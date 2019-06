Niedersachsens Prellball-Jugend holt sich in Sottrum den Deutschlandpokal

Keine Kompromisse!

+ Die „wilden 13“ des TV Sottrum: Tabea Ehlert, Marlon Köhler, Daria Trompeter, Mika Hüsing, Mattis Müller, Mikelis Mahncken, Marie Muik, Johannes Mahncken, Laura Ehlert, Malte Müller, Melanie Seitz, Genrich Schmidt und Michelle Ziegler vertraten die Farben des Gastgebers in den vier niedersächsischen Auswahlteams.

Sottrum - Von Matthias Freese. Die Ansage war deutlich! „Nett sind wir nach dem Spiel“, stand ganz selbstbewusst auf den Shirts, die jeder niedersächsische Prellballer während des zweitägigen Deutschlandpokals der Jugend trug. Auf dem Feld gab es also weder Freundschaften noch Kompromisse. Und genau das bekam die Konkurrenz in der Sottrumer Sporthalle, dem Austragungsort dieses Gipfeltreffens der Landesverbände, zu spüren: Niedersachsen entthronte die Nachbarn aus Bremen und holte sich den Pott. Gleich 13 Spieler des TV Sottrum waren in den vier Altersklassen-Teams maßgeblich daran beteiligt.