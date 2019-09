Das Bündnis gegen Depression im Landkreis Rotenburg geht auch im vierten Jahr nach seiner Gründung mit einem großen Projekt an die Öffentlichkeit. Denn: Die Vorbehalte in der Gesellschaft, wenn es um diese psychische Erkrankung geht, sind nach wie vor sehr groß. Und das Bündnis hat sich die Entstigmatisierung auf die Fahnen geschrieben.

Rotenburg – Professor Carsten Konrad ist nicht nur Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Diakonieklinikum, sondern auch Vorsitzender des Bündnisses gegen Depression. Er bezeichnet die Depression als eine Volkskrankheit und sagt: „Es kann jeden treffen.“ Aber nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch bei der Arbeit bekommen viele Betroffene immer noch große Probleme, wenn sie sich „outen“. „Daher wollen wir die Depression und den Umgang damit ins Bewusstsein der Gesellschaft heben“, sagt Konrad. Die Erkrankung sei „Teil unserer Natur“. Das Netzwerk der Gefühle könne bei jedem Menschen aus dem Ruder laufen.

Neben Konrad sitzen auch die Bündnis-Vorstandskollegen Andreas von Glahn vom Verein Tandem, Iris Rehder als Leiterin des Ratsgymnasiums, Jutta Wendland-Park als Geschäftsführerin der Rotenburger Werke sowie Claudia Hesse von der Gesellschaft für soziale Hilfen (Geso) mit am Tisch, um über das große Bündnis-Projekt dieses Jahres zu informieren. „Diesmal nähern wir uns diesem Thema musikalisch“, sagt Andreas von Glahn, der mit einer gewissen Portion Stolz in der Stimme auf den Flyer hinweist, in dem das Programm der „Herbsttour 2019 – Gemeinsam das Leben festhalten“ zusammengefasst ist.

Vier Programme haben die Organisatoren auf die Beine gestellt, die an unterschiedlichen Orten im Landkreis zu sehen sein werden. Das Konzert mit Marie-Luise Gunst und Band ist am 26. Oktober auf der Kulturbühne in Bremervörde sowie am Tag darauf in der Aula des Rotenburger Ratsgymnasiums zu erleben. Die Fotografin Nora Klein zeigt ihre Ausstellung mit dem Titel „mal gut, mehr schlecht“ am 29. Oktober in Bremervörde sowie am 30. Oktober in der Volksbank in Zeven – und erweitert den Abend um einen Vortrag sowie ein Gespräch zum Thema. Carsten Petermann gastiert am 15. November im Quab in Zeven sowie am 16. November im Rotenburger Café Kubus. In einer Mischung aus Ernst, Satire, schwarzem Humor und Poesie nehme er – selbst Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie – auf ungewöhnliche und zugleich kreative Art und Weise den eigenen Berufsstand aufs Korn.

Alexander Wendt und Simon Licht laden derweil für den 20. November in die Rotenburger Stadtbibliothek sowie für den 21. November zur Bremervörder Kulturbühne ein. Eine Lesung und ein Gespräch haben die beiden zu bieten – Wendt ist Autor des Buches „Du Miststück – Meine Depression und ich“.

Das Bündnis ist stolz darauf, dass es inzwischen gelungen ist, Räume für seine Veranstaltungen zu finden, in denen es bis vor noch gar nicht all zu langer Zeit undenkbar gewesen wäre, dass genau dort das Thema Depression auf den Tisch kommt: in einer Schulaula, in einer Bank oder eben auch in einer Stadtbibliothek. Nicht zuletzt deshalb fühlt sich der Vorstand in seinem Bemühen auf dem richtigen Weg. Neben der Entstigmatisierung kümmert sich das Bündnis auch um die Schulung von Mediatoren sowie von Ärzten, wenn es beispielsweise um die Frage geht, wie sich erste Anzeichen einer psychischen Erkrankung feststellen lassen. Zugleich will das Bündnis die Hilfe für Betroffene fördern, ist dabei aber auf ein großes Netzwerk angewiesen, das inzwischen entstanden ist.

Der Aufklärung der Bevölkerung dienen aber auch Veranstaltungen, wie sie das Bündnis Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Denn diese seien eben nicht nur für Betroffene, sondern auch für alle Menschen interessant. Vor allem dann, wenn sie sich bewusst machen, dass bei jedem von uns einmal eine psychische Erkrankung das Leben äußerst schwer machen kann. Genau dann aber ist es für die Betroffenen von großer Bedeutung, wenn ihnen nicht mit Vorbehalten oder gar Vorurteilen begegnet wird. Claudia Hesse: „Das Stigma zu beseitigen, würde den Betroffenen sehr helfen, es wäre eine hundertprozentige Wendung.“ Den Betroffenen normal, also so zu begegnen, wie man ihm gegenübertreten würde, wenn er ein gebrochenes Bein hätte, sei gar nicht so schwer, findet Andreas von Glahn. Ähnlich positive Erfahrungen mache man in dieser Hinsicht auch im Ratsgymnasium, unterstreicht Iris Rehder. In der Schule laufen bereits für die zehnten Klassen Präventions-Projekte, um die Schüler zu sensibilisieren. Mit guten Erfahrungen, erklärt die Gymnasialleiterin.

In den Rotenburger Werken hat man das Problem ebenfalls erkannt: „Wir haben als Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht“, unterstreicht Jutta Wendland-Park. Daher plane man, erste Schulungen für Führungskräfte in den Werken auf die Beine zu stellen.

Eintrittskarten für die genannten Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf in der Rotenburger Buchhandlung Müller an der Goethestraße sowie unter der E-Mail-Adresse info@buendnis-row.de. Das Bündnis gegen Depression hat sich 2016 gegründet und legt großen Wert darauf, sich landkreisweit zu beteiligen. Deshalb finden die Veranstaltungen zur „Herbsttour 2019“ in Rotenburg, Bremervörde und Zeven statt.