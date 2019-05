Jung und talentiert

Nach dem Landeswettbewerb des Musikförderprojekts „Jugend musiziert“ kamen die Musiker nun noch einmal zusammen und präsentierten in Rotenburg Ausschnitte ihres Wertungsprogramms.

VON HENRIK PRÖHL

Rotenburg – Wer hat eigentlich das Grußwort erfunden? Das mag sich mancher Musikinteressierte an diesem Sonntag beim Preisträgerkonzert im Lucia-Schäfer-Konzertsaal in Rotenburg gefragt haben. „Jugend musiziert“ ist der Slogan, der nur wenige Zuhörer anlocken kann. Sie füllen den Raum nicht einmal zu einem Viertel. Hätte man das Konzert bei der Europawahl nicht in eines der Wahllokale verlegen sollen? Dann wären zumindest zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen worden. Horizontales Bierkistenstapeln auf der Rowdinale jedenfalls hatte seine Fans. Was aber hier in der Abgeschiedenheit der Ahe zu Gehör gebracht wird, ist hochwertige Kunst, die von jungen, talentierten Menschen unter Bravour dargeboten wird und keiner weiteren Erklärung bedarf. Die Musiker präsentieren Ausschnitte ihres Wertungsprogramms beim Landeswettbewerb.

Dennoch, „Jugend musiziert“ braucht offenbar Grußworte, und so reicht man sich auf der Bühne das Mikrofon einer miesen Lautsprecheranlage munter weiter. Es heißt: „Wir freuen uns alle total.“ Auch ist etwa fünfmal „Sehr geehrte …“ zu hören – und damit sind nicht mal die aktiven Musiker gemeint. Höhepunkt: „Was soll ich sagen? War super!“ Wie schön, dass es Grußworte gibt, sonst wüsste das Publikum überhaupt nicht, was es empfinden soll. Und so bietet dieser Nachmittag auch wohlmeinende Interviews, denen die jungen Künstler nur mühsam standhalten, sie sind schließlich zum Musikmachen hier.

Da sind zum einen Paul Hansen und Federico Franchini, beide mit 16 Jahren die jüngsten Musiker. Sie liefern mit Werken von Alan Gout und Philip Sparke an Klavier und Posaune beachtliche Reife mit sauberem Spiel, flottem Schwung und elegischer Schönheit. Merle Bastin wagt am Cello solo eine modern-spröde Fantasia aus George Crumbs Sonate. Das Gitarrenduo Ida Bergen und Johanna Stolle lässt südamerikanische Einflüsse von Gerhard Koch-Darkow erklingen. Darbietungen, die einer kritischen Zuhörerin den Kommentar „Das ist doch eigentlich schöne Musik, braucht man dafür ,Jugend musiziert‘?“ entlocken.

Den Höhepunkt an Technik und Virtuosität erspielt Ludwig Wladimir Dorner mit Bravour an der Solo-Violine und der Königsdisziplin, einer Bach-Sonate. Anspruchsvoller geht es kaum. Doch er steigert sich noch und brilliert bei Paul Hindemiths Sonate, einer fulminant fortgesetzten Komposition Bachscher Musik. Das Publikum jubelt zurecht.

Ein ganz anderes Kapitel Musik schlägt Maria Koltsov als Pop-Sängerin auf, die mit beeindruckendem Stimmvolumen „Death of bachelor“ von Brendon Urie schmettert, prachtvoll von Irina Slawin begleitet. Dann folgt die feierliche Übergabe redlich verdienter Urkunden, die zur Teilnahme am Bundeswettbewerb berechtigt. Den Schluss bildet das Harfen-Duo Lea und Sarah Weiss, das geradezu spiegelbildlich synchron an seinen Instrumenten fast alle 94 Saiten mit dem „Baroque Flamenco“ von Deborah Hensen-Conant schwungvoll zum Klingen bringt. „Ich bin begeistert von diesen jungen Menschen, wie sie Musik machen“, schwärmt eine andere Zuhörerin. Und ihr Mann fügt hinzu: „Die Gruß-Onkel sollten mal richtig üben.“ Stimmt, oder sie lassen es einfach. Es heißt schließlich nicht „Alter moderiert“.