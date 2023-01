„Jukunft“: Fachausschuss soll Weg für den Rotenburger Jugendrat ebnen

Von: Guido Menker

Maximilian Tietjen (v.l.), Julian Klar und Torsten Oestmann hoffen auf grünes Licht für „Jukunft“. © Menker

Im Rotenburger Ausschuss für Jugend und Soziales geht es um „Jukunft“ – eine Art Jugendrat, über den sich junge Menschen an der Entwicklung der Stadt beteiligen können, um ihre Interesse zu vertreten. Bislang sind neun Jugendliche schon am Ball, um ihre Zukunft mitzugestalten

Rotenburg – Bürgermeister Torsten Oestmann bescheinigt den neun Jugendlichen Feuereifer, großen zeitlichen Einsatz und viel Energie. Nicht zuletzt deshalb geht er davon aus, dass der formale Akt im Ausschuss für Jugend und Soziales im Rotenburger Rathaus wie geplant über die Bühne gehen kann. Ziel ist es, das neue Jugendgremium „Jukunft“ einzurichten und im Gebilde der Rotenburger Politik fest zu verankern.

Diese Hoffnung teilen der 15-jährige Maximilian Tietjen sowie der 18-jährige Julian Klar. Sie berichten für das in den vergangenen Monaten gebildete Team über die bisherige Entwicklung in Sachen Jugendbeteiligung, die sich Torsten Oestmann einst im Wahlkampf mit auf die Fahnen geschrieben hat. Julian Klar ist sich sicher: „Der Jugendausschuss wird froh darüber sein, künftig ein Jugendgremium zu haben.“

Mit einem Video in den sozialen Medien hatte der Bürgermeister im vergangenen Jahr die ganze Sache ins Rollen gebracht. Die direkte Ansprache damit und auch später die Besuche in den Schulen haben das Interesse geweckt. Bei einem ersten Treffen im Rathaus waren sechs junge Leute mit von der Partie. Seit September treffen sie sich nun regelmäßig immer donnerstags um 19.30 Uhr im Rathaus. „Das war der Plan, und das klappt auch“, freut sich Klar.

Ein solches Gremium hat in Rotenburg gefehlt.

Neun Schüler aus der Integrierten Gesamtschule (IGS), aus dem Ratsgymnasium, aus den Berufsbildenden Schulen (BBS) an der Verdener Straße sowie aus der Berufsschule der Rotenburger Werke in der Ahe ziehen bei „Jukunft“ an einem Strang. Julian Klar ist schon jetzt überzeugt: „Ein solches Gremium hat in Rotenburg gefehlt.“

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Jugendrat inhaltlich etwas anschieben möchte. „Wir haben zwei Anträge gestellt, um eine Förderung aus dem Zukunftspaket vom Bund zu erhalten“, berichtet Maximilian Tietjen. Es geht um ein Programm, das sich gezielt an junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren richtet. „Jukunft“ will eine Sportbörse veranstalten.

In Kooperation mit den Rotenburger Sportvereinen wollen sie Jugendlichen auf dem Sportplatz in der Ahe Gelegenheit geben, möglichst viele verschiedene Sportarten nicht nur kennenzulernen, sondern auch ausprobieren zu können. Inzwischen haben sie für dieses Projekt einen sogenannten Beratungstermin ergattert – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Förderung.

Ein zweiter Antrag hat es noch nicht so weit geschafft: „Wir wollen ein Open-Air-Kino machen“, so Klar. Erste Idee sei es, es am Weichelsee zu veranstalten. Unabhängig vom Zukunftspaket haben die Jugendlichen auch die Idee von Streetworker Eduard Hermann mit Interesse aufgenommen, einen BMX-Park in Rotenburg zu schaffen. Das haben sie bei ihren zwei Besuchen im Präventionsrat der Stadt Rotenburg aufgeschnappt. „Ich wusste gar nicht, dass es diesen Präventionsrat gibt und was er macht“, gesteht Julian Klar, der in diesem Jahr sein Abitur macht. Er und der IGS-Schüler am Tisch neben ihm stellen schon jetzt fest: Die Mitarbeit bei „Jukunft“ verschafft ihnen nicht nur einen Einblick, sondern sorgt auch für Vernetzung. Und die braucht es, um etwas auf die Schiene zu setzen. Schon bald wollen die jungen Leute auch die Fraktionen im Stadtrat besuchen. Und nebenher rühren sie für „Jukunft“ die Werbetrommel in den Schulen. Das Motto: Es dürfen gerne noch mehr werden.

„Wir können uns mit unserer Meinung einbringen und auch Anträge formulieren“, betont Julian Klar. Der Jugendrat biete eben die Möglichkeit der aktiven Beteiligung, um die Interessen der jungen Menschen in Rotenburg mit in die Diskussionen einzubringen. „Jetzt müssen wir die Prozesse erst einmal kennenlernen.“ Tietjen spielt damit auch auf den Sitz im Jugendausschuss an, der Teil des im Raum stehenden Beschlusses ist. Zwar hat „Jukunft“ nur eine beratende Funktion, aber das ist schon mal viel wert, findet auch Torsten Oestmann.

Derzeit befinde sich die junge Truppe in einer intensiven Arbeitsphase. „Es geht auch darum, uns noch mehr Reichweite zu verschaffen, uns zu etablieren und für eine größere Wahrnehmung zu sorgen.“ Dazu sollte nicht zuletzt auch der Besuch bei der Vorstellung des Einzelhandelskonzeptes im Rathaus dienen.

Es macht ihnen Spaß, dieses Neuland zu betreten. Zugleich wissen sie, wie wichtig es ist, alles transparent und nachvollziehbar zu machen. „Wir protokollieren unsere Treffen und wir schreiben Berichte.“ Das, so Julian Klar, helfe im Laufe der Zeit vor allem denen, die noch neu dazustoßen werden. Junge Leute eben, die sich nicht mehr länger darauf verlassen wollen, dass ausschließlich Erwachsene vorgeben, die Meinung der Jugendlichen und ihre Interessen zu kennen beziehungsweise einschätzen zu können.

Der Plan für „Jukunft“ sei sehr flexibel, versichern Klar und Tietjen. Aber: „Es gibt einen roten Faden, es gibt Themen.“ Es ist ein Weg, der Torsten Oestmann ganz besonders freut – auch, weil er weiß, dass ähnliche Versuche in der Vergangenheit gescheitert sind: „Das, was da jetzt läuft, begeistert mich.“ Denn vor allem eines sei ganz wichtig: Die jungen Rotenburger, die sich aufmachen, etwas genauer in die Verwaltung und in die Politik zu schauen, um sich mit einbringen zu können, sind nicht nur gut organisiert, nein, sie sind selbstorganisiert.

Unter dem Namen „Jukunft22“ lassen sie auch bei Instagram von sich hören, genauer: lesen. Es ist ein öffentlicher Kanal, der inzwischen schon mehr als 125 Follower generiert hat. Geplant seien darüber auch Umfragen unter den Altersgenossen, um ein Meinungsbild zu haben, wenn es für Entscheidungen oder Anträge benötigt wird. Jetzt aber blickt das zurzeit neunköpfige Jugendgremium auf die kommende Sitzung. Wird es grünes Licht geben? Sie sind etwas gespannt, aber bleiben dabei zuversichtlich. Der Bürgermeister drückt ihnen die Daumen.