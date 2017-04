Karfreitag: Ruhe, bitte – Rasenmäher aus!

Der Rasenmäher hat an Sonn- und Feiertagen im Schuppen zu bleiben. Das niedersächsische Feiertagsgesetz regelt sehr klar, was an diesen Tagen erlaubt ist und was nicht. Der Karfreitag genießt übrigens einen ganz besonderen Schutz. - Foto: imago

Rotenburg - Von Guido Menker. Da hatte der Kollege Anfang dieser Woche eine richtig gute Idee: „Am Freitag mähe ich unseren Rasen – ansonsten habe ich in dieser Woche nämlich keine Zeit dafür.“ Rasenmähen an Karfreitag: Ist das eigentlich erlaubt? „Nein“, sagt Bernd Grünberg vom Ordnungsamt der Stadt Rotenburg. Und warum nicht?

„Das ist im Niedersächsischen Feiertagsgesetz genau geregelt.“ Sonn- und Feiertage genießen einen besonderen Schutz. Und eben der ist einerseits in diesem Gesetz, andererseits auch in der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung festgelegt, die übrigens bundesweit gilt.

Das alles bezieht sich allerdings nicht nur auf das Kürzen des heimischen Rasens, sondern umfasst viele weitere Aspekte. An Sonn- und Feiertagen seien grundsätzlich „öffentlich bemerkbare Handlungen, die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der Sonn- und Feiertage widersprechen“, verboten, so Grünberg. Da könnten sich Nachbarn schon gestört fühlen, wenn nebenan jemand über mehrere Stunden das Unkraut aus den Fugen seiner Auffahrt kratzt oder Pfähle in den Boden rammt. Grünberg: „Diese Tage sollen der Erholung dienen.“

+ Bernd Grünberg hat die Verordnungen, Gesetze und Regelungen für Sonn- und Feiertage fest im Blick und gibt Auskunft darüber.

Für die Zeit von 7 bis 11 Uhr gelte darüber hinaus an Sonn- und Feiertagen ein besonderer Schutz. So seien in diesem Zeitfenster öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel untersagt, die nicht mit den Gottesdiensten zusammenhängen. Das gelte auch für solche Veranstaltungen, die der Unterhaltung oder dem Vergnügen dienen, bei denen nicht ein höheres Interesse bei der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliege. Verboten seien zwischen 7 und 11 Uhr morgens auch „Veranstaltungshandlungen“, soweit sie religiöse oder weltanschauliche Feiern stören oder den Zugang dazu erschweren.

Für den Karfreitag, den sich der Redaktionskollege als Tag zum Rasenmähen ausgesucht hatte, gelten zusätzliche Regelungen – er ist damit der Feiertag mit den weitreichendsten Einschränkungen. So seien Veranstaltungen in gastronomischen Betrieben verboten, die über den normalen Schank- und Speisebetrieb hinausgehen.

Karfreitag: Nur ruhige Veranstaltungen erlaubt

Im Klartext: Konzerte, Auftritte von DJs oder auch Tanzveranstaltungen sind nicht erlaubt – und zwar von 0 bis 24 Uhr. Untersagt sind an Karfreitag auch öffentliche Sportveranstaltungen sowie öffentliche Veranstaltungen, außer wenn sie der geistigen oder seelischen Erholung oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den „ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen“, erklärt Grünberg. Daher bleibt zum Beispiel auch die Osterwiese in Bremen an diesem Tag geschlossen.

Eine ruhige Vernissage beispielsweise sei kein Problem. „Wir haben gerade in diesen Tagen einige Anrufe von Gastronomen, die mit uns genau abklären wollen, was geht und was nicht“, sagt der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes. Viele wüssten nämlich nicht genau, wie die Regelungen eigentlich aussehen.

Deutlich mehr als normale Feiertage sind auch der Volkstrauertag sowie der Totensonntag eingeschränkt – wenn auch nicht ganz so stark wie der Karfreitag. Für diese beiden Tage sind zusätzlich öffentliche, sportliche Veranstaltungen der gewerblichen Art untersagt, wenn sie mit Umzügen, Unterhaltungsmusik oder Festveranstaltungen verbunden sind.

Mittagsruhe? Jein...

Zurück zu unserem Kollegen, der nach einer Zeit sucht, in der er seinen Rasen mähen kann: Bislang war er davon ausgegangen, dass er dafür nicht seine Mittagspause nutzen kann. „Doch, das kann er“, sagt Grünberg. „Wir haben hier in Rotenburg keine angeordnete Mittagszeit.“ Viele Menschen meinen, es gebe sie für die Zeit von 13 bis 15 Uhr. Das sei aber falsch. Dennoch: Für dieses Zeitfenster hat die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung noch die eine oder andere Regelung parat, die auch der Gartenfreund in unserer Redaktion berücksichtigen sollte.

Den Rasen kann er mittags zwar mähen, aber den Kantenschneider darf er in dieser Zeit nicht anrühren. Der ist zu laut. Ihn sowie zum Beispiel auch den Laubbläser, Laubsammler, die Wasserpumpe oder die Heckenschere darf er nur von 9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr nutzen, heißt es. Der Kollege nimmt diese Informationen ganz gelassen: „Egal, soll ja eh Regen geben.“