.03.: Comedy op Platt im Brockwischenhus Hemslingen;

. 28.03.: Müllsammelaktion des Dorfvereins Buchholz;

. 28./29.03.: Hühnertage Töpferei Papenhus Fintel;

. 29.03.: Konzert Stadtkirche Rotenburg;

. 29.03.: Fidis Quartett und Gesine Reimers HuK Hellwege;

. 30.03.: Vortrag mit Rainer Bassen der Männerrunde der Kirchengemeinde Kirchwalsede, Visselhövede und Brockel;

. 31.03.: Vortrag „Schüssler Salze für meine Gesundheit“ des Bötersener Seniorenkreis;

. 01.04.: Kreislandfrauentag Hiddingen;

. 02.04.: Café-Kult-Auftritt von Komikerin „Malwine“ im Nötel-Haus in Scheeßel;

. 02.04.: „Talking ‘bout my generation – 50 Jahre Woodstock“ im Rotenburger Kantor-Helmke-Haus;

. 02.04.: Ferienfrühstück der Lebenshilfe Rotenburg-Verden;

. 03.04.: Vernissage 100 Jahre Fußball in Scheeßel;

. 04.04.: Jahreshauptversammlung des Tierschutzverein für den Landkreis Rotenburg im Hotel Heidejäger;

. 05.04.: Lesung von Ilka Brüggemann beim Plattdeutschen Verein Visselhövede;

. 05.04.: Vortrag „Vor der Haustür um die Ecke“ beim Kultur- und Heimatverein Visselhövede;

. 08.04.: „Help“-Treffen des VdK Rotenburg;

. 08.04.: Matjesessen SoVD Sottrum;

. 11.04.: Osterfeuer Bothel;

. 11.04.: Osterfeuer Sottrum;

. 16.04.: Vortrag Josef Epp „Freunde und Freunde im Alter“ im Heimathaus Visselhövede;

. 16.04.: Vortrag „Ausweg aus der Depression“ im Buhrfeindsaal Rotenburg;

. 17.04.: „Brazilian Night“ mit Viviane de Farias in der IGS-Aula Rotenburg;

. 17.04.: Klavierabend mit Artem Yasynskyy HuK Hellwege;

. 18.04.: Rot-Weiße Nacht zum 100. Geburtstag des SV Rot-Weiß Scheeßel;

. 18.04.: Kreisparteitag der CDU in Mulmshorn;

. 18.04.: Oldie-Night der Leas in Rotenburg;

. 19.04.: Straßenflohmarkt in der Ahe Rotenburg;

. 19.04.: Oldtimerpflügen Waffensen;

. 24.04.: KIR in Concert: Peter Kerlin und Ian Smith Heimathaus Rotenburg;

. 25.04. Mädchenaktionstag Rotenburg;

. 25.04.: Konzert von Thomas Loefke in Visselhövede;

. 25.04.: Metal Militia #5 Heimathaus Rotenburg;

. 01.05.: Maitouren zum Bullensee;

. 08.05.: Frühjahrsmarkt Rotenburg;

. 09.05.: Spargeltour SoVD Sottrum;

. 15.05.: KIR in Concert: Beatles In Blue Heimathaus Rotenburg;

. 06.06.: Sommerfest auf dem Kalandshof Rotenburg;

. 13.06.: Flohmarkt auf dem Hartmannshof Rotenburg.

. 08.07.: „Laut & Draußen“ auf dem Rotenburger Kalandshof;