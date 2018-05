HVV-Beitritt: Kreisverkehrsausschuss stimmt modifizierter Zuschussvariante zu

Rotenburg - Von Joris Ujen. Eine einheitliche und zeitnahe Lösung bezüglich des Beitritts zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hatte die Hansestadt verlangt. Der Kreisausschuss für Wirtschaft und Verkehr ist dieser Forderung am Mittwoch nun entgegengekommen.

Einstimmig hat sich das Gremium auf eine noch einmal veränderte Variante geeinigt, die die Verteilung der Landeszuschüsse nicht nur für Zeitkarten vorsieht, sondern zum kleineren Teil auch für Einzelkarten. Ganz zur Freude der Kommunen, die beide Kartenmodelle ab Dezember 2019 (erwartetes Datum der Umsetzung der Tariferweiterung) anbieten werden. Scheeßel und Fintel im Südkreis profitieren, Rotenburg, Sottrum und Visselhövede müssen hingegen draufzahlen.

Zu den Kommunen mit beiden Tarifen zählen Hesedorf, Bremervörde, Oerel und Heinschenwalde sowie Lauenbrück und Scheeßel. Diese befinden sich innerhalb des neuen Ringes F. In Rotenburg und Visselhövede (beide innerhalb des neuen Tarifrings G) sowie Sottrum (Ring H) gilt nur der Zeitkartentarif. Das ist soweit klar. Hatte sich Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) nicht überraschend für die alte Variante ausgesprochen, die vorsah, dass nur Zeitkarten vom Landesbeitrag in Höhe von insgesamt 388 .000 Euro subventioniert werden, fallen von dieser Summe nun 71 .456 Euro in den Bartarif. „Diejenigen, die nur Zeitkarten (Ringe G und H, Anm. d. Red.) anbieten werden, wären durch die alte Variante stark entlastet gewesen“, erklärte Erster Kreisrat Torsten Lühring während der Sitzung. Im Umkehrschluss hätten die Kommunen innerhalb des Ringes F verhältnismäßig mehr bezahlen müssen.

Somit muss Rotenburg jährlich rund 60. 000 Euro, Sottrum rund 6.400 Euro und Visselhövede 313 Euro bezahlen. Was bei den beiden letztgenannten Kommunen nicht wirklich schwer ins Gewicht fällt, bedeutet für die Wümmestadt immerhin eine Kostenerhöhung von rund 15 .000 Euro. Betrachtet man die einst vorgeschlagene Variante B, die hälftige Splittung der Zuschüsse auf beide Tarife vorgesehen hatte, „kommen die Kommunen nur mit Zeitkarte billiger davon“, so Lühring.

Für die glücklichen Gewinner der Modifizierung, die innerhalb des Ringes F beheimatet sind, heißt das in Zahlen: Hesedorf und Bremervörde zahlen per anno rund 105. 000 Euro. Ersparnis zur alten Variante: rund 11. 000 Euro. Oerel und Heinschenwalde müssen sich mit 14 .610 Euro, Lauenbrück mit 55. 280 Euro und Scheeßel mit 94. 307 Euro beteiligen. Zusammen ergibt das eine Summe von 335 .782 Euro für alle betroffenen Kommunen. Für die andere Hälfte kommt der Landkreis auf. Inklusive dem Landesbeitrag ergibt sich somit ein Gesamtbetrag von rund 1,06 Millionen Euro an niedersächsischen Kosten.

Beschlüsse aus dem Nordkreis fehlen noch

„Wir sollten dieses Modell nun beschließen. Wir haben auch gar keine andere Wahl“, betonte der Erste Kreisrat vor dem Votum. Dafür seien die Verhandlungen zu weit fortgeschritten, ein neues Modell wäre zeitlich nicht mehr möglich. Reinhard Bussenius (Grüne) zeigte sich nach den jahrelangen HVV-Verhandlungen erleichtert: „Gut, dass wir soweit erstmal sind. Die Geschichte ist aber wohl noch nicht zu Ende.“ Nicht nur müsse der komplette Kreis in den HVV eingebunden werden, sondern es gebe auch Kommunen, beispielsweise Bremervörde, die auch ein Interesse am Beitritt zum Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) haben.

Fest stehe für Lühring bezüglich des HVV-Beitritts: „Der Südkreis ist sozusagen im Sack.“ Aus dem Nordkreis höre er positive Signale, die erforderlichen Ratsbeschlüsse aus Bremervörde und der Samtgemeinde Geestequelle (Oerel) fehlen allerdings noch. Das einstimmige Votum des Verkehrsausschusses ist nun da und ein weiterer wichtiger Schritt Richtung HVV-Beitritt gemacht.

Der Versuch in Form eines Antrags der SPD, dass die Kosten komplett aus dem allgemeinen Kreishaushalt übernommen werden sollen, scheiterte hingegen am Mittwoch.