Ehemaliger Austauschschüler kehrt nach Rotenburg zurück

Von: Michael Schwekendiek

Teilen

Gianfranco Saez Weissmann ist zurück. © -

Gianfranco Saez Weissmann war vor vier Jahren als Austauschschüler im Altkreis Rotenburg, jetzt kehrt er zurück und beginnt eine Ausbildung in der Kreisstadt.

Rotenburg – Der Großvater von Gianfranco Saez Weissmann (20) war österreichischer Jude. Er wanderte nach Paraguay aus, weil er Hitler entkommen musste. Dessen Sohn, Gianfrancos Vater, verließ Paraguay der Liebe wegen: Seine Frau war Argentinierin. Das Leben in Argentinien um die Jahrtausendwende geriet jedoch gerade mal wieder aus den Fugen: eine galoppierende Inflation, politische Unruhen, hohe Arbeitslosigkeit.

Das junge Paar zieht nach Brasilien, in der Hoffnung, hier besser leben zu können. 2002 wird Gianfranco geboren, wenige Jahre später seine Schwester. Auch Gianfranco wird es in andere Länder verschlagen. Das beginnt, als 2009 sein Vater stirbt. Die Mutter geht als junge Witwe mit ihren Kindern zurück in ihre Heimat: Resistencia, eine Stadt im äußersten Norden Argentiniens, etwa 1 000 Kilometer von Buenos Aires entfernt.

Gianfranco wird Argentinier und ein guter Schüler. Seine Mutter stellt ihm 2018 eine Frage: „Hättest Du Lust, für ein Jahr als Austauschschüler mit Rotary ins Ausland zu gehen?“ Er hat. Im Sommer 2018 landet er in Deutschland, das Land, das sein Großvater nie mehr betreten wollte. Er spricht kein Deutsch, hatte zwar von Hamburg gehört, von Berlin und München, aber nie von der Stadt, in der er dann landet: Rotenburg.

Drei Gastfamilien haben rotarische Austauschüler während ihres Jahres. Er fühlt sich bei allen wohl, lernt mit großem Eifer die neue Sprache, gewinnt Freunde an der Eichenschule und begeistert sich für sein Gastland. Nach einen Jahr geht’s – wie in allen Fällen – zurück nach Hause. Gianfranco beendet darauf die Schule in Argentinien und fängt ein Studium im Bereich Bauingenieurswesen in Buenos Aires an. Dann kommt Corona. An der Uni fehlt zunehmend das Material, ihm fehlt das Geld, er sieht keine Perspektiven in Argentinien. Der Plan reift schnell: zurück nach Deutschland! Da hat es ihm gefallen, da kennt er Menschen. Außerdem sind in der Region 3 400 Ausbildungsplätze unbesetzt, liest er.

Gianfranco hortet sein Geld. 2 400 Euro muss man schon mal hinterlegen, bevor sich die deutsche Botschaft mit einem Einreise-Antrag beschäftigt. Ein Sprachkurs muss noch mal her, Lebenslauf, Pass, offizielle Bewerbung. Endlich ist alles zusammen. Ein Termin in der deutschen Botschaft in Buenos Aires steht nach langem Hin und Her.

Der Besuch dort wird kurz. Covid-19 lässt grüßen. Der mittlerweile 19-jährige Gianfranco ist geimpft, aber nur mit einem Mittel, das Deutschland nicht anerkennt. Nach fünf Minuten steht er wieder auf der Straße. Kein Visum, kein Geld, keine Aussicht auf Arbeit.

Da hört er, dass Brasilianer leichter nach Deutschland kommen. Wenigstens erst einmal für drei Monate. Und da er in Brasilien geboren ist, hat er auch den entsprechenden Pass. Neuer Versuch. Seine ehemaligen Gasteltern helfen, stellen Geld zur Verfügung, einen Platz zum Wohnen in Aussicht und sozusagen die erste Anlaufstation. So geht es am 24. Dezember 2021 los.

Klar war: Ein Studium allein geht nicht. Er muss Geld verdienen, um sein Leben zu finanzieren. Rotary setzt sich ein, die alten Gastfamilien sind da, am meisten sagt ihm eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Borco-Höhns in Rotenburg zu. „Die Leidenschaft der dortigen Geschäftsleitung“ fasziniert ihn. Das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn vor allem Carsten Götz, Mitglieder der Geschäftsleitung, findet ihn und sein Engagement „bewundernswert“ und setzt sich für ihn ein.

Wichtig: Brasilianischer und argentinischer Ausweis, deutscher Aufenthaltstitel. © Schwekendiek

Bevor aber überhaupt irgendetwas anfangen kann, sind wieder Hürden zu nehmen. Weissmann braucht noch einen Deutschkurs, die feste Zusage eines Arbeitsplatzes, Geld und viele Anträge. Viele Menschen bemühen sich für ihn, neben Götz auch seine Gastfamilie Fees aus Rotenburg. Endlich, endlich gibt es eine „Fiktionsbescheinigung“, so etwas wie eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, während der Antrag auf den tatsächlichen „Aufenthaltstitel“ geprüft wird. Immerhin kann Gianfranco damit ein Konto einrichten, notwendige Versicherungen abschließen und ein Praktikum bei Borco-Höhns antreten. Er mietet eine eigene kleine Wohnung in Rotenburg an und geht – neben seinem Praktikum – an zwei weiteren Abenden einer Zweit-Beschäftigung nach.

Von Borco kommt die Zusage für einen Arbeitsplatz als Industriekaufmann. Der Aufenthaltstitel aber wird wieder in Frage gestellt. Man bräuchte hierzulande Krankenpfleger, Handwerker – aber Industriekaufleute? Die gäbe es genügend. Seine Firma interveniert erneut, denn von den „genügenden Bewerbungen“ ist hier nichts zu sehen. Schließlich, Ende August, bekommt der „brasilianische Argentinier“ den „Aufenthaltstitel“, die Ausbildungsgenehmigung für drei Jahre bei Borco-Höhns.

Man merkt Gianfranco noch an, dass das alles nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist. „Ich konnte zwar immer gut schlafen“, meint er, „aber der Druck und die Ungewissheit sind sehr hart. Das war schon das intensivste Jahr meines Lebens.“ Nun freut er sich und staunt, dass seine Ausbildungsvergütung „für den ganzen Monat reicht und man sogar noch was sparen kann!“ In Deutschland hat er sich schon während seines Austauschjahres pudelwohl gefühlt. Er hat Freunde hier, ist begeistert von seiner Arbeitsstelle und stellt fest: „Hier ist alles so ruhig – verglichen mit Argentinien.“ Und – Bürokratie hin und her – „die Menschen sind verlässlich, und man fühlt sich hier sicher“.

Den Ukrainekrieg merken auch die Menschen in Argentinien, erzählt er. Aber sie haben wichtigere Sachen, die sie umtreiben: eine Inflation von nahezu 80 Prozent, zunehmende Armut und Unsicherheit sowie die politische Instabilität im eigenen Land. Er tellt fest: „Für mich hat das Leben jetzt angefangen!“