Erpressungsversuch gegen Rotenburger Juristin

Von: Wiebke Bruns

Der Versuch, eine Juristin zu erpressen, schlägt für einen Berliner fehl. Immerhin muss er nach dem Urteil nicht lebenslänglich wegen eines Tötungsdelikts ins Gefängnis. © imago/Hardt

Ein Mann hat versucht, eine Rotenburger Juristin mit intimen Fotos zu erpressen. Damit droht der Widerruf seiner Bewährung und eine lebenslange Haft.

Verden/Rotenburg – Wegen des Versuchs, eine Juristin aus dem Kreis Rotenburg mit intimen Fotos von ihr und ihrem früheren Freund zu erpressen, drohte einem 50 Jahre alten Berliner eine lebenslange Inhaftierung. So zumindest argumentierte sein Verteidiger in einem Berufungsverfahren am Verdener Landgericht.

Nach mehr als 15 Jahren im Gefängnis wegen eines Tötungsdeliktes habe sein Mandant zum Zeitpunkt des Erpressungsversuchs im Mai 2019 unter laufender Bewährung gestanden. Sollte es bei der vom Amtsgericht Rotenburg verhängten siebenmonatigen Haftstrafe bleiben, „wird die Bewährung widerrufen und er sitzt lebenslang“, erklärte sein Rechtsanwalt. Dies hatte den teilgeständigen 50-Jährigen jedoch nicht von dem Erpressungsversuch abgehalten. Sein Arbeitskollege habe damals im Keller eines Berliner Wohnhauses bei Aufräumarbeiten eine Tasche gefunden. Darin befanden sich Briefe und die Fotos. „Er hat mich damit heiß gemacht“, erklärte der Angeklagte.

Dann habe er Kontakt zu der Frau aufgenommen. Sie habe ihm einen Finderlohn angeboten. Doch der 50-Jährige habe in einem weiteren Telefonat 5.000 Euro gefordert. Die Rotenburgerin habe ihm gesagt, dass es nicht gut sei, was er mache. Dies will er dann selbst erkannt haben. Der Angeklagte und sein Verteidiger werteten sein weiteres Verhalten als strafbefreienden Rücktritt vom Versuch. „Ich bin zurückgetreten, weil ich weiß, dass man mich dafür verurteilen kann. Es war eine dumme Idee. Es tut mir wirklich leid“, sagte der Berliner.

Vor 20 Jahren habe sie mit ihrem damaligen Freund in der Hauptstadt gewohnt, berichtete anschließend die Rotenburgerin. „Nach der Trennung bin ich ausgezogen.“ Die Tasche mit den Fotos soll ihr Ex-Freund später im Keller zurückgelassen haben, wovon sie nichts gewusst habe. Als der Angeklagte sie anrief, habe sie ihm ihre E-Mail-Adresse gegeben. Zwei Fotos habe er ihr geschickt. „Er fragte nach Finderlohn.“ Dies habe sie sich vorstellen können. Doch in einem weiteren Anruf habe sich nicht nur der Tonfall geändert. „Er wollte mehr Geld. Ich meine, 5.000 Euro standen im Raum“, sagte die Zeugin. „Ich könnte kein Interesse haben, dass die Fotos beim Amtsgericht Rotenburg landen“, habe der Anrufer argumentiert.

Dort landeten nicht die Bilder, sondern der Angeklagte, denn die Juristin erstattete Anzeige. Sie habe das Ganze als bedrohlich empfunden. „Ich wollte mich aber nicht einschüchtern lassen“, erklärte sie der Vorsitzenden Richterin in der Berufungsverhandlung. Die Fotos habe seine Lebensgefährtin entsorgt, versicherte der Angeklagte. Eine Entschuldigung lehnte die Rotenburgerin ab. „Zumal ich die Bilder nicht zurückbekommen habe“, sagte sie. Sie glaubt wohl nicht an die Vernichtung.

Die 5. Kleine Strafkammer glaubte der Geschädigten, reduzierte die Strafe aber um einen Monat und setzte diese zur Bewährung aus. Es habe ein Härteausgleich wegen einer bereits bezahlten Geldstrafe erfolgen müssen, mit der sonst eine Gesamtstrafe hätte gebildet werden müssen. Außerdem liege die Tat vier Jahre zurück und der Angeklagte habe eine feste Anstellung. Somit sei eine Bewährungsstrafe vertretbar.