„Wunderbare Möglichkeiten“: Rotenburger Flugplatz lädt zum Tag der offenen Tür am 10. Juni

Von: Michael Krüger

Peter Cohrs (l.) und Achim Figgen freuen sich, „ihren“ Flugplatz mal wieder präsentieren zu können. © Krüger

Mit einem Tag der offenen Tür am 10. Juni will sich der Rotenburger Flugplatz der Öffentlichkeit präsentieren. Denn was sich auf dem riesigen Areal alles tut, wissen selbst in Rotenburg nicht alle.

Rotenburg – Viel Platz gibt es. Rund 840 000 Quadratmeter Grundfläche hat der Rotenburger Flugplatz. Aber die ganz großen Visionen sind längst vom Tisch: Nach Malle wird es keinen Flieger geben. Was einst so mancher Lokalpolitiker als Traum mit sich getragen hat, ist nordwestlich des Rotenburger Stadtgebiets einem pragmatischen Tagesgeschäft gewichen. Und von diesem sollen sich alle Interessierten bei einem Tag der offenen Tür begeistern lassen: am Sonnabend, 10. Juni, von 10 bis 18 Uhr.

Zwölf Unternehmen

Überzeugen muss man Achim Figgen nicht. Er lacht, wie meistens, wenn der Sottrumer Gäste auf „seinem“ Flugplatz begrüßen darf. Im April 2018 hatten die Stadtwerke den Betrieb von einer Betreibergesellschaft übernommen, ein paar Monate später folgte der Luft- und Raumfahrtingenieur als Geschäftsführer. „Es ist ein Glücksgriff, dass die Stadtwerke jetzt Betreiber sind. Viele Investitionen wurden angeschoben, und Achim treibt es durch seine Kontakte in der Branche voran“, sagt Peter Cohrs. Der Inhaber einer Dienstleistungsfirma ist Sicherheitsbeauftragter am Flugplatz, dort mehr oder weniger „aufgewachsen“, wie er sagt. Schon als Soldat habe er das Areal kennengelernt, führt heute eines von zwölf Unternehmen, die direkt auf dem Flugplatz angesiedelt sind. Mit Figgen zusammen koordiniert er den Schautag.

Mit einem vergleichbaren Modell wie dieser „Antonow AN-2“ kann man Rundflüge buchen. © privat

Einen vergleichbaren gab es einige Jahre nicht mehr. Cohrs selbst hatte Anfang der 2000er-Jahre mal etwas Ähnliches veranstaltet, auch einen Messecharakter eingeführt. Aber viel sei danach nicht geschehen. 1997 hatte die Bundeswehr den Standort veräußert, mindestens bis 2045 sitzen die Stadtwerke laut Vertrag nun am Steuer. Dabei ist die städtische Tochter kein Zuschussgeschäft, betont Figgen. Rund 15 000 Starts und Landungen gebe es pro Jahr, mehr als 100 Flugzeuge seien auf dem Platz stationiert, das Ferdinands Feld Festival ist ein Aushängeschild für den Veranstaltungsort geworden. Figgen: „Wir müssen hier auch Geld verdienen, damit niemand denkt, wir finanzieren das Hobby von Ärzten und Architekten.“

„EDXQ“ ist die Kennung des Rotenburger Flugplatzes. © Michael Krüger

Die Investitionen der Stadtwerke sind vor allem am Umbau des Hauptgebäudes sichtbar, wo mittlerweile mit „Moin Sushi“ auch wieder eine durchgängig geöffnete Gastronomie zu finden ist. Die Leute sollen sich selbst ein Bild machen. Für viele, bedauert Figgen, sei der Flugplatz noch immer ein abgeschlossener militärischer Bereich. Dem ist natürlich nicht so – was mit dem Tag der offenen Tür untermauert werden soll.

Rundflüge und Showprogramm

Zum Programm am Schautag gehören neben einigen Flugvorführungen auch Rundflüge mit einer „Antonow AN-2“ und einem Turbinenhubschrauber. 70 Euro sollen die Tickets dafür kosten. Für drei Euro werden geführte Besichtigungen der seit knapp zwei Jahren auf dem Flugplatz stehenden Transall angeboten. Das meiste wird aber kostenlos sein: neben den Vorführungen auch von Bundeswehr-Fallschirmspringern ein buntes Programm für Kinder, Ausstellungen und Präsentationen. Fürs entsprechende Catering sei natürlich auch gesorgt. „Wir haben wunderbare Möglichkeiten hier“, schwärmt Cohrs. Eine vergleichbare Anlage finde man in der Region kaum eine andere. Das wolle man zeigen.

Weitere Infos und Links zum Programm online auf edxq-mail.de und auf der Facebook-Seite.