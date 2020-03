Keine Lieferengpässe

Rotenburg – Wer am Wochenende und zu Wochenbeginn einen Blick in manches Regal der Rotenburger Supermärkte und Discounter geworfen hat, wird sich vielleicht kurz die Augen gerieben haben: An einigen Stellen herrschte gähnende Leere. Stattdessen gingen die Menschen mit gut gefüllten Einkaufswagen heraus, bei vielen sichtlich Vorratslebensmittel wie Konserven darin. Auch im Landkreis Rotenburg will man scheinbar für den Notfall vorsorgen, alarmiert durch die aktuellen Meldungen über das sich ausbreitende Coronavirus – dabei sei der Nachschub derzeit gesichert, teilen die Lebensmittelhändler auf Nachfrage übereinstimmend mit. Grund zur Panik und daraus resultierenden „Hamsterkäufen“, wie sie derzeit stattfinden, bestehe nicht.

Die Regale mit Desinfektionsmitteln und Reinigungstüchern sind schon länger weitestgehend leergefegt, vor allem diese Produkte sind schwer zu bekommen. Aber auch andere sind mitunter Mangelware. Wer ein Paket Nudeln haben wollte, durfte bei seinem Einkauf in den vergangenen Tagen nicht allzu wählerisch sein oder hatte mitunter nur die Markenprodukte zur Verfügung. Der Handel verzeichnet „deutlich erhöhte Abverkäufe“ in einigen Regionen und Filialen, wie Lidl beispielsweise schreibt. Im Fokus stehen Konserven, Nudeln, Reis, Mehl, Zucker und Salz. Besonders nachgefragte Produkte würden in den Lagern aufgestockt. „Die Lieferketten sind nicht beeinträchtigt, Transport und Logistik funktionieren“, schreibt Christian Böttcher, Pressesprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels. Warenmengen im normalen Lieferturnus würden vereinzelt vergrößert, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Auch Kristina Schütz, Pressesprecherin der Rewe Group, kann beruhigen: Engpässe gäbe es nicht. „Die Frequenz der Belieferung der Rewe- und Penny-Märkte haben wir erhöht und angepasst. Wir sind gut auf die Situation eingestellt.“ Alle Märkte beobachten die Entwicklungen in allen Ländern regelmäßig und halten Kontakt zu Behörden wie dem Robert-Koch-Institut, der WHO und dem Auswärtigen Amt, um entsprechend der Situation handeln zu können. Auch mit den zuständigen Gesundheitsämtern sei man in Kontakt, schreibt Edeka-Pressereferentin Miriam Pöttker. „Sollten Sofortmaßnamen notwendig werden, sind wir jederzeit in der Lage, kurzfristig zu reagieren.“

Ob Discounter oder Supermarkt in der Kreisstadt, alle nehmen die derzeitige Lage ernst. Kaufen Kunden aber plötzlich große Mengen ein, könne dies dazu führen, „dass Artikel zeitweise vergriffen sind“, merkt Aldi- Nord-Pressesprecher Christian Salmen an. Dennoch sei die grundsätzliche Versorgung sichergestellt, „weitreichende Lieferengpässe für Lebensmittel und Near-Food-Produkte wie Hygieneprodukte können wir zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen“.

Alle Unternehmen stehen in engem Kontakt mit der Bundesregierung, beziehen deren Einschätzungen und Empfehlungen ein. Um auf weitere Veränderungen eingehen zu können, „werden geeignete Maßnahmenpakete erarbeitet“, erklärt Salmen. Ein Augenmerk liegt dabei auch auf den Mitarbeitern, die ebenfalls bestmöglich geschützt werden sollen. Aldi schreibt dazu beispielsweise: „Als eine von vielen Präventionsmaßnahmen stehen verstärkt Desinfektionsmittel in den Waschräumen zur Verfügung.“ Auch würden die Teilnahme an Großveranstaltungen sowie Reisen ins Ausland genauer geprüft. Einen Grund für „Hamsterkäufe“ in der Wümmestadt sieht Böttcher nicht. „Nach unseren Beobachtungen sind die Menschen besorgt. Das ist nachvollziehbar, aber unbegründet.“