Landkreis Rotenburg: Kein Geld für Ladesäulen

Der Landkreis fördert den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos nicht finanziell. Das hat der Kreistag beschlossen. Die Mehrheit dort sieht vielmehr private Betreiber von Stromtankstellen und den Bund in der Pflicht. Die kommunalen Kassen sollen nicht belastet werden.

Rotenburg – Es ist die Frage nach der Henne und dem Ei, die die Kreistagsabgeordneten mal wieder beschäftigt. Noch ist die E-Mobilität im Individualverkehr auf dem platten Land der Region nicht angekommen. Gerade einmal 280 reine E-Autos waren zuletzt kreisweit angemeldet – bei insgesamt mehr als 170 000 angemeldeten Autos zwischen Bremervörde und Visselhövede. 35 öffentliche Ladestationen gab es im März, ein paar wenige davon in der Kreisstadt. Wie also bekommt man die Menschen dazu, vom Diesel oder Benziner aufs E-Auto umzusteigen? Und ist das dann überhaupt die umweltfreundlichere Fortbewegung?

Marco Prietz ist sich ziemlich sicher, dass man mit mehr Ladesäulen erst einmal nichts erreicht. Der Sprecher der tonangebenden CDU-Fraktion im Kreistag sagt: „Elektroautos sind nicht die Lösung der Mobilität, sondern ein Baustein eines größeren Gebildes.“ Den Antrag der SPD, öffentliche und private Ladeinfrastruktur im Landkreis zu unterstützen, kann seine Partei mit den Partnern von FDP und WFB daher nicht unterstützen. Prietz stellt zudem die Henne-Ei-Frage: Fahren bei mehr Ladesäulen mehr E-Autos? Er dreht den Spieß um: „Tankstellen sind auch privat gebaut worden.“ Wenn der Markt es erfordere, würden die Unternehmen schon auf den Markt drängen. Zudem sei der Bund beim Ausbau der E-Infrastruktur am Zuge.

Bernd Wölbern will aber mehr. Der SPD-Fraktionschef forciert eine Grundsatzdebatte im Kreistag, die bis zur Frage geht, wie umweltschädlich der Lithiumabbau für die Autobatterieherstellung in Chile ist. 750 000 Euro fordern die Sozialdemokraten aus der Kreiskasse in den kommenden drei Jahren, um öffentliche Ladesäulen und Anschlüsse im privaten Bereich zu fördern. Der Antrag, den die Linke noch ergänzt hatte, scheitert wie auch schon im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr.

Selbst die Grünen stimmen nicht geschlossen zu. Reinhard Bussenius gibt zu, dass sich seine Begeisterung für E-Mobilität angesichts eines befürchteten Exports von Umweltproblemen in Grenzen halte, zudem müssten vor allem Busse und Bahnen elektrifiziert, Flugbenzin besteuert und die Schweröl-Belastungen durch die Schifffahrt reduziert werden. Und: „Es muss einfacher weniger geharen werden!“ Das Interesse am Individualverkehr mit E-Autos liege bei der Automobilbranche, also müsse die auch für den Ausbau der Lande-Infrastruktur sorgen. Bussenius: „Eine Geldspritze aus dem kommunalen Topf ist nicht zu rechtfertigen.“

Die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Meike Düs-pohl, sieht angesichts der gemeldeten E-Autos aktuell keine Notwendigkeit, überhaupt mehr Ladesäulen im öffentlichen Raum aufzustellen. Die Kosten für eine öffentliche Ladesäule, wie sie unter anderem am Rotenburger Kreishaus zu finden ist, beziffert Düspohl mit rund 80 000 Euro für die Anschaffung zuzüglich einer Leasinggebühr. Dafür gebe es schon jetzt verschiedene Förderprogramme in Berlin und Hannover. Der Bund sieht Düspohl zufolge für die Region nur noch vier weitere Schnellladesäulen und neun Normalladesäulen überhaupt als förderungswürdig an – auf Basis von Prognosen. Auch fände die meisten Ladevorgänge daheim oder an der Arbeitsstätte statt.

Stromwirtschaft und Autohersteller forcieren mittlerweile den Vertrieb von autotauglichen Starkstrom-Anschlüssen für Privathaushalte, sogenannte Wallboxes für das heimische Stromnetz – vorzugsweise zu betreiben mit Öko-Strom, wenn denn die Elektromobilität einen positiven Umwelteffekt haben soll. Zwischen 300 und 2 000 Euro zuzüglich der Installation durch einen Fachbetrieb kosten die zwölf Modelle, die der ADAC kürzlich auf Sicherheit und Alltagstauglichkeit getestet hat. Geht man – wie die Nationale Plattform der Mobilität für Deutschland – von sieben Millionen E-Fahrzeugen im Jahr 2030 aus, werden nach Schätzung des Energieverbandes BDEW rund sechs Millionen Boxen benötigt– ein milliardenschwerer Markt. Das haben auch die Stadtwerke Rotenburg und Zeven erkannt , die gemeinsam unter dem Label „Zero“ eine Wallbox auf den Markt gebracht haben. Die einfachste Variante ist für 800 Euro zu haben.

Bern Wölbern geht das alles nicht schnell genug. Der Sozialdemokrat vergleicht die Argumentation mit der Debatte vor wenigen Jahren über den Kita-Ausbau. Auch hier wurde über Jahre gesagt, dass es keinen Bedarf gibt, bis viele Regionen von der Entwicklung überrollt wurden. „Wer den Status Quo als Maßstab für Entwicklung sieht, verliert den Anschluss.“ Der Landkreis müsse sich auch mal was trauen, vorangehen und begeistern, damit sich etwas ändere.

Innovationspotenzial freisetzen gehe aber nicht, „wenn man mit beiden Füßen auf der Bremse steht“. Schon bald müsse sich der Landkreis auch unangenehme Fragen stellen lassen: „Unsere Kinder verfolgen unsere Debatten intensiv.“