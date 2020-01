Kein Affront, sondern eine Chance

CDU, WIR und FDP bilden im Rotenburger Stadtrat eine neue Arbeitsgruppe

+ Tilman Purrucker

Rotenburg – Es gibt mal wieder was Neues aus dem Rotenburger Stadtrat – trotz der noch andauernden Winterpause in der Kommunalpolitik: Die Fraktionen der CDU, FDP und der WIR haben am Freitag dem Vorsitzenden des Stadtrates, Hartmut Leefers (CDU), mitgeteilt, dass sich diese drei Fraktionen zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben. Das geht aus einer Mitteilung an die Rotenburger Kreiszeitung hervor, für die Tilman Purrucker (CDU), Jens Kohlmeyer (WIR) und Gunter Schwedesky (FDP) verantwortlich zeichnen.