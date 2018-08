Kanal ohne Wasser

Der trocken gefallene Stadtstreek diente am Sonntag beim Straßenzirkus La Strada auch als Spielort beim Auftritt von Adrian Schvarzstein und Jurate Sirvyte-Rukstele. - Foto: Krüger

Rotenburg - Von Michael Krüger. Der Stadtstreek in der Rotenburger Innenstadt zieht derzeit einige erstaunte Blicke auf sich. Und das nicht nur am Sonntag, als ihn Adrian Schvarzstein und Jurate Sirvyte-Rukstele als Spielort für ihr Stück „Arrived“ bei La Strada nutzten, sondern schon seit Wochen – weil das Kanalbett weitgehend trocken gefallen ist.

„Das ist eine ganz außergewöhnliche Situation“, sagt Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Seit Jahrzehnten sei das nicht mehr so gewesen, wenn überhaupt einmal.

Die Stadt hat die Zeit der Trockenheit dazu genutzt, die Randbereiche des rund 700 Meter langen Kanals vom Zusammenfluss von Rodau und Wiedau bis zur Einmündung in die Wümme vom allzu dichten Bewuchs zu befreien. Einige Bäume seien entfernt, Büsche und Rhododendren beschnitten worden. Die Stadt ist für das Ufer des Stadtstreeks verantwortlich, der Unterhaltungsverband Mittlere Wümme eigentlich für das Flussbett.

Doch auch hier ist die Stadt tätig geworden, so Weber: Müll aller Art sei von Mitarbeitern des Bauhofs entfernt worden – Gullydeckel, Fahrräder, Bierdosen und anderer Unrat.

Die aktuelle Situation resultiere natürlich vor allem aus den fehlenden Niederschlägen der vergangenen Monate. Aber auch der Rückbau der Staustufen am Mühlenwehr habe zu einer höheren Durchlässigkeit des Wassers geführt, was die Pegelstände in Rodau und Wiedau senke. Weber geht aber davon aus, dass sich mit den nun angekündigten ergiebigeren Regengüssen die Situation wieder normalisiere und das Wasser wieder rauscht.

Der unter der Geranienbrücke fließende Stadtstreek entstand im Jahre 1566. Der Bauschutt eines großen Brandes wurde damals in das Flüsschen Alt-Wiedau geschüttet. So baute man einen neuen Wasserlauf als Kanal durch die Stadt. Mittlerweile hat sich der Stadtstreek auch mit seinen stark schwankenden Pegelständen aus Naturschutzsicht gut entwickelt, heißt es im Rathaus. Seltene Pflanzen wie die Krebsschere belegten dies. Eine naturnahere Gestaltung lasse die Klassifizierung als Baudenkmal aber nicht zu.