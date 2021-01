Weber beklagt blinde Zerstörungswut: „Kein Verständnis“

Rotenburg – Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) ist sauer: „Ich habe keinerlei Verständnis für solche sinnlosen, verantwortungslosen und unsozialen Verhaltensweisen einzelner!“, machte sich der Verwaltungschef am Freitag auf Facebook seinem Ärger Luft.

Worauf Weber anspielt: Unbekannte hätten in der Silvesternacht an gleich mehreren Orten im Stadtgebiet ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Er spricht von zertretenen Straßenlampen am Wümmeweg, herausgerissenen Leitpfosten, einer gekappten Kulturpfadbeschilderung, „ja sogar unsere Wildbienennisthilfe an der Hoffeldstraße wurde zerstört, obwohl so viele Wildbienen im vergangenen Sommer eingezogen waren.“

Ebenso an dem „öffentlichen Bücherschrank“ in der Rotenburger Fußgängerzone hätten sich Vandalen zu schaffen gemacht – der Anlaufpunkt sei sinnlos zersprengt worden. „Und auch zahlreiche Kanonenschlagreste und Patronenhülsen lagen am Neujahrstag umher“, teilte der Bürgermeister mit. „Vielleicht hat ja der ein oder andere einen guten vertraulichen Hinweis auf die Verursacher, vielleicht möchte derjenige sich selbst gerne bei mir melden, damit der Schaden behoben werden kann.“ Er selbst, betont er in seinem Post, würde sich über eine diesbezügliche Nachricht jedenfalls freuen.