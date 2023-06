Jugendzentrum stellt Rotenburger Kinderferienprogramm vor

Von: Andreas Schultz

Sie laden zum Besuch der Internetseite des Jugendzentrums ein – und natürlich auch in die Einrichtung und zu den Veranstaltungen: Elias Knorr und Rita Kryszon. © Schultz

Das Kinderferienprogramm der Stadt Rotenburg lädt zu Höhenflügen und Holzpferdritten ein - vorausgesetzt Interessierte halten die Anmeldefrist bis Donnerstag ein.

Rotenburg – Besser spät als nie: Das Rotenburger Kinderferienprogramm ist da. Auf 92 Seiten können Kinder und Jugendliche sich Veranstaltungen aussuchen, die sie am meisten interessieren – von Bewährtem wie Bastel- und Kochangebote über Breakdance bis zum sogenannten Hobby Horsing ist einiges dabei.

„Da waren viele Feuer und Flamme“, erzählt Rita Kryszon. Die Begeisterung für die Freizeitgestaltung mit dem hölzernen Steckenpferd greife unter den Nutzern des Jugendzentrums bereits außerhalb des Kinderferienprogramms um sich. Da lag es nahe, mal beim Todtglüsinger Sportverein nachzufragen, der den Sport in seinem Portfolio führt.

Aber auch über die Nutzung des Holzpferdes hinaus bietet das Kinderferienprogramm etliche Neuheiten und Rückkehrer. Neu ist zum Beispiel der Schnuppertag auf dem Flugplatz, den die Betreiber in Zusammenarbeit mit dem Motorseglerclub anbieten. Der Ablauf sieht nicht nur den Besuch der Flugleitung im Tower und die Besichtigung der Transall vor – auch ein 20-minütiger Rundflug ist geplant.

Ebenfalls in die Luft geht es mit dem Dauerbrenner vom Verein für Luftsport, allerdings ganz ohne Motor: Mit Segelflugzeugen geht es für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren in die Lüfte.

Wer seine Ferien durchplanen möchte, sollte sich allerdings ranhalten: Am Donnerstag ist Stichtag für die Abgabe ausgefüllter Anmeldebögen im Jugendzentrum. Das betrifft vor allem Kinder und Jugendliche, die bei sehr beliebten Veranstaltungen oder bei solchen mit arg begrenzter Teilnehmerzahl mitmischen wollen. Denn dann greift ein computergestütztes Losverfahren – wer später abgibt, landet nicht im Topf. Aber auch für Events mit sehr hohem Anmeldevorkommen. Das gilt für eine ganze Reihe von Veranstaltungen, auch für die genannten.

Anders als sonst gibt es das Programmheft in diesem Jahr nur in digitaler Form auf der Internetseite des Jugendzentrums. Analog sind die Kärtchen und Plakate, die per QR-Code auf die passende Homepage verweisen – eine modern wirkende Maßnahme, die allerdings eher aus der Not heraus geboren ist: „Die Druckerei braucht drei bis vier Wochen Vorlauf. Die hatten wir nicht“, sagt Kryszon. Hintergrund sei einerseits die Personalsituation im Jugendzentrum – aktuell muss das Team mit einer unbesetzten Stelle und einem Ausfall klarkommen. Andererseits haben auch die späten Haushaltsberatungen der Stadt Rotenburg ihren Einfluss. Ohne Sicherheit über die finanziellen Mittel lasse sich schwer planen, verdeutlicht „Juze“-Leiterin Kryszon.