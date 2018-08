Straßenmeisterei erneuert Kanalbrücke und sperrt die Kreisstraße nach Westerholz

Kein Durchkommen

Der Bagger steht schon bereit: Am Mittwoch ist die Straße über dem Westerholter Kanal aufgerissen worden. Die darunter befindliche Brücke muss erneuert werden.

Rotenburg/Westerholz - Von Farina Witte. Derzeit wird es in und um Rotenburg eng. Zahlreiche Baustellen, an denen in diesem Sommer gearbeitet wird, sorgen für erhebliche Verkehrsprobleme. Allen voran gehört dazu die Sanierung der Bundesstraße 75 zwischen Rotenburg und Scheeßel. Dort haben gerade erst die Arbeiten an dem zweiten Bauabschnitt begonnen. Einige Kilometer weiter ist seit Mittwoch eine weitere Vollsperrung eingerichtet worden: Auf der Kreisstraße 219 zwischen Rotenburg und Westerholz wird die Brücke über dem Westerholzer Kanal erneuert.