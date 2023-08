Tag der offenen Tür: Mehrere Tausend besuchen Rotenburger Kaserne

+ © Leeske Geballte Kraft mit 720 Pferdestärken und acht Rädern: der GTK Boxer in Aktion. © Leeske

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Henning Leeske schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die vorherige Debatte um den Tag der offenen Tür der Von-Düring-Kaserne hat dem Erfolg der Veranstaltung keinen Abbruch getan. Rund 5.500 Besucher nutzten am Samstag die Gelegenheit, sich Gefechtsdemonstrationen des Jägerbataillons und das Gelöbnis mehrerer hundert Rekruten anzuschauen.

Rotenburg – Auf großes Interesse ist am Samstag der Tag der offenen Tür der Bundeswehr in der Von-Düring-Kaserne gestoßen. Rund 5.500 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich direkt über das Jägerbataillon 91 zu informieren und dem öffentlichen Gelöbnis von 417 Rekruten beizuwohnen. Etliche Vorführungen mit eindrucksvoller Kulisse samt Nebelgranaten und Unmengen an Platzpatronen zogen die Zuschauer an.

Die Jäger zeigten ihr Können in der dynamischen Waffenschau der mittleren Kräfte ganz praktisch mit einem täuschend echt vorgeführten Gefecht von einem Zug, der ein imaginär besetztes Dorf befreien sollte. Dazu setzten sie auch ihr Standardfahrzeug, den GTX Boxer mit 36,5 Tonnen Gewicht und seinen 720 PS, ein, das auch bei der Rettung von verwundeten Soldaten in der Übung eingesetzt wurde. Weiter demonstrierten die Soldaten einen Häuserkampf, der wie alle anderen Übungen von einem Offizier erläutert wurde.

+ Kommandeur Gero Hahn (l.) und Henning Otte gratulieren den Rotenburger Jägern nach ihrem Gelöbnis. © Leeske, Henning

So auch beim militärischen Nahkampf, wo Gefahrensituationen mit Waffenattrappen vorgeführt wurden und die Soldaten sich mittels Kampfsporttechniken befreien mussten. Der militärische Nahkampf sei nicht zu gewinnen, aber zu überleben, so hier die Leitlinie. Dieses Motto zeigte auch das Ziel der anderen Schauen und die Hauptaufgaben der Jäger, die in der Rotenburger Kaserne stationiert sind. Denn als sogenannte mittlere Kräfte sollen sie zum Beispiel einen Angreifer durch Nadelstiche und taktische Rückzüge aufhalten, bis das ganz schwere Gerät im Krisengebiet ankommt. Deswegen waren die Rotenburger Jäger auch besonders bei der Stärkung der Nato-Ostgrenze gefordert. Neben den praktischen Vorführungen gab es mehr als 20 weitere Stationen.

Programmatischer Höhepunkt war das Gelöbnis der Rekruten auf dem Sportplatz der Kaserne, dem Tausende Angehörige und politische Prominenz beiwohnte. 417 Rekruten aus dem Jägerbataillon 91, dem Fallschirmjägerregiment 31 und dem Artilleriebataillon 325 leisteten ihren Diensteid an der Bundesrepublik Deutschland unter den Vorzeichen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Dies spiegelte sich in den Reden des Kommandeurs Gero Hahn und des Ehrengastes Henning Otte (CDU) vom Verteidigungsausschuss des Bundestages wider. Oberstleutnant Hahn hob besonders die Verpflichtung der Soldaten gegenüber dem Grundgesetz hervor.

+ Bei der dynamischen Waffenschau zeigen die Rotenburger Jäger ihr Können. © Leeske, Henning

„Sie wirken maßgeblich bei der Entwicklung der neusten Kräftekategorie mit. Die Bedeutung einer raschen Verlegung im europäischen Nato-Gebiet ist für die Abschreckungsdoktrin von besonderer Bedeutung“, bekräftige Otte die Relevanz der Rotenburger Kräfte für die nun erforderliche Verteidigungsstrategie gegenüber dem russischen Aggressor. „Sie sind Soldaten geworden, um unsere Werte und Freiheit zu verteidigen“, so Otte weiter.

Um diese Werte ging es auch bei der Begrüßung von Oberstleutnant Hahn beim späteren „Rotenburger Abend“, als er die Kontroverse über das Plakat zum Tag der offenen Tür mit einem Soldaten in Gefechtsposition in der Slowakei thematisierte: „Ich finde es super, in einem Land leben zu dürfen, wo ich so ein Plakat aufhängen, es aber auch kritisieren darf.“ Ihn habe sehr gefreut, dass niemand der Kritiker den Rotenburger Standort der Bundeswehr an sich infrage gestellt habe. „Für unsere Art zu leben, müssen wir kämpfen“, sagte er abschließend und wünschte sich Anerkennung für seine Soldaten, die sich mit ihrem Leben für die Wehrhaftigkeit der Demokratie einsetzen.