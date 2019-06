Kanzel gegen Klassenzimmer: Roger Moch über 28 Jahre als Berufsschulpastor an den BBS

Rotenburg - Am Dienstag ist es soweit, dann geht es für Berufsschulpastor Roger Moch nach 28 Jahren an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg in den Ruhestand. Der Verdener ist dort nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch als Seelsorger gefragt. Dabei hat es sich eher zufällig ergeben, dass er diesen Berufsweg eingeschlagen hat.

In den 80er-Jahren sucht die Landeskirche Hannover Wege, junge Leute zwischen 14 und 30 Jahren zu erreichen. Jenes Alter, in dem die Menschen die Kirche oft verlassen. „Heute ist es sogar weiter verschoben“, weiß der Familienvater. Da es zu der Zeit auch Religionslehrermangel gibt, entsendet die Kirche Berufschulpastoren. Nach seinem Vikariat an der Verdener Domgemeinde, seiner kurzen praktischen Erfahrung im Pfarrberuf, macht Moch eine einjährige Zusatzausbildung an den Verdener BBS, bevor er 1991 nach Rotenburg kommt.

Am meisten gereizt habe ihn, dass er bereits auf allen Ebenen der evangelischen Jugendarbeit Erfahrungen gesammelt hat – auch selbst als Jugendlicher. An den BBS bietet er Religionsunterricht für alle Stufen. „Das macht Spaß und ist manchmal wie eine Achterbahnfahrt – je nach Klasse muss ich theologische Sachverhalte verschieden erläutern.“

Normalerweise werden Berufsschulpastoren etwa alle sieben Jahre versetzt, aber Moch konnte in Rotenburg bleiben, was auch mit dem „Haus der Stille“ zusammenhängt. In der kleinen Kapelle fühlt er sich wohl, führt Gespräche mit Schülern – und hat die „Tankstelle“ eingeführt. An der alten Zapfsäule, die er im Internet ersteigert hat, steht das Wort Kraftstoff. „An diesem Ort können Besucher Kraft tanken – ich mag symbolische Bilder.“ Und er ist froh, bleiben zu können. Kontinuität sei ein wichtiger Faktor, sonst baue sich kein solches Vertrauen auf, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Dabei kommt ihm eines zupass: „Alles was hier geredet wird, bleibt bei mir.“

Jugendliche rufen auch nachts an, wenn sie Probleme haben. Manchmal kämen belastende Dinge zum Vorschein. „Aber dafür bin ich da“ betont der 60-Jährige. Er arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft Verden zusammen. So hat er nachgefragt, wie er einer Schülerin helfen könne, deren Bruder Zuhause unter Alkoholeinfluss randalieren würde. Später hat sie ihm berichtet, dass das geholfen hat. „Da merke ich, dass es wichtig ist, dass ich hier bin.“ Als Lehrer gibt er seine Lebenserfahrung weiter. Während seines Vikariats hat er nebenamtlich im Untersuchungsgefängnis in Verden gearbeitet. Später an den BBS habe er festgestellt, dass Schüler Wochenendarrest absitzen müssen. „Wenn ich Gerechtigkeit und Strafe behandele und erzähle, wie es im Gefängnis zugeht, merken sie, dass ich weiß, wovon ich spreche.“ Für manche Klassen ist der Unterricht als „lebensbegleitend“ definiert. „Darunter fallen Themen wie Strafe, klauen, kiffen und deren Folgen“, sagt Moch. Interessant sei zudem, wenn ein Staatsanwalt im Unterricht Fragen beantwortet.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine Fahrt nach Auschwitz. Kurz vor der Ankunft haben sie Blumen besorgt und als er gefragt hat, wer einen Strauß niederlegen möchte, meldete sich ausgerechnet ein Jugendlicher mit ausrasiertem Nacken, Bomberjacke und Springerstiefeln. „Ich war überrascht“, gibt Moch zu. Jener Schüler sei am nächsten Tag bei einem Ausflug nach Danzig von Passanten angestarrt worden. „Als er mich fragte, warum, wies ich ihn auf sein Aussehen hin“, erinnert sich der 60-Jährige. „Ab dem Tag trug er diese Klamotten nicht mehr.“

Moch hat sich zudem im Kirchenkreis an verschiedenen Stellen eingebracht, unter anderem als Kirchenkreisjugendpastor und als Beauftragter für Weltanschauungsfragen, früher Sektenbeauftragter. Die Stelle als Kirchenkreisjugendpastor teilte er sich mit einem Gemeindepastor aus Brockel. „Das war eine besondere Konstellation“, erinnert er sich. „Durch die Verzahnung Gemeinde, Schule und Kirchenkreis hatte ich Jugendliche im Unterricht, die mein Kollege in der Jugendarbeit hatte.“ Auch ein Zertifikat als Traumdeuter gehört zu seinem Lebenslauf. „Ich fand die Psychologie schon immer interessant und im Unterricht ist das der Burner“, sagt er und lacht.

Doch dann wird er wieder ernst, denn ein Thema habe sich im Laufe seiner Zeit an den BBS besonders verändert: Krisenmanagement und Cybermobbing. Themen, die auch an den BBS ihre Spuren hinterlassen. „Unsere Gesellschaft hat die digitale Revolution noch nicht verdaut. Wer rumpöbelt denkt, er ist anonym – doch das ist er nicht.“ Früher sei das Zuhause nach der Schule ein Zufluchtsort gewesen. „Heute gibt es diesen nicht mehr.“ Auch an den BBS sieht Moch hier und da „Einparker“, wie er sie nennt – Schüler, die sich in Nischen und Büschen aufhalten, um möglichst unsichtbar zu sein.

Der Verdener hat es nie bereut, die Kanzel gegen das Klassenzimmer getauscht zu haben. „Das ist sogar besser, denn dort ist Dialog. Wir öffnen uns in der Kirche zwar in dieser Hinsicht, aber wenn ich im Gottesdienst etwas nicht verstehe, kann ich mich nicht melden und nachfragen. Ich habe hier meine Gemeinde“, sagt er und lächelt. Auf den neuen Lebensabschnitt ist er gespannt, Pläne hat er aber noch keine. „Ich lasse alles auf mich zukommen.“